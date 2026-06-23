Tranzacția anului în retail: frații Pavăl cumpără Carrefour România. Ce înseamnă pentru clienți preluarea supermarketurilor

Analiza a vizat piața achizițiilor de produse de larg consum și piața vânzărilor către populație, însă concluzia a fost că operațiunea nu ridică obstacole semnificative pentru concurența din România.

În urma evaluării, Consiliul Concurenței a stabilit că nu există motive serioase care să împiedice finalizarea tranzacției și că aceasta este compatibilă cu un mediu concurențial normal.

Carrefour România, o afacere de peste 15 miliarde de lei

Carrefour este prezent pe piața românească din anul 2001 și a devenit unul dintre cei mai mari retaileri din țară. Potrivit celor mai recente date financiare, grupul a depășit în 2025 pragul de 15,5 miliarde de lei cifră de afaceri cumulată, în creștere cu aproximativ 7% față de anul precedent.

În prezent, rețeaua operează 478 de magazine în România, dintre care 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de unități Supeco.

Pentru milioane de români, Carrefour reprezintă unul dintre locurile în care își fac cumpărăturile săptămânale, ceea ce transformă această tranzacție într-un eveniment cu impact direct asupra pieței de retail.

Dedeman face pasul către retailul alimentar

Până acum, numele Pavăl Holding a fost asociat în principal cu Dedeman, liderul pieței de bricolaj din România. În ultimii ani însă, grupul și-a extins constant investițiile în numeroase domenii, de la dezvoltări imobiliare și producția de materiale pentru construcții până la farmacii, servicii auto și comerț.

Preluarea Carrefour reprezintă însă cea mai importantă intrare într-un sector nou și marchează debutul capitalului controlat de frații Pavăl într-o piață dominată de mari jucători internaționali.