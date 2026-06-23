Tranzacția anului în retail: frații Pavăl cumpără Carrefour România. Ce înseamnă pentru clienți preluarea supermarketurilor
Una dintre cele mai importante tranzacții din economia românească din ultimii ani a primit undă verde. Consiliul Concurenței a autorizat oficial preluarea operațiunilor Carrefour România de către Pavăl Holding, grupul controlat de frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman. Tranzacția, estimată la aproximativ 823 de milioane de euro, marchează intrarea unuia dintre cele mai puternice grupuri antreprenoriale românești în retailul alimentar și schimbă echilibrul de forțe dintr-un sector care generează anual zeci de miliarde de lei. Prin această operațiune, Pavăl Holding va prelua Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L., adică întregul ecosistem construit de grupul francez pe piața locală.
Consiliul Concurenței nu a identificat probleme majore
Deși activitățile principale ale celor două grupuri nu se suprapun direct, autoritatea de concurență a analizat cu atenție efectele tranzacției atât asupra relației dintre retaileri și furnizori, cât și asupra consumatorilor finali.
Analiza a vizat piața achizițiilor de produse de larg consum și piața vânzărilor către populație, însă concluzia a fost că operațiunea nu ridică obstacole semnificative pentru concurența din România.
În urma evaluării, Consiliul Concurenței a stabilit că nu există motive serioase care să împiedice finalizarea tranzacției și că aceasta este compatibilă cu un mediu concurențial normal.
Carrefour România, o afacere de peste 15 miliarde de lei
Carrefour este prezent pe piața românească din anul 2001 și a devenit unul dintre cei mai mari retaileri din țară. Potrivit celor mai recente date financiare, grupul a depășit în 2025 pragul de 15,5 miliarde de lei cifră de afaceri cumulată, în creștere cu aproximativ 7% față de anul precedent.
În prezent, rețeaua operează 478 de magazine în România, dintre care 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de unități Supeco.
Pentru milioane de români, Carrefour reprezintă unul dintre locurile în care își fac cumpărăturile săptămânale, ceea ce transformă această tranzacție într-un eveniment cu impact direct asupra pieței de retail.
Dedeman face pasul către retailul alimentar
Până acum, numele Pavăl Holding a fost asociat în principal cu Dedeman, liderul pieței de bricolaj din România. În ultimii ani însă, grupul și-a extins constant investițiile în numeroase domenii, de la dezvoltări imobiliare și producția de materiale pentru construcții până la farmacii, servicii auto și comerț.
Preluarea Carrefour reprezintă însă cea mai importantă intrare într-un sector nou și marchează debutul capitalului controlat de frații Pavăl într-o piață dominată de mari jucători internaționali.
Dragoș Pavăl a declarat că modelul de business dezvoltat de Carrefour a fost urmărit cu interes de-a lungul anilor și că filosofia retailerului francez privind colaborarea cu producătorii locali este apropiată de valorile dezvoltate în cadrul Dedeman.
„Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluția modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi și ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman”, a declarat antreprenorul.
Ce se poate schimba pentru clienți
Deocamdată, clienții nu vor vedea modificări imediate în magazine. Carrefour va continua să funcționeze normal, iar rețeaua existentă rămâne operațională.
Totuși, specialiștii din industrie consideră că noul proprietar ar putea accelera colaborarea cu producătorii români și ar putea investi în dezvoltarea rețelei locale, folosindu-se de experiența acumulată de Dedeman în construirea unui brand puternic pe piața românească.
În plus, Pavăl Holding a transmis că se bazează pe echipa actuală de management și pe experiența angajaților Carrefour România pentru a continua dezvoltarea afacerii.
De ce vinde Carrefour România
Tranzacția face parte dintr-o strategie mai amplă de reorganizare a grupului francez Carrefour, începută în 2025. Compania și-a revizuit portofoliul internațional și a decis să își concentreze resursele pe piețele considerate strategice, respectiv Franța, Brazilia și Spania.
CEO-ul Carrefour, Alexandre Bompard, a explicat că vânzarea operațiunilor din România reprezintă un nou pas în procesul de transformare al grupului și și-a exprimat încrederea că Pavăl Holding va continua dezvoltarea companiei pe plan local.
Prin valoarea sa și prin impactul asupra pieței, preluarea Carrefour România de către proprietarii Dedeman intră deja în categoria celor mai importante tranzacții realizate vreodată în retailul românesc și confirmă ascensiunea unuia dintre cele mai puternice grupuri antreprenoriale cu capital românesc.