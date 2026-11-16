De ce România ar putea plăti de două ori pentru un conflict în Taiwan. Riscurile pentru economie și securitatea națională
Tensiunile militare dintre China și Taiwan ar putea avea consecințe importante și pentru România, chiar dacă cele două state se află la mii de kilometri distanță. O eventuală blocadă maritimă a insulei ar putea provoca întreruperi în aprovizionarea fabricilor românești, scumpiri ale produselor și dificultăți pentru industria auto. În același timp, un conflict în regiune ar putea determina Statele Unite să își concentreze o parte din resursele militare în Pacific, cu efecte asupra securității flancului estic al NATO.
China își intensifică prezența militară în jurul Taiwanului
Activitatea militară și maritimă a Chinei în apropierea Taiwanului s-a intensificat, iar evoluțiile au provocat îngrijorare în rândul statelor G7. Astfel, Beijingul și-a extins patrulele Gărzii de Coastă spre estul insulei și a organizat exerciții navale de amploare în Pacificul de Vest.
În acest context, generalul Alexandru Grumaz a explicat, într-un interviu acordat publicației Adevărul, că aceste operațiuni ar putea reprezenta pregătiri pentru o eventuală blocadă maritimă.
„G7 nu a avertizat din cauza unui incident izolat. Motivul este o schimbare de tipar: din iunie, China a mutat presiunea de pe Strâmtoarea Taiwan spre coasta de est a insulei, folosind în principal Garda de Coastă, nu marina militară”, a declarat generalul.
Importanța acestei schimbări este legată de poziția strategică a coastei estice. Practic, în cazul unui conflict, prin această zonă ar putea ajunge ajutorul militar și aprovizionarea din partea aliaților Taiwanului.
Așadar, o eventuală blocadă ar afecta însă nu doar securitatea regională, ci și comerțul internațional, având în vedere rolul important al insulei în producția mondială de semiconductori.
De ce ar putea fi afectate fabricile din România
România nu are schimburi comerciale directe foarte mari cu Taiwanul, însă economia națională depinde indirect de produsele fabricate acolo. De exemplu, Taiwanul este unul dintre principalii producători mondiali de semiconductori, componente electronice utilizate în automobile, calculatoare, telefoane și numeroase echipamente industriale.
Drept urmare, generalul Alexandru Grumaz atrage atenția că vulnerabilitatea României vine din legăturile economice cu marile companii europene.
„România nu cumpără mare lucru direct din Taiwan, iar asta creează o falsă impresie de siguranță. Expunerea reală nu se vede în balanța comercială bilaterală. Ea trece prin lanțurile de aprovizionare germane și franceze în care economia românească s-a integrat în ultimele două decenii”, a explicat acesta pentru Adevărul.
Cu alte cuvinte, chiar dacă o fabrică din România cumpără componente de la un furnizor german, acestea pot conține cipuri produse în Taiwan. Pe scurt, dacă livrările sunt întrerupte, producția poate avea de suferit.
Industria auto, printre primele sectoare care ar avea probleme
Industria auto ar putea resimți rapid efectele unei asemenea crize, deoarece multe fabrici funcționează cu stocuri reduse și depind de livrări constante. România a trecut deja printr-o situație asemănătoare în 2021, când criza mondială a semiconductorilor a determinat oprirea temporară a producției la uzina Dacia din Mioveni.
Generalul avertizează că o blocadă a Taiwanului ar putea produce perturbări mult mai îndelungate decât penuria înregistrată după pandemie.
„Cel mai repede ar fi lovite sectoarele care lucrează «just-in-time», cu stocuri mici, adică pe flux continuu de componente”, a explicat acesta.
Pe lângă industria auto, ar putea fi afectate fabricile de echipamente electrice și electronice din Timișoara, Arad și Cluj. Industria farmaceutică ar putea întâmpina, de asemenea, dificultăți, din cauza dependenței de substanțe active și materii prime provenite din Asia.
Scumpirile ar putea ajunge și la consumatori
Efectele unei blocade nu s-ar limita la fabrici. Întreruperea transporturilor comerciale și creșterea costurilor de asigurare ar putea determina scumpirea produselor importate. Electronicele, electrocasnicele, hainele și alte bunuri de consum ar putea deveni mai costisitoare, în funcție de durata și amploarea crizei.
Portul Constanța ar putea resimți, la rândul său, modificări ale fluxurilor comerciale și ale costurilor de transport.
Pentru populație, consecințele s-ar putea traduce prin prețuri mai mari, întârzieri la livrare și, în anumite industrii, reducerea temporară a activității. Desigur, acestea sunt însă scenarii de risc, nu efecte inevitabile. Amploarea lor ar depinde de durata blocadei și de capacitatea companiilor de a găsi furnizori alternativi.
Ce s-ar putea întâmpla cu securitatea României la Marea Neagră
Dincolo de consecințele economice, generalul Alexandru Grumaz avertizează și asupra unui posibil impact militar. De exemplu, dacă Statele Unite ar fi implicate într-o criză majoră în Indo-Pacific, Washingtonul ar putea redirecționa către regiune anumite echipamente și resurse militare utilizate în prezent pentru apărarea Europei.
Printre acestea s-ar putea număra sisteme de apărare antiaeriană Patriot, aeronave de transport, echipamente de supraveghere și muniții de precizie. O asemenea situație ar putea pune presiune suplimentară asupra statelor de pe flancul estic al NATO, inclusiv asupra României.
În analiza sa, generalul consideră că Rusia ar putea încerca să profite de o eventuală diminuare a atenției americane asupra regiunii Mării Negre.
Totuși, o redirecționare a resurselor americane nu ar însemna automat retragerea garanțiilor de securitate oferite României prin apartenența la NATO.