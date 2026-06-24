Cum va arăta noul mall al fraților Pavăl. Orașul în care apare proiectul de peste 76.000 mp, cei doi au în plan şi un turn de 33 de etaje

Planul Urbanistic Zonal depus la Primăria Cluj-Napoca prevede realizarea unui ansamblu mixt care va ocupa o suprafață de peste 76.000 de metri pătrați și care va avea în centru un concept de tip „Entertainment Mall”, adică un centru comercial în care accentul nu va fi pus exclusiv pe magazine, ci și pe activități de petrecere a timpului liber.

Potrivit documentației, complexul va integra spații comerciale, restaurante, servicii, zone culturale, facilități sportive și numeroase opțiuni de agrement atât în interior, cât și în exterior.

Turn de 33 de etaje și hotel modern

Piesa centrală a proiectului va fi o clădire cu regim de înălțime de până la 33 de etaje, care va găzdui birouri și apart-hotel. Turnul ar putea ajunge la aproximativ 160 de metri înălțime, devenind una dintre cele mai înalte construcții propuse în vestul României.

Pe lângă această clădire impresionantă, proiectul include și un hotel cu 10 etaje, precum și un mall cu două niveluri subterane, parter și trei etaje supraterane.

Față de varianta prezentată în urmă cu aproximativ cinci ani, noul proiect este ceva mai redus ca dimensiuni, însă rămâne unul dintre cele mai importante planuri imobiliare aflate în dezvoltare în Cluj-Napoca.

Frații Pavăl își extind prezența în Cluj

Investiția vine după ce Pavăl Holding a cumpărat în 2024 dreptul de utilizare asupra terenului de la antreprenorul imobiliar clujean Dorin Bob. Tot anul trecut, frații Pavăl au preluat și galeria comercială în care funcționează în prezent magazinul Carrefour din apropierea centrului comercial Vivo! Cluj-Napoca.

Surse din piață susțin că, pe termen lung, actuala galerie comercială ar putea fi demolată și înlocuită cu un nou magazin Dedeman, ceea ce ar consolida și mai mult prezența grupului în zonă.