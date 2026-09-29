Cum cumperi un apartament executat silit de ANAF. Prețul poate scădea cu 50%, dar există riscuri

Aici pot apărea ipoteci, sarcini sau drepturi ale altor persoane asupra imobilului. Practic, cumpărătorul trebuie să știe exact ce proprietate cumpără și ce apare oficial în acte.

Avocatul Bogdan Pițigoi atrage atenția, într-o explicație acordată Digi24.ro, și asupra unui alt aspect important: în cazul vânzării silite nu există garanția obișnuită pentru viciile ascunse. Cu alte cuvinte, dacă după cumpărare sunt descoperite probleme serioase ale locuinței, noul proprietar poate ajunge să suporte costurile.

De aceea, înainte de licitație ar trebui verificate, pe cât posibil, instalația electrică, instalațiile sanitare, utilitățile, eventualele infiltrații și diferențele dintre situația reală a apartamentului și cea prezentată în documente.

Apartamentul poate ajunge la jumătate din valoarea inițială

Marele avantaj al licitațiilor este prețul. Dacă proprietatea nu este vândută la primul termen, prețul de pornire poate fi redus cu 25% la următoarea licitație.

Dacă nici atunci nu apare un cumpărător, la al treilea termen poate interveni o nouă reducere, însă prețul nu poate coborî sub 50% din valoarea inițială stabilită pentru imobil.

Tocmai această diferență de preț poate transforma licitațiile ANAF într-o variantă interesantă pentru românii care caută o locuință, dar trebuie calculat costul real. Un apartament cumpărat ieftin, dar care necesită renovări de zeci de mii de lei sau proceduri pentru eliberarea locuinței, poate să nu mai fie o afacere atât de avantajoasă.

Cum participi la licitație

Pentru participare trebuie achitată în prealabil o garanție reprezentând 10% din prețul de pornire. Dacă, de exemplu, apartamentul este scos la licitație pentru 300.000 de lei, garanția va fi de 30.000 de lei. Pentru câștigător, suma se scade din prețul final. Celor care nu adjudecă proprietatea le este restituită garanția, potrivit procedurii aplicabile.