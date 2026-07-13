Prima schimbare care apare la Carrefour după preluarea de către proprietarii Dedeman. Clienții pot cumpăra produse cu până la 66% mai ieftine

Pentru client, sistemul este relativ simplu. Prin intermediul aplicației pot fi cumpărate așa-numitele „Pachete Surpriză”, în care se află între două și cinci produse apropiate de termenul de expirare. Reducerea poate ajunge până la două treimi din prețul obișnuit de la raft, indiferent de formatul magazinului Carrefour inclus în program.

Practic, un pachet de produse care ar costa în mod normal 60 de lei ar putea ajunge, la o reducere de două treimi, la aproximativ 20 de lei. Conținutul diferă însă în funcție de produsele disponibile în magazin, iar ideea programului este ca alimentele încă bune pentru consum să fie vândute înainte de a deveni deșeuri.

Extinderea în alte patru orașe este una dintre primele decizii anunțate pe piața locală după finalizarea vânzării operațiunilor Carrefour România către Pavăl Holding.

Carrefour mizează și pe mai multe produse românești de sezon

O altă schimbare anunțată recent de retailer vizează rafturile de legume și fructe. Carrefour a decis să oprească importurile pentru mai multe produse de sezon atunci când acestea pot fi asigurate din producția locală.

În prezent, aprovizionarea cu roșii cu moț, roșii roz și roșii tip inimă de bou, cireșe, vinete și ardei gras Bianca se face exclusiv din surse românești. Pentru aceste categorii, importurile au fost eliminate, iar compania lucrează cu 32 de cooperative locale.

Pentru cumpărător, măsura înseamnă că produsele respective disponibile în magazine în perioada sezonului provin din România. Decizia poate avea efect și asupra producătorilor locali, care primesc acces la o rețea de retail cu sute de magazine.

Proprietarii Dedeman au preluat o rețea cu 478 de magazine

Schimbările vin după o tranzacție importantă pe piața românească de retail. Grupul francez Carrefour a vândut operațiunile locale către Pavăl Holding, vehiculul de investiții controlat de proprietarii Dedeman.