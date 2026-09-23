Cum au folosit cercetătorii Claude pentru a obține acces la conturile OpenAI

Operațiunea a început în iulie 2026, când Mohan Pedhapati, Harsh Jaiswal și Rahul Maini, cercetători ai companiei Hacktron, au analizat infrastructura forumului comunității OpenAI. Platforma, pe care utilizatorii ChatGPT și Codex discută despre produsele companiei, funcționează pe baza software-ului Discourse și permite autentificarea prin intermediul conturilor OpenAI. Cercetătorii au identificat o vulnerabilitate în biblioteca software libheif, utilizată pentru procesarea imaginilor, care putea permite executarea de cod neautorizat pe server.

Pentru a transforma această vulnerabilitate într-un atac funcțional, echipa a apelat inițial la Claude Opus 4.8. Modelul a identificat problemele de securitate și a contribuit la dezvoltarea unui exploit, însă nu a reușit să depășească toate mecanismele de protecție ale sistemului vizat. Situația s-a schimbat după lansarea Claude Opus 5, pe 24 iulie. Cu ajutorul noii versiuni, cercetătorii au obținut acces la mediul Discourse și au demonstrat că pot compromite conturi ChatGPT și Codex asociate forumului.

Problema nu s-a oprit la forum. O configurare defectuoasă a sistemului de autentificare unică, cunoscut sub denumirea de SSO, a permis extinderea accesului către alte servicii OpenAI. Cercetătorii au preluat inclusiv controlul asupra contului unui angajat al companiei, al cărui Codex era conectat la infrastructura internă de dezvoltare software. Pentru a demonstra gravitatea vulnerabilității, au creat prin intermediul Codex o solicitare de modificare a codului într-un depozit intern OpenAI, fără să consulte efectiv codul confidențial.

Potrivit cercetătorilor, conturile compromise puteau oferi acces la conversațiile private din ChatGPT și, în anumite condiții, la servicii externe conectate, precum GitHub, Slack sau aplicații de e-mail. Totuși, posibilitatea tehnică de a accesa aceste informații nu înseamnă că datele tuturor utilizatorilor OpenAI au fost expuse sau că cercetătorii au extras efectiv toate informațiile la care ar fi putut ajunge.

De la câteva luni de muncă la mai puțin de trei zile. Cum schimbă AI-ul regulile hackingului

Mohan Pedhapati a explicat pentru CBS News că, fără asistența inteligenței artificiale, o operațiune de asemenea complexitate i-ar fi putut lua între două și trei luni. Cu ajutorul Claude, echipa a reușit să parcurgă întregul proces în mai puțin de 72 de ore. Cercetătorul estimează că modelele AI mai recente ar putea reduce și mai mult timpul necesar unor operațiuni similare.

Această evoluție arată că modelele avansate nu mai sunt doar instrumente care generează texte sau scriu programe simple. Ele pot identifica vulnerabilități, analiza cantități mari de cod și contribui la dezvoltarea unor metode complexe de exploatare. Așa cum Playtech a explicat anterior, asistenții AI de programare precum Claude Code și Codex pot executa operațiuni care seamănă cu activitățile urmărite de sistemele de securitate, chiar și atunci când sunt utilizați în scopuri legitime.

Experimentul Hacktron evidențiază și importanța dependențelor software. Vulnerabilitatea inițială nu a fost descoperită în codul principal al ChatGPT, ci într-o componentă utilizată de o platformă externă. Aceasta a devenit punctul de intrare către alte servicii prin intermediul sistemului comun de autentificare. Într-un ecosistem în care aplicațiile sunt conectate între ele, compromiterea unui serviciu poate avea consecințe asupra întregii infrastructuri digitale.