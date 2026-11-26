Comisia Federală pentru Comunicații din Statele Unite (FCC) a aprobat, miercuri, 25 noiembrie 2026, proiectul SpaceX privind dezvoltarea unei constelații de până la un milion de sateliți destinați procesării datelor, potrivit informațiilor publicate de The Guardian, cu contribuția Reuters.

Decizia reprezintă o premieră în istoria autorităților americane de reglementare, însă proiectul ridică numeroase semne de întrebare privind fezabilitatea tehnică, impactul asupra mediului orbital și costurile de implementare.

SpaceX trebuie să lanseze 100.000 de sateliți până în noiembrie 2035

Noua constelație de sateliți, denumită Starmind, va fi concepută pentru a procesa volume uriașe de informații în spațiu, rezultatele urmând să fie utilizate pe Pământ. Proiectul diferă de Starlink, rețeaua prin intermediul căreia compania lui Elon Musk furnizează servicii de internet prin satelit.

Conform autorizației, SpaceX trebuie să înceapă desfășurarea constelației cel târziu în noiembrie 2033. Până în noiembrie 2035, compania trebuie să plaseze pe orbită 100.000 de sateliți, iar până în noiembrie 2038 să atingă pragul de 500.000 de unități.

Aprobarea nu garantează însă că SpaceX va trimite efectiv un milion de sateliți în spațiu. Operatorii solicită uneori autorizații pentru un număr mai mare de dispozitive decât intenționează să lanseze, pentru a beneficia de flexibilitate în dezvoltarea infrastructurii.

O componentă esențială a strategiei SpaceX este racheta reutilizabilă Starship, prin intermediul căreia compania speră să reducă semnificativ costurile transportului de echipamente pe orbită.

De ce vrea Elon Musk să mute centrele de date pentru inteligență artificială în spațiu

Dezvoltarea inteligenței artificiale pune o presiune tot mai mare asupra infrastructurii energetice terestre. Centrele de date necesită cantități considerabile de electricitate pentru alimentarea echipamentelor informatice, dar și resurse pentru răcirea acestora.

SpaceX susține că amplasarea infrastructurii de procesare în spațiu ar permite exploatarea energiei solare aproape continuu, în anumite condiții orbitale, reducând astfel dependența de rețelele electrice terestre.

Brendan Carr, președintele FCC, a prezentat autorizarea proiectului drept un pas important în dezvoltarea infrastructurii necesare viitoarelor generații de inteligență artificială.

Autoritatea americană a făcut referire inclusiv la conceptul unei civilizații de tip II pe scara Kardashev, un sistem teoretic de clasificare a civilizațiilor în funcție de capacitatea acestora de a exploata energia disponibilă. O asemenea civilizație ar putea valorifica întreaga energie produsă de steaua propriului sistem solar.

Este, totuși, o perspectivă teoretică, nu un obiectiv tehnologic care ar putea fi atins prin simpla lansare a constelației Starmind.

Răcirea serverelor și riscul de coliziuni, principalele obstacole ale proiectului

În ciuda avantajelor prezentate de SpaceX, specialiștii avertizează că amplasarea centrelor de date în spațiu presupune depășirea unor obstacole tehnologice și economice considerabile.

Un raport al Government Accountability Office (GAO), instituție americană de audit și evaluare, arată că infrastructura orbitală ar putea reduce necesarul de terenuri, electricitate și apă de pe Pământ, însă răcirea echipamentelor informatice reprezintă o provocare majoră.

Contrar percepției comune, temperaturile scăzute din spațiu nu facilitează automat răcirea serverelor. În vid, căldura nu poate fi eliminată prin convecție, așa cum se întâmplă pe Pământ, fiind necesare sisteme speciale de disipare termică, inclusiv radiatoare de mari dimensiuni.

O altă problemă este reprezentată de aglomerarea orbitelor terestre. În prezent, în spațiu se află aproximativ 17.000 de sateliți, dintre care peste 11.000 aparțin constelației Starlink. Lansarea unui milion de dispozitive suplimentare ar complica gestionarea traficului orbital și ar putea crește riscul de coliziuni.

În același timp, costurile de lansare, durata de viață a componentelor electronice și dificultatea intervențiilor tehnice în spațiu rămân factori care pot influența viabilitatea economică a proiectului.

Amazon contestă planurile SpaceX, în timp ce giganții tehnologici caută alternative

Divizia de internet prin satelit Amazon Leo se numără printre criticii proiectului Starmind. Reprezentanții acesteia au pus sub semnul întrebării capacitatea SpaceX de a desfășura o constelație de asemenea dimensiuni într-un interval rezonabil.

La rândul său, directorul general al OpenAI, Sam Altman, a contestat anterior optimismul lui Elon Musk privind posibilitatea operaționalizării centrelor de date orbitale încă din 2027.

SpaceX nu este însă singura companie interesată de această direcție. Google analizează, de asemenea, posibilitatea de a trimite centre de date pe orbită, în încercarea de a identifica alternative la infrastructura convențională.

Interesul pentru aceste proiecte este alimentat inclusiv de nemulțumirile comunităților afectate de consumul ridicat de energie și apă al centrelor de date pentru inteligență artificială.

Autorizația obținută de SpaceX în timpul administrației Donald Trump reprezintă un pas important din punct de vedere al reglementării. Rămâne însă de demonstrat dacă procesarea datelor în spațiu poate deveni o alternativă competitivă la infrastructura terestră, atât din perspectiva costurilor, cât și a impactului asupra mediului.