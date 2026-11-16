Cum poți să pui mai multe în coș, la un preț avantajos. Cu ce ofertă îi așteaptă Lidl pe clienți în magazine săptămâna aceasta

Atunci când lista de cumpărături cuprinde produse pentru întreaga familie, ofertele care permit achiziționarea unei cantități mai mari la un preț avantajos pot contribui la un buget mai bine organizat. Lidl are în ofertă săptămâna aceasta o selecție variată de produse în promoția 2+1, care include de la alimente de bază și produse pentru micul dejun, până la gustări sau articole pentru îngrijirea hainelor.

Cum funcționează promoția Lidl: la achiziția a 3 produse de același fel, prețul per bucată este semnificativ redus. Pentru o parte dintre produse, pentru a beneficia de ofertă este necesară scanarea aplicației Lidl Plus la casele de marcat.