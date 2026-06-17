Fraţii Pavăl intră într-un nou domeniu. Proiectul care va schimba parcările magazinelor Dedeman
Dedeman, cea mai mare companie de bricolaj cu capital românesc, face un nou pas într-un domeniu aflat în plină dezvoltare. Frații Dragoș și Adrian Pavăl au încheiat un parteneriat cu PPC Blue România, companie parte a grupului energetic grec PPC, pentru dezvoltarea uneia dintre cele mai extinse rețele de încărcare pentru vehicule electrice din țară. Pentru clienții obișnuiți, schimbarea va fi vizibilă direct în parcările magazinelor Dedeman, unde vor apărea sute de puncte de încărcare destinate mașinilor electrice. Proiectul este unul de amploare și vizează atât magazinele existente, cât și cele care vor fi deschise în viitor.
Peste 600 de puncte de încărcare în rețeaua Dedeman
Potrivit acordului semnat între cele două companii, PPC Blue va instala și opera stații de încărcare în peste 60 de magazine Dedeman din întreaga țară. În total, rețeaua va depăși 600 de puncte de încărcare, iar puterea instalată va fi de peste 30 MW.
În plus, două depozite logistice Dedeman vor beneficia de infrastructură specială pentru încărcarea camioanelor electrice, un segment care începe să capete importanță în transportul de mărfuri.
Pentru șoferii de mașini electrice, acest lucru înseamnă mai multe opțiuni de încărcare în timpul cumpărăturilor și o acoperire mai bună în orașe unde infrastructura este încă insuficient dezvoltată.
Primele orașe în care vor apărea noile stații
Primele instalații vor fi realizate începând din luna decembrie în municipiile Câmpulung Moldovenesc, Roman, Alexandria, Târgu Jiu și Onești.
Planul prevede ca până la finalul anului 2026 lucrările să fie finalizate în 21 de magazine considerate prioritare, în special în comunitățile unde numărul stațiilor de încărcare este încă redus.
Totodată, aproximativ 60 de puncte de încărcare deja existente în locațiile Dedeman vor fi integrate în aplicația PPC Blue, astfel încât utilizatorii să beneficieze de servicii unitare și acces simplificat.
Ce înseamnă proiectul pentru șoferi
În ultimii ani, una dintre principalele probleme semnalate de proprietarii de vehicule electrice a fost lipsa unei infrastructuri suficiente în afara marilor orașe. PPC Blue consideră că noul parteneriat poate contribui la reducerea acestei probleme.
„Încărcarea mașinii electrice ar trebui să fie la fel de simplă ca o vizită la magazin. Ne dorim ca fiecare șofer de vehicul electric din România să aibă o stație de încărcare la îndemână, indiferent de orașul în care locuiește”, a declarat Andreea-Dana Popescu, director general al PPC Blue România.
Aceasta a subliniat că ideea proiectului este de a aduce infrastructura exact în locurile unde oamenii merg deja în mod obișnuit.
„Le oferim încărcarea acolo unde ei merg. Asta înseamnă pentru noi mobilitate electrică accesibilă: ceva concret, disponibil azi, în parcarea aproape de casă”, a explicat reprezentanta companiei.
Strategia Dedeman merge dincolo de bricolaj
Pentru frații Pavăl, investiția reprezintă mai mult decât un simplu parteneriat comercial. Președintele Dedeman, Dragoș Pavăl, spune că obiectivul este dezvoltarea unui ecosistem de servicii adaptat nevoilor actuale ale clienților.
„La Dedeman, ne propunem să construim mai mult decât spații comerciale, vrem să dezvoltăm un ecosistem util și adaptat stilului de viață modern al clienților noștri”, a declarat acesta.
Potrivit lui Dragoș Pavăl, extinderea infrastructurii pentru mobilitate electrică reprezintă „un pas firesc într-o societate în care soluțiile sustenabile devin tot mai importante”.
„Ne dorim ca fiecare vizită în magazinele noastre să ofere nu doar acces la produse și servicii de calitate, ci și facilități care simplifică viața de zi cu zi”, a adăugat antreprenorul.
Piața mașinilor electrice continuă să se dezvolte
Chiar dacă ritmul de creștere al vânzărilor de mașini electrice s-a temperat în unele țări europene, infrastructura continuă să fie considerată esențială pentru dezvoltarea acestui sector.
În prezent, PPC Blue operează în România peste 1.100 de puncte de încărcare în toate județele țării, cu o putere instalată de peste 36 MW.
Prin noul parteneriat cu Dedeman, rețeaua va fi extinsă semnificativ, iar clienții vor avea acces la servicii suplimentare în timpul cumpărăturilor. Pentru șoferii de vehicule electrice, acest lucru înseamnă mai puțin timp pierdut pentru căutarea unei stații și mai multă flexibilitate în deplasările de zi cu zi.