Cât câștigă frații Pavăl din birourile pe care le dețin în București și Cluj. Afacerea discretă care le aduce sume neașteptate
În timp ce majoritatea românilor îi asociază pe Dragoș și Adrian Pavăl cu lanțul de magazine Dedeman, o parte tot mai importantă a averii celor doi antreprenori vine dintr-o afacere mult mai discretă: închirierea de clădiri de birouri. În ultimii ani, proprietarii Dedeman au construit cel mai mare portofoliu de birouri deținut de antreprenori români, iar veniturile generate de aceste proprietăți se ridică la zeci de milioane de euro anual.
Birourile le-au adus fraților Pavăl venituri de peste 83 de milioane de euro
Cele 14 companii prin care sunt administrate clădirile de birouri din portofoliul Pavăl Holding au realizat în 2025 o cifră de afaceri cumulată de peste 417,5 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 83 de milioane de euro.
Pentru omul obișnuit, cifra de afaceri reprezintă totalul încasărilor generate de chirii și de serviciile oferite chiriașilor. Practic, acestea sunt veniturile brute pe care clădirile le produc într-un an.
Comparativ cu anul precedent, când veniturile totale s-au situat la aproximativ 398 de milioane de lei, creșterea a fost de aproape 5%, semn că afacerea continuă să genereze fluxuri importante de bani chiar și într-o perioadă în care multe companii și-au redus spațiile de birouri sau au adoptat formule de muncă hibridă.
Clădirea din Cluj produce cei mai mulți bani
Perla portofoliului este clădirea The Office din Cluj-Napoca, achiziționată în 2019 pentru aproximativ 120 de milioane de euro. Aceasta generează cea mai mare cifră de afaceri dintre toate proprietățile deținute de frații Pavăl, de aproape 80 de milioane de lei anual. În același timp, produce și cel mai mare profit, care depășește 44 de milioane de lei.
Cu alte cuvinte, doar această proprietate aduce anual câștiguri de ordinul milioanelor de euro, confirmând că investiția făcută în urmă cu câțiva ani s-a dovedit una extrem de profitabilă.
Este important de menționat faptul că deși portofoliul continuă să producă venituri consistente, nu toate clădirile au avut rezultate spectaculoase în 2025. Trei dintre firmele care administrează clădirile River Place, Campus 6.1 și Dacia One au înregistrat pierderi cumulate de aproximativ 16 milioane de lei.
În plus, River Place a fost singura clădire care a raportat o scădere mai importantă a cifrei de afaceri, de aproape 10%, până la aproximativ 28,7 milioane de lei. Scăderi ușoare au fost observate și la Ethos House și Europe House.
În ciuda acestor rezultate mai slabe, restul proprietăților au rămas profitabile și au compensat pierderile.
Profiturile au rămas impresionante
După ce sunt scăzute toate cheltuielile, de la întreținere și taxe până la costurile financiare, profitul cumulat al companiilor profitabile din portofoliu a fost de aproximativ 99,6 milioane de lei, adică aproape 20 de milioane de euro.
Totuși, suma este cu aproximativ 12% mai mică decât cea raportată în anul anterior. De altfel, și în 2024 profitul total a fost mai mic decât în 2023, ceea ce arată că piața birourilor traversează o perioadă de ajustare după schimbările aduse de munca la distanță.
Cum au construit frații Pavăl imperiul imobiliar
Povestea investițiilor imobiliare ale proprietarilor Dedeman a început în 2018, când au cumpărat complexul de birouri The Bridge din București, în apropierea pasajului Basarab.
În anii următori, cei doi antreprenori au continuat să cumpere proprietăți importante, inclusiv într-o perioadă în care multe companii lucrau de acasă și piața părea nesigură. În 2021 au finalizat achiziția clădirii Dacia One pentru aproximativ 50 de milioane de euro, iar în 2022 au surprins piața prin cumpărarea portofoliului de birouri al companiei CA Immo din România, într-o tranzacție estimată la 380 de milioane de euro.
Cea mai recentă mutare a venit în 2025, când Pavăl Holding a cumpărat și clădirea Ethos House, extinzându-și portofoliul la 14 clădiri de birouri, dintre care 13 sunt în București și una în Cluj-Napoca.
Astfel, chiar dacă Dedeman rămâne motorul principal al averii fraților Pavăl, investițiile în imobiliare au devenit o sursă importantă de venit și profit. Cu încasări anuale de peste 83 de milioane de euro și profituri care se măsoară în zeci de milioane de lei, portofoliul de birouri al celor doi antreprenori demonstrează că succesul lor nu se rezumă doar la retail, ci se extinde și într-unul dintre cele mai valoroase segmente ale economiei românești.