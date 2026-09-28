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de Ionuț Vieriu
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Prețurile apartamentelor au scăzut într-un mare oraș din România. Ce arată datele pentru restul țării

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Prețurile apartamentelor au scăzut într-un mare oraș din România. Ce arată datele pentru restul țării
Foto: Profimedia

Prețul mediu cerut pentru locuințele din București a fost de 2.033 de euro pe metru pătrat în august 2026, față de media de 2.053 de euro pe metru pătrat din primele șase luni ale anului. Diferența este de aproximativ 1%, iar Capitala a fost singura dintre cele șase piețe analizate de platforma imo360 care a încheiat luna august sub media primului semestru. Datele descriu prețurile din anunțuri, nu sumele plătite la încheierea tranzacțiilor.

Cuprins
  1. Bucureștiul a recuperat o parte din scăderea din iulie
  2. Cum au evoluat prețurile în celelalte orașe analizate
  3. Vânzările de locuințe au scăzut în prima jumătate a anului

Bucureștiul a recuperat o parte din scăderea din iulie

Prețurile cerute în Capitală au coborât în iulie, apoi au urcat din nou în august. Revenirea le-a adus la 2.033 de euro/mp, dar nu și peste media de 2.053 de euro/mp înregistrată în primul semestru, arată analiza imo360.

Comparația privește august față de media lunilor ianuarie–iunie. Scăderea de 1% nu înseamnă că apartamentele din București costă mai puțin decât în urmă cu un an sau că fiecare locuință scoasă la vânzare s-a ieftinit. Prețul mediu poate ascunde diferențe mari între cartiere, tipuri de apartamente și anunțurile disponibile într-o anumită lună.

Pentru cine caută o locuință, cei 2.033 de euro/mp reprezintă un reper al ofertelor analizate, nu prețul garantat al unui apartament.

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Cum au evoluat prețurile în celelalte orașe analizate

Timișoara a avut cea mai mare diferență față de media primului semestru. În august, prețurile cerute erau cu 4,1% peste acel nivel, iar în Sibiu diferența era de 3,3%. Acestea au fost și singurele două piețe din analiză în care prețurile au crescut atât în iulie, cât și în august.

În Iași, prețul mediu din august era cu 2,7% peste media primelor șase luni ale anului. Brașovul a rămas aproape de nivelul de referință, cu o diferență de numai 0,2%. Prin comparație, variația din București a avut sensul opus, însă a fost tot una redusă.

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Cluj-Napoca a ajuns la 3.155 de euro/mp în august, după un vârf de 3.200 de euro/mp în iulie. Chiar și după această coborâre de la o lună la alta, prețul din august a rămas cu 2% peste media primului semestru. Evoluția arată de ce perioada aleasă pentru comparație contează atunci când vorbim despre o creștere sau o ieftinire.

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Vânzările de locuințe au scăzut în prima jumătate a anului

Prețurile din anunțuri și numărul locuințelor vândute măsoară lucruri diferite. În primele șase luni din 2026, vânzările de case și apartamente din București–Ilfov au fost cu 1,4% mai mici decât în aceeași perioadă din 2025. La nivel național, scăderea vânzărilor rezidențiale a fost de aproape 9%, potrivit datelor ANCPI analizate de compania de consultanță SVN Romania.

Aceste procente se referă la prima jumătate a anului, în timp ce comparația prețurilor folosește datele din august și media primului semestru. Prin urmare, numărul mai mic de vânzări nu dovedește, de unul singur, că locuințele din Capitală s-au ieftinit din această cauză. Datele arată însă că, dintre cele șase piețe urmărite de imo360, Bucureștiul a încheiat august cu singurul preț mediu cerut sub reperul primelor șase luni.

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