Cercetătorii avertizează asupra celui mai mare risc al AI: aproape 40% cer încetinirea dezvoltării sistemelor avansate

Cât de aproape este inteligența artificială de nivelul uman

Sondajul arată că 22,3% dintre cercetători consideră că inteligența artificială generală, cunoscută drept AGI, există deja. În cadrul cercetării, conceptul este definit ca un sistem capabil să îndeplinească o gamă largă de sarcini intelectuale cel puțin la nivelul unui om bine pregătit, inclusiv activități diferite de cele pentru care a fost antrenat inițial.

Alți 24,3% dintre respondenți estimează că AGI ar putea apărea în următorii doi ani, în timp ce 19,4% cred că dezvoltarea acesteia va mai dura între trei și cinci ani. Doar 3,9% consideră că o asemenea tehnologie nu poate fi realizată.

Există însă o diferență între estimările privind momentul apariției AGI și evaluarea progresului tehnologic necesar. Peste jumătate dintre cercetători, respectiv 52,4%, consideră că este nevoie de o descoperire fundamentală pentru atingerea acestui obiectiv. Aproximativ 19,4% cred că metodele actuale sunt suficiente, iar 26,2% spun că acestea ar putea fi suficiente.

Așteptările sunt mai rezervate în cazul superinteligenței artificiale, sau ASI, un sistem care ar depăși considerabil cei mai buni experți umani într-o gamă largă de domenii intelectuale. Doar 5,9% dintre participanți cred că ASI există deja. În schimb, 20,6% estimează că ar putea apărea în următorii șase până la zece ani, iar 12,7% consideră că dezvoltarea sa ar putea necesita peste 25 de ani.

AI care se îmbunătățește singură, un motiv de îngrijorare

Unul dintre subiectele analizate în sondaj este capacitatea sistemelor AI de a-și accelera propriul proces de cercetare și dezvoltare. Conceptul de autoîmbunătățire recursivă descrie situația în care un sistem contribuie la crearea unei versiuni mai performante a sa, care poate continua apoi același proces cu o intervenție umană redusă.

Un sfert dintre cercetători, mai exact 26,2%, consideră că această capacitate există deja. Alți 21,4% estimează că ar putea deveni realitate în următorii doi ani. Totuși, 35% dintre respondenți cred că procesul va necesita între trei și 25 de ani, iar 2,9% spun că asemenea sisteme nu vor ajunge niciodată să se îmbunătățească singure în acest mod.

Posibilitatea ca AI să își accelereze propriul progres ridică întrebări legate de controlul asupra tehnologiei. Potrivit sondajului, 30,4% dintre cercetători consideră foarte plauzibil ca un sistem capabil de autoîmbunătățire să reprezinte un risc major pentru omenire în următorii cinci ani. Alți 33,3% consideră acest scenariu oarecum plauzibil. Doar 7,8% spun că nu este deloc plauzibil.