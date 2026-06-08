Cât câștigă frații Pavăl din birourile pe care le dețin în București și Cluj. Afacerea discretă care le aduce sume neașteptate

Pentru omul obișnuit, cifra de afaceri reprezintă totalul încasărilor generate de chirii și de serviciile oferite chiriașilor. Practic, acestea sunt veniturile brute pe care clădirile le produc într-un an.

Comparativ cu anul precedent, când veniturile totale s-au situat la aproximativ 398 de milioane de lei, creșterea a fost de aproape 5%, semn că afacerea continuă să genereze fluxuri importante de bani chiar și într-o perioadă în care multe companii și-au redus spațiile de birouri sau au adoptat formule de muncă hibridă.

Clădirea din Cluj produce cei mai mulți bani

Perla portofoliului este clădirea The Office din Cluj-Napoca, achiziționată în 2019 pentru aproximativ 120 de milioane de euro. Aceasta generează cea mai mare cifră de afaceri dintre toate proprietățile deținute de frații Pavăl, de aproape 80 de milioane de lei anual. În același timp, produce și cel mai mare profit, care depășește 44 de milioane de lei.

Cu alte cuvinte, doar această proprietate aduce anual câștiguri de ordinul milioanelor de euro, confirmând că investiția făcută în urmă cu câțiva ani s-a dovedit una extrem de profitabilă.

Este important de menționat faptul că deși portofoliul continuă să producă venituri consistente, nu toate clădirile au avut rezultate spectaculoase în 2025. Trei dintre firmele care administrează clădirile River Place, Campus 6.1 și Dacia One au înregistrat pierderi cumulate de aproximativ 16 milioane de lei.

În plus, River Place a fost singura clădire care a raportat o scădere mai importantă a cifrei de afaceri, de aproape 10%, până la aproximativ 28,7 milioane de lei. Scăderi ușoare au fost observate și la Ethos House și Europe House.

În ciuda acestor rezultate mai slabe, restul proprietăților au rămas profitabile și au compensat pierderile.