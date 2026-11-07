Experimentul de tip spiritism realizat de cercetători a arătat că 24 din cei 30 de participanți au simțit o prezență fantomatică ciudată

Cum a funcționat experimentul cu oglinda

Camera, numită psychomanteum, avea pereții și tavanul acoperite cu catifea neagră, un fotoliu și lumină slabă. Oglinda era înclinată astfel încât persoana așezată să nu-și vadă chipul. Înaintea sesiunii de 45 de minute, fiecare participant petrecea 15 minute evocând o persoană decedată.

Grupul fusese selectat special: jumătate dintre participanți aveau sinestezie sau tendințe asociate, precum legarea automată a literelor de culori. Ceilalți raportaseră anterior experiențe cu fantome. În timpul sesiunii, voluntarii apăsau un buton când percepeau o prezență sau imagini mentale puternice.

Pentru unii, trăirile au fost emoționante. Cercetătoarea a povestit pentru ScienceAlert cazul unei femei care simțise că o persoană dragă, decedată, îi mângâia părul. Alți participanți au descris mirosuri, atingeri sau imagini.

Ce au observat cercetătorii și unde se opresc concluziile

Sinestezia nu s-a asociat cu diferențe semnificative între grupuri. În schimb, scorurile mai mari la o scală de fantezie creativă s-au corelat cu experiențe descrise ca fiind mai vii și mai realiste. Asocierea nu stabilește că această trăsătură a provocat senzațiile.

Camera cu infraroșu a surprins mici puncte atât în timpul sesiunilor, cât și când încăperea era goală, fără diferențe semnificative de frecvență. Praful, particulele din aer și mișcările oglinzii rămân explicații posibile.

Echipa a analizat și un generator de numere aleatorii. În ansamblu, rezultatele sale nu s-au abătut semnificativ de la întâmplare. O asociere cu punctele din filmări a apărut într-o analiză ulterioară și necesită replicare.

Privitul prelungit în lumină slabă a fost cercetat și în alte condiții. Într-un experiment publicat în 2015, psihologul Giovanni Caputo a studiat 20 de tineri care se priveau în ochi timp de zece minute. Participanții au descris deformări ale chipului celuilalt și apariții asemănătoare halucinațiilor.