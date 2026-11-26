Lansarea Grand Theft Auto VI începe să influențeze ambițiile altor studiouri importante din industria jocurilor video. Nivelul de realism și complexitatea lumii virtuale create de Rockstar Games au stabilit un nou reper pentru producțiile open-world, iar CD Projekt Red se numără printre dezvoltatorii care își propun să realizeze un progres tehnologic comparabil.

Studioul polonez din spatele The Witcher 3: Wild Hunt și Cyberpunk 2077 consideră că diferențele dintre următoarele două generații ale francizei The Witcher ar putea fi la fel de spectaculoase precum cele dintre GTA 5 și GTA 6.

Potrivit unui material publicat de Creative Bloq, Michał Nowakowski, co-director general al CD Projekt Red, a discutat despre aceste ambiții în cadrul unei întâlniri recente cu investitorii. Reprezentantul companiei a subliniat însă că bugetele uriașe nu reprezintă singura condiție pentru realizarea unui joc impresionant.

CD Projekt Red promite un progres comparabil cu cel dintre GTA 5 și GTA 6

În cadrul conferinței dedicate rezultatelor financiare ale companiei, Michał Nowakowski a fost întrebat dacă diferențele dintre The Witcher 3 și The Witcher 4 vor fi comparabile cu cele dintre ultimele două jocuri Grand Theft Auto.

„Cred că da. Adică au trecut 11 ani”, a declarat acesta, potrivit Creative Bloq.

Reprezentantul CD Projekt Red a explicat că echipa lucrează pentru a îmbunătăți aproape toate aspectele jocului, nu doar componenta vizuală. Studioul își propune să valorifice progresele tehnologice înregistrate de industria gamingului în ultimul deceniu, oferind o experiență semnificativ diferită de cea din producția lansată în 2015.

Comparația cu GTA 6 nu este întâmplătoare. Așa cum am remarcat și în cadrul materialului hands-on GTA VI, realizat de Playtech pe PS5 Pro, una dintre principalele realizări ale Rockstar este capacitatea de a construi o lume virtuală care pare să existe independent de acțiunile jucătorului.

Pentru The Witcher 4, provocarea va fi să ofere un nivel similar de imersiune într-un univers fantasy, fără să sacrifice elementele narative care au consacrat franciza.

The Witcher 4 beneficiază de tehnologiile Unreal Engine și de o echipă de peste 500 de dezvoltatori

CD Projekt Red a renunțat la propriul motor grafic REDengine pentru dezvoltarea noii generații de jocuri The Witcher, optând pentru Unreal Engine, tehnologia dezvoltată de Epic Games.

În iunie 2025, studioul a prezentat o demonstrație tehnologică spectaculoasă pentru The Witcher 4, realizată cu Unreal Engine 5.6. Aceasta a evidențiat capacitatea motorului grafic de a reda vegetație densă, medii naturale complexe, animații elaborate și numeroase personaje prezente simultan într-un spațiu virtual.

Demonstrația nu reprezintă însă o garanție că produsul final va arăta sau va funcționa identic.

Potrivit celor mai recente cifre prezentate de companie, 513 dezvoltatori lucrează la The Witcher 4, comparativ cu 199 de persoane implicate în realizarea Cyberpunk 2, proiect aflat într-o etapă mai puțin avansată de dezvoltare.

Noul joc The Witcher, care o va avea pe Ciri în rolul protagonistei, vizează o lansare în 2028. Data exactă și lista platformelor pe care va fi disponibil nu au fost confirmate momentan.

Bugetele uriașe nu garantează succesul unui joc video

În ciuda impactului pe care GTA 6 îl are asupra industriei, conducerea CD Projekt Red susține că producția Rockstar nu a modificat filosofia de dezvoltare a studioului polonez. Ambițiile creative, competențele artiștilor și capacitatea echipelor tehnice de a transpune o viziune în realitate rămân prioritare în raport cu simpla creștere a bugetului.

Pentru CD Projekt Red, miza este cu atât mai mare cu cât compania nu a reușit să recâștige în totalitate încrederea fanilor după lansarea problematică a Cyberpunk 2077, din decembrie 2020.

Deși jocul a fost îmbunătățit considerabil prin actualizări ulterioare, experiența respectivă a demonstrat cât de riscantă poate fi discrepanța dintre promisiunile făcute înainte de lansare și calitatea produsului final.

The Witcher 4 nu trebuie neapărat să reproducă formula Rockstar pentru a avea succes. Atmosfera întunecată, complexitatea personajelor, alegerile morale și calitatea poveștilor au reprezentat întotdeauna principalele atuuri ale francizei.

Rămâne de văzut dacă studioul polonez va reuși să combine aceste elemente cu un progres tehnologic comparabil cu cel demonstrat de GTA 6. Până în 2028, promisiunile dezvoltatorilor vor trebui susținute și prin secvențe reprezentative din jocul propriu-zis.