Cum va arăta noul mall al fraților Pavăl. Orașul în care apare proiectul de peste 76.000 mp, cei doi au în plan şi un turn de 33 de etaje
După ce au construit cel mai mare business antreprenorial românesc prin rețeaua Dedeman și au investit sute de milioane de euro în clădiri de birouri, hoteluri și centre comerciale, frații Dragoș și Adrian Pavăl pregătesc acum una dintre cele mai ambițioase dezvoltări imobiliare din Cluj-Napoca. Proiectul vizează transformarea terenului pe care a funcționat fostul hipermarket Cora, actual Carrefour, într-un complex modern care va combina zone comerciale, spații de divertisment, hotel, birouri și un turn de 33 de etaje.
Fosta platformă Cora, transformată într-un centru de divertisment
Noua investiție este pregătită pe un teren amplasat la intrarea în Cluj-Napoca dinspre Florești, una dintre cele mai circulate și dezvoltate zone ale orașului.
Planul Urbanistic Zonal depus la Primăria Cluj-Napoca prevede realizarea unui ansamblu mixt care va ocupa o suprafață de peste 76.000 de metri pătrați și care va avea în centru un concept de tip „Entertainment Mall”, adică un centru comercial în care accentul nu va fi pus exclusiv pe magazine, ci și pe activități de petrecere a timpului liber.
Potrivit documentației, complexul va integra spații comerciale, restaurante, servicii, zone culturale, facilități sportive și numeroase opțiuni de agrement atât în interior, cât și în exterior.
Turn de 33 de etaje și hotel modern
Piesa centrală a proiectului va fi o clădire cu regim de înălțime de până la 33 de etaje, care va găzdui birouri și apart-hotel. Turnul ar putea ajunge la aproximativ 160 de metri înălțime, devenind una dintre cele mai înalte construcții propuse în vestul României.
Pe lângă această clădire impresionantă, proiectul include și un hotel cu 10 etaje, precum și un mall cu două niveluri subterane, parter și trei etaje supraterane.
Față de varianta prezentată în urmă cu aproximativ cinci ani, noul proiect este ceva mai redus ca dimensiuni, însă rămâne unul dintre cele mai importante planuri imobiliare aflate în dezvoltare în Cluj-Napoca.
Frații Pavăl își extind prezența în Cluj
Investiția vine după ce Pavăl Holding a cumpărat în 2024 dreptul de utilizare asupra terenului de la antreprenorul imobiliar clujean Dorin Bob. Tot anul trecut, frații Pavăl au preluat și galeria comercială în care funcționează în prezent magazinul Carrefour din apropierea centrului comercial Vivo! Cluj-Napoca.
Surse din piață susțin că, pe termen lung, actuala galerie comercială ar putea fi demolată și înlocuită cu un nou magazin Dedeman, ceea ce ar consolida și mai mult prezența grupului în zonă.
Alte investiții pregătite în apropierea aeroportului
Planurile fraților Pavăl pentru Cluj nu se opresc aici. Recent, aceștia au achiziționat și un teren de aproximativ 6,5 hectare în apropierea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca, după preluarea companiei care deținea terenul de la grupul belgian Jost.
Pe acest amplasament se află în analiză construirea unui nou magazin Dedeman și a unei galerii comerciale după modelul proiectelor dezvoltate la Blejoi și Focșani, unde funcționează și magazine ale rețelelor Farmacia Tei și Bebe Tei, companii în care frații Pavăl dețin participații importante.
Un miliard de euro investiți din profiturile Dedeman
În ultimii ani, proprietarii Dedeman au devenit unii dintre cei mai activi investitori imobiliari din România. Estimările din piață arată că valoarea investițiilor realizate de Pavăl Holding în sectorul imobiliar se apropie de un miliard de euro. Printre cele mai importante achiziții se numără complexele de birouri The Bridge și Dacia One din București, The Office din Cluj-Napoca, U Center, dar și portofoliul de birouri al companiei CA Immo.
Prin aceste investiții, frații Pavăl au ajuns pe locul al doilea în topul celor mai mari proprietari de spații de birouri din România, cu aproximativ 350.000 de metri pătrați de suprafață închiriabilă. Noul proiect de la Cluj confirmă că strategia lor merge mai departe și că unul dintre cele mai importante orașe ale țării rămâne în centrul planurilor de dezvoltare ale grupului.