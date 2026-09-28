Prețurile apartamentelor au scăzut într-un mare oraș din România. Ce arată datele pentru restul țării

Comparația privește august față de media lunilor ianuarie–iunie. Scăderea de 1% nu înseamnă că apartamentele din București costă mai puțin decât în urmă cu un an sau că fiecare locuință scoasă la vânzare s-a ieftinit. Prețul mediu poate ascunde diferențe mari între cartiere, tipuri de apartamente și anunțurile disponibile într-o anumită lună.

Pentru cine caută o locuință, cei 2.033 de euro/mp reprezintă un reper al ofertelor analizate, nu prețul garantat al unui apartament.

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Cum au evoluat prețurile în celelalte orașe analizate

Timișoara a avut cea mai mare diferență față de media primului semestru. În august, prețurile cerute erau cu 4,1% peste acel nivel, iar în Sibiu diferența era de 3,3%. Acestea au fost și singurele două piețe din analiză în care prețurile au crescut atât în iulie, cât și în august.

În Iași, prețul mediu din august era cu 2,7% peste media primelor șase luni ale anului. Brașovul a rămas aproape de nivelul de referință, cu o diferență de numai 0,2%. Prin comparație, variația din București a avut sensul opus, însă a fost tot una redusă.

Cluj-Napoca a ajuns la 3.155 de euro/mp în august, după un vârf de 3.200 de euro/mp în iulie. Chiar și după această coborâre de la o lună la alta, prețul din august a rămas cu 2% peste media primului semestru. Evoluția arată de ce perioada aleasă pentru comparație contează atunci când vorbim despre o creștere sau o ieftinire.

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