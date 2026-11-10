Cercetătorii au creat o stare cuantică în care lumina se comportă simultan ca un solid și un lichid, la temperatura camerei

Ce înseamnă o stare a materiei în care solidul și lichidul se întâlnesc

În condiții obișnuite, un solid și un lichid au comportamente foarte diferite. Într-un cristal, particulele sunt aranjate într-un tipar regulat, care se repetă în interiorul materialului. Un lichid nu are aceeași structură fixă și își poate schimba forma, curgând în funcție de spațiul disponibil.

Fizica cuantică permite însă apariția unor comportamente care par imposibile la scară obișnuită. Un exemplu este superfluiditatea, o proprietate prin care un lichid își pierde vâscozitatea, adică rezistența internă la curgere. Un astfel de fluid poate trece prin canale foarte înguste fără frecarea întâlnită în mod normal.

În anii 1960, fizicienii au început să ia în calcul o posibilitate și mai neobișnuită: un superfluid ar putea avea, în același timp, o structură ordonată asemănătoare unui cristal. Această combinație a primit numele de supersolid.

Primele confirmări experimentale ale fenomenului au venit în 2017, când cercetătorii au observat supersoliditatea în condensate Bose-Einstein formate din atomi răciți la temperaturi extrem de scăzute. În aceste condiții, particulele ajung să se comporte colectiv, ca un singur sistem cuantic. Obținerea și menținerea unei asemenea stări presupune însă echipamente specializate și instalații de răcire complexe.

Cum au folosit cercetătorii lumina pentru a obține un supersolid

Noul experiment a fost realizat de o echipă internațională din care au făcut parte specialiști de la Facultatea de Fizică a Universității din Varșovia, Universitatea Militară de Tehnologie din Polonia, IBM Research Zurich și Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifică (CNRS).

În locul atomilor ultrareci, cercetătorii au folosit particule hibride numite polaritoni excitonici. Acestea apar atunci când lumina interacționează suficient de puternic cu materia, astfel încât cele două componente ajung să fie cuplate. Particulele rezultate au proprietăți atât ale luminii, cât și ale materiei.

Polaritoni excitonici au o durată de viață foarte scurtă, de ordinul picosecundelor, adică al trilionimilor de secundă. Chiar și în acest interval redus, ei pot forma un condensat Bose-Einstein și pot manifesta comportamentul colectiv specific unui superfluid cuantic.