Prima schimbare care apare la Carrefour după preluarea de către proprietarii Dedeman. Clienții pot cumpăra produse cu până la 66% mai ieftine
Carrefour face prima mișcare importantă pe piața locală după finalizarea tranzacției prin care operațiunile din România au fost preluate de Pavăl Holding, compania proprietarilor Dedeman. Retailerul extinde un program prin care clienții pot cumpăra pachete cu produse aflate aproape de termenul de expirare la prețuri reduse cu până la două treimi față de cele de la raft. După testarea proiectului în București, încă 20 de magazine din patru mari orașe intră în program.
Produse cu până la două treimi mai ieftine în încă 20 de magazine
Carrefour România și aplicația Bonapp extind parteneriatul pentru reducerea risipei alimentare în Cluj, Iași, Brașov și Oradea, după rezultatele obținute în primele luni de funcționare a proiectului în Capitală.
Pentru client, sistemul este relativ simplu. Prin intermediul aplicației pot fi cumpărate așa-numitele „Pachete Surpriză”, în care se află între două și cinci produse apropiate de termenul de expirare. Reducerea poate ajunge până la două treimi din prețul obișnuit de la raft, indiferent de formatul magazinului Carrefour inclus în program.
Practic, un pachet de produse care ar costa în mod normal 60 de lei ar putea ajunge, la o reducere de două treimi, la aproximativ 20 de lei. Conținutul diferă însă în funcție de produsele disponibile în magazin, iar ideea programului este ca alimentele încă bune pentru consum să fie vândute înainte de a deveni deșeuri.
Extinderea în alte patru orașe este una dintre primele decizii anunțate pe piața locală după finalizarea vânzării operațiunilor Carrefour România către Pavăl Holding.
Carrefour mizează și pe mai multe produse românești de sezon
O altă schimbare anunțată recent de retailer vizează rafturile de legume și fructe. Carrefour a decis să oprească importurile pentru mai multe produse de sezon atunci când acestea pot fi asigurate din producția locală.
În prezent, aprovizionarea cu roșii cu moț, roșii roz și roșii tip inimă de bou, cireșe, vinete și ardei gras Bianca se face exclusiv din surse românești. Pentru aceste categorii, importurile au fost eliminate, iar compania lucrează cu 32 de cooperative locale.
Pentru cumpărător, măsura înseamnă că produsele respective disponibile în magazine în perioada sezonului provin din România. Decizia poate avea efect și asupra producătorilor locali, care primesc acces la o rețea de retail cu sute de magazine.
Proprietarii Dedeman au preluat o rețea cu 478 de magazine
Schimbările vin după o tranzacție importantă pe piața românească de retail. Grupul francez Carrefour a vândut operațiunile locale către Pavăl Holding, vehiculul de investiții controlat de proprietarii Dedeman.
Carrefour este prezent în România din 2001 și a ajuns la o rețea de 478 de magazine. Aceasta include 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de unități Supeco. Dimensiunea rețelei explică interesul ridicat pentru schimbările care ar putea apărea după preluare. Carrefour este unul dintre principalii retaileri alimentari din România, iar deciziile comerciale luate la nivelul companiei afectează direct un număr mare de cumpărători.
Deocamdată, extinderea programului de reducere a risipei alimentare și orientarea către produse locale de sezon sunt printre primele măsuri comunicate public în această perioadă.
Afaceri mai mari, dar compania principală a trecut pe pierdere
În 2025, companiile prin care grupul Carrefour opera în România au cumulat o cifră de afaceri de aproximativ 15,52 miliarde de lei, în creștere cu circa 7% față de anul precedent.
Carrefour România SA, principala companie a grupului, a raportat afaceri de 14,1 miliarde de lei, cu 13% peste nivelul din 2024. În ciuda creșterii vânzărilor, societatea a înregistrat o pierdere netă de 64,4 milioane de lei, după ce în anul anterior obținuse un profit de 52,5 milioane de lei. Numărul mediu de angajați a crescut cu 25%, până la 12.673 de persoane.
În cazul Supeco Investment, afacerile au ajuns la 810,6 milioane de lei, iar profitul net a scăzut cu 31%, la 30,2 milioane de lei. Romania Hypermarche, compania intrată în grup după achiziția fostei rețele Cora, a trecut de la o pierdere de 123,4 milioane de lei în 2024 la un profit net de 213,4 milioane de lei în 2025.
Ce se schimbă, deocamdată, pentru clienții Carrefour
Pentru românul care intră la cumpărături, cea mai vizibilă noutate este extinderea posibilității de a cumpăra produse apropiate de termenul de expirare la prețuri considerabil mai mici.
Programul ajunge acum în Cluj, Iași, Brașov și Oradea și include încă 20 de magazine, după etapa inițială din București.
Rămâne de văzut ce alte schimbări vor apărea în rețeaua Carrefour după preluarea de către Pavăl Holding. Deocamdată, primele măsuri comunicate vizează reducerea risipei alimentare și creșterea ponderii produselor românești de sezon, două direcții care pot fi observate direct de clienți la cumpărături.