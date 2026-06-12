Unde sunt cele mai ieftine apartamente din Europa. Topul orașelor care atrag tot mai mulți cumpărători

Bucureștiul rămâne printre cele mai accesibile capitale europene

Unul dintre orașele care apar constant în clasamentele privind accesibilitatea locuințelor este București. Analizele din 2025 arată că prețurile medii pentru apartamente sunt semnificativ mai mici decât în marile capitale din vestul Europei, ceea ce face ca orașul să fie atractiv atât pentru cumpărătorii locali, cât și pentru investitorii străini.

Specialiștii din domeniu consideră că dezvoltarea economică, extinderea sectorului IT și investițiile în infrastructură contribuie la interesul crescut pentru piața imobiliară din capitala României. Chiar dacă prețurile au crescut în ultimii ani, Bucureștiul continuă să fie considerat una dintre cele mai accesibile capitale din Uniunea Europeană.

Orașele din Balcani câștigă teren în preferințele cumpărătorilor

Pe lângă București, mai multe orașe din regiunea Balcanilor se află printre cele mai atractive opțiuni pentru cei care caută apartamente la prețuri reduse.

Tirana este una dintre destinațiile care atrag tot mai mulți cumpărători datorită prețurilor considerate încă accesibile pentru standardele europene. De asemenea, orașe precum Varna și Burgas sunt menționate frecvent în analizele privind piețele imobiliare accesibile din Uniunea Europeană și din regiunea Mării Negre, precizează European Real Estate News Agency.

Interesul pentru aceste orașe este susținut de costurile mai reduse ale locuințelor și de cheltuielile generale de trai, care rămân mai mici decât în multe state occidentale.

De ce caută tot mai mulți europeni locuințe în aceste orașe

Creșterea accelerată a prețurilor în orașe precum Amsterdam, Paris sau Munchen a determinat mulți cumpărători să analizeze piețe alternative. În unele dintre cele mai scumpe orașe europene, costul unui apartament nou poate necesita echivalentul a peste 15 salarii anuale brute, potrivit unor analize privind accesibilitatea locuințelor realizate de The Super Prime.

În schimb, orașele din Europa Centrală și de Est oferă oportunități mai accesibile pentru persoanele care doresc să cumpere o locuință fără a contracta credite foarte mari.