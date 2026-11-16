De ce România ar putea plăti de două ori pentru un conflict în Taiwan. Riscurile pentru economie și securitatea națională

În acest context, generalul Alexandru Grumaz a explicat, într-un interviu acordat publicației Adevărul, că aceste operațiuni ar putea reprezenta pregătiri pentru o eventuală blocadă maritimă.

„G7 nu a avertizat din cauza unui incident izolat. Motivul este o schimbare de tipar: din iunie, China a mutat presiunea de pe Strâmtoarea Taiwan spre coasta de est a insulei, folosind în principal Garda de Coastă, nu marina militară”, a declarat generalul.

Importanța acestei schimbări este legată de poziția strategică a coastei estice. Practic, în cazul unui conflict, prin această zonă ar putea ajunge ajutorul militar și aprovizionarea din partea aliaților Taiwanului.

Așadar, o eventuală blocadă ar afecta însă nu doar securitatea regională, ci și comerțul internațional, având în vedere rolul important al insulei în producția mondială de semiconductori.

De ce ar putea fi afectate fabricile din România

România nu are schimburi comerciale directe foarte mari cu Taiwanul, însă economia națională depinde indirect de produsele fabricate acolo. De exemplu, Taiwanul este unul dintre principalii producători mondiali de semiconductori, componente electronice utilizate în automobile, calculatoare, telefoane și numeroase echipamente industriale.

Drept urmare, generalul Alexandru Grumaz atrage atenția că vulnerabilitatea României vine din legăturile economice cu marile companii europene.

„România nu cumpără mare lucru direct din Taiwan, iar asta creează o falsă impresie de siguranță. Expunerea reală nu se vede în balanța comercială bilaterală. Ea trece prin lanțurile de aprovizionare germane și franceze în care economia românească s-a integrat în ultimele două decenii”, a explicat acesta pentru Adevărul.

Cu alte cuvinte, chiar dacă o fabrică din România cumpără componente de la un furnizor german, acestea pot conține cipuri produse în Taiwan. Pe scurt, dacă livrările sunt întrerupte, producția poate avea de suferit.

Industria auto, printre primele sectoare care ar avea probleme

Industria auto ar putea resimți rapid efectele unei asemenea crize, deoarece multe fabrici funcționează cu stocuri reduse și depind de livrări constante. România a trecut deja printr-o situație asemănătoare în 2021, când criza mondială a semiconductorilor a determinat oprirea temporară a producției la uzina Dacia din Mioveni.