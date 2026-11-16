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Cum poți să pui mai multe în coș, la un preț avantajos. Cu ce ofertă îi așteaptă Lidl pe clienți în magazine săptămâna aceasta

Cum poți să pui mai multe în coș, la un preț avantajos. Cu ce ofertă îi așteaptă Lidl pe clienți în magazine săptămâna aceasta
foto: Lidl
Alexandru Puiu
de Alexandru Puiu
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Atunci când lista de cumpărături cuprinde produse pentru întreaga familie, ofertele care permit achiziționarea unei cantități mai mari la un preț avantajos pot contribui la un buget mai bine organizat.  Lidl are în ofertă săptămâna aceasta o selecție variată de produse în promoția 2+1, care include de la alimente de bază și produse pentru micul dejun, până la gustări sau articole pentru îngrijirea hainelor.

Cum funcționează promoția Lidl: la achiziția a 3 produse de același fel, prețul per bucată este semnificativ redus. Pentru o parte dintre produse, pentru a beneficia de ofertă este necesară scanarea aplicației Lidl Plus la casele de marcat.

Printre ofertele disponibile se numără:

  • Cartofi pai pentru friteuză, de la Harvest Basket, 1 kg – 5,66 lei/buc., cu Lidl Plus;
  • Biscuiți digestivi Sondey, 400 g – 5,32 lei/buc., cu Lidl Plus;
  • Fulgi de ovăz Crownfield, diverse sortimente, 450 g – 10,66 lei/buc., cu Lidl Plus;
  • Cremă de fistic Deluxe, cu 45% fistic, 190 g – 10,66 lei/buc., cu Lidl Plus;
  • Orez Basmati Golden Sun, 1 kg – 7,99 lei/buc., cu Lidl Plus;
  • Năut Campo Largo, 1 kg – 6,46 lei/buc., cu Lidl Plus;
  • Conservă din carne de porc, Pikok, în suc propriu, 300 g – 6,79 lei/buc.,
  • Ciolan afumat cu fasole, Cămara Noastră, 300 g – 6,66 lei/buc., cu Lidl Plus.

Promoția nu se limitează la produsele alimentare. Din selecția săptămânii fac parte și produse care pot fi integrate în rutina de îngrijire personală sau în cea a casei.

Promoția 2+1 le oferă clienților Lidl posibilitatea de a găsi prețuri și mai avantajoase la produse din categorii diferite, indiferent dacă vor să-și completeze cămara, caută gustări pentru familie sau produse necesare în gospodărie.

Ofertele sunt disponibile în perioada 16-22 noiembrie, în limita stocurilor disponibile. Întreaga ofertă 2+1 de la  Lidl poate fi consultată în catalogul săptămânal.

Advertorial.

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