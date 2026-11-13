Cercetătorii chinezi au răcit atomii la o temperatură record, aproape de zero absolut. Experimentul a fost realizat în spațiu

Cum au reușit cercetătorii să răcească atomii la 10 picokelvini

Experimentul realizat la bordul stației spațiale Tiangong a folosit o tehnologie cunoscută sub numele de pensete optice, denumită în limbaj științific optical-dipole trap (ODT). Sistemul utilizează un fascicul laser pentru a captura și menține atomii într-o anumită regiune, limitându-le mișcarea.

Cercetătorii au introdus aproximativ 20.000 de atomi de rubidiu în această capcană optică. Prin controlarea condițiilor în care se aflau particulele, echipa a reușit să reducă mișcarea lor și, implicit, energia termică a sistemului. Temperatura obținută a fost de numai 10 picokelvini.

Pentru a înțelege cât de mică este această valoare, un picokelvin reprezintă a mia miliardime parte dintr-un kelvin. Temperatura experimentului se află, așadar, la doar 0,00000000001 kelvini deasupra zero-ului absolut.

Un rol important l-a avut mediul de microgravitație de la bordul stației spațiale. În condițiile aproape lipsite de greutate, atomii pot fi menținuți într-o stare în care efectele gravitației influențează mult mai puțin experimentul. Acest lucru permite răcirea lor la temperaturi mai scăzute decât cele obținute în condiții obișnuite pe Pământ.

Rezultatul demonstrează că tehnologiile de captare și manipulare a atomilor cu ajutorul laserelor pot fi utilizate eficient și în mediul spațial. Cercetătorii consideră că această direcție ar putea contribui la dezvoltarea unor experimente mai avansate de fizică fundamentală.

Ce înseamnă zero absolut și de ce este atât de greu de atins

Zero absolut reprezintă limita inferioară teoretică a temperaturii și corespunde valorii de minus 273,15 grade Celsius sau minus 459,67 grade Fahrenheit. În apropierea acestei limite, energia termică a particulelor ajunge la valori extrem de mici, iar mișcarea lor devine tot mai redusă.

Cu toate acestea, atingerea exactă a zero-ului absolut este considerată imposibilă conform principiilor termodinamicii. A treia lege a termodinamicii descrie comportamentul sistemelor atunci când temperatura se apropie de această limită și indică faptul că atingerea ei ar necesita un număr infinit de etape.