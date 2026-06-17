Fraţii Pavăl intră într-un nou domeniu. Proiectul care va schimba parcările magazinelor Dedeman

În plus, două depozite logistice Dedeman vor beneficia de infrastructură specială pentru încărcarea camioanelor electrice, un segment care începe să capete importanță în transportul de mărfuri.

Pentru șoferii de mașini electrice, acest lucru înseamnă mai multe opțiuni de încărcare în timpul cumpărăturilor și o acoperire mai bună în orașe unde infrastructura este încă insuficient dezvoltată.

Primele orașe în care vor apărea noile stații

Primele instalații vor fi realizate începând din luna decembrie în municipiile Câmpulung Moldovenesc, Roman, Alexandria, Târgu Jiu și Onești.

Planul prevede ca până la finalul anului 2026 lucrările să fie finalizate în 21 de magazine considerate prioritare, în special în comunitățile unde numărul stațiilor de încărcare este încă redus.

Totodată, aproximativ 60 de puncte de încărcare deja existente în locațiile Dedeman vor fi integrate în aplicația PPC Blue, astfel încât utilizatorii să beneficieze de servicii unitare și acces simplificat.

Ce înseamnă proiectul pentru șoferi

În ultimii ani, una dintre principalele probleme semnalate de proprietarii de vehicule electrice a fost lipsa unei infrastructuri suficiente în afara marilor orașe. PPC Blue consideră că noul parteneriat poate contribui la reducerea acestei probleme.

„Încărcarea mașinii electrice ar trebui să fie la fel de simplă ca o vizită la magazin. Ne dorim ca fiecare șofer de vehicul electric din România să aibă o stație de încărcare la îndemână, indiferent de orașul în care locuiește”, a declarat Andreea-Dana Popescu, director general al PPC Blue România.

Aceasta a subliniat că ideea proiectului este de a aduce infrastructura exact în locurile unde oamenii merg deja în mod obișnuit.