Cercetătorii avertizează asupra celui mai mare risc al AI: aproape 40% cer încetinirea dezvoltării sistemelor avansate
Aproape patru din zece cercetători în domeniul inteligenței artificiale consideră că dezvoltarea celor mai avansate sisteme AI ar trebui încetinită. Un sondaj realizat de publicația Cybernews în rândul a 103 specialiști arată că îngrijorările nu se limitează la posibilitatea ca inteligența artificială să devină imposibil de controlat. Pentru cei mai mulți respondenți, riscurile majore vin din felul în care oamenii ar putea folosi această tehnologie și din efectele pe care răspândirea ei le poate avea asupra societății.
Cercetarea a fost realizată online între 1 și 9 octombrie 2026. Participanții au fost cercetători care au publicat sau au contribuit la lucrări despre AI și machine learning, inclusiv articole evaluate de alți specialiști și preprinturi. Rezultatele oferă o perspectivă asupra diferențelor dintre așteptările companiilor care dezvoltă AI și opiniile unei părți a comunității științifice.
Cât de aproape este inteligența artificială de nivelul uman
Sondajul arată că 22,3% dintre cercetători consideră că inteligența artificială generală, cunoscută drept AGI, există deja. În cadrul cercetării, conceptul este definit ca un sistem capabil să îndeplinească o gamă largă de sarcini intelectuale cel puțin la nivelul unui om bine pregătit, inclusiv activități diferite de cele pentru care a fost antrenat inițial.
Alți 24,3% dintre respondenți estimează că AGI ar putea apărea în următorii doi ani, în timp ce 19,4% cred că dezvoltarea acesteia va mai dura între trei și cinci ani. Doar 3,9% consideră că o asemenea tehnologie nu poate fi realizată.
Există însă o diferență între estimările privind momentul apariției AGI și evaluarea progresului tehnologic necesar. Peste jumătate dintre cercetători, respectiv 52,4%, consideră că este nevoie de o descoperire fundamentală pentru atingerea acestui obiectiv. Aproximativ 19,4% cred că metodele actuale sunt suficiente, iar 26,2% spun că acestea ar putea fi suficiente.
Așteptările sunt mai rezervate în cazul superinteligenței artificiale, sau ASI, un sistem care ar depăși considerabil cei mai buni experți umani într-o gamă largă de domenii intelectuale. Doar 5,9% dintre participanți cred că ASI există deja. În schimb, 20,6% estimează că ar putea apărea în următorii șase până la zece ani, iar 12,7% consideră că dezvoltarea sa ar putea necesita peste 25 de ani.
AI care se îmbunătățește singură, un motiv de îngrijorare
Unul dintre subiectele analizate în sondaj este capacitatea sistemelor AI de a-și accelera propriul proces de cercetare și dezvoltare. Conceptul de autoîmbunătățire recursivă descrie situația în care un sistem contribuie la crearea unei versiuni mai performante a sa, care poate continua apoi același proces cu o intervenție umană redusă.
Un sfert dintre cercetători, mai exact 26,2%, consideră că această capacitate există deja. Alți 21,4% estimează că ar putea deveni realitate în următorii doi ani. Totuși, 35% dintre respondenți cred că procesul va necesita între trei și 25 de ani, iar 2,9% spun că asemenea sisteme nu vor ajunge niciodată să se îmbunătățească singure în acest mod.
Posibilitatea ca AI să își accelereze propriul progres ridică întrebări legate de controlul asupra tehnologiei. Potrivit sondajului, 30,4% dintre cercetători consideră foarte plauzibil ca un sistem capabil de autoîmbunătățire să reprezinte un risc major pentru omenire în următorii cinci ani. Alți 33,3% consideră acest scenariu oarecum plauzibil. Doar 7,8% spun că nu este deloc plauzibil.
În același timp, evaluările privind impactul general al AI asupra omenirii nu sunt exclusiv pesimiste. Aproape jumătate dintre respondenți, 48,5%, se așteaptă la un efect foarte bun sau destul de bun pe termen lung. La polul opus, 9,7% anticipează un impact extrem de negativ, iar 19,4% unul oarecum negativ.
Cele mai mari pericole ar putea veni din folosirea AI de către oameni
Unul dintre cele mai importante rezultate ale cercetării este legat de sursa potențialelor pericole. Aproape 38% dintre respondenți, mai exact 37,9%, consideră că utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale de către oameni reprezintă cel mai mare risc în următorii zece ani. Printre exemplele menționate se numără atacurile cibernetice, dezvoltarea armelor biologice și răspândirea dezinformării.
Alți 28,2% văd cele mai mari probleme în efectele structurale ale tehnologiei. Acestea includ concentrarea puterii în mâinile unui număr redus de companii sau instituții, perturbarea economiei și slăbirea instituțiilor. Pentru 20,4% dintre participanți, principalul pericol este nealinierea sistemelor AI, adică situația în care acestea urmăresc obiective diferite de cele intenționate de oamenii care le-au proiectat.
John Licato, profesor asociat la University of South Florida, care nu a participat la sondaj, atrage atenția asupra distribuției inegale a beneficiilor inteligenței artificiale. În opinia sa, costurile tot mai ridicate ar putea face ca avantajele celor mai performante sisteme, inclusiv creșterea productivității și economiile obținute prin automatizare, să fie accesibile doar unei părți a populației.
Această perspectivă completează temerile legate de riscurile directe ale tehnologiei. Chiar dacă AI aduce progrese importante, beneficiile nu ajung automat la toate categoriile sociale, iar diferențele de acces pot deveni o problemă economică și socială.
Aproape 40% dintre cercetători cer încetinirea dezvoltării AI avansate
Întrebați despre ritmul dezvoltării sistemelor AI de frontieră, adică cele mai avansate modele aflate în curs de dezvoltare, 39,2% dintre cercetători au spus că acesta ar trebui încetinit. Alți 15,7% susțin o suspendare temporară a dezvoltării, în timp ce 25,5% consideră că ritmul actual ar trebui menținut.
Rezultatele apar într-o perioadă în care dezbaterea despre riscurile existențiale ale inteligenței artificiale a devenit tot mai vizibilă. Avertismentele unor angajați și foști angajați ai companiilor din domeniu au readus în discuție posibilitatea ca sistemele avansate să scape de sub control. În paralel, există critici care susțin că accentul pus pe scenarii apocaliptice poate distrage atenția de la problemele deja existente, precum atacurile cibernetice, dezinformarea și concentrarea puterii economice.
Sondajul Cybernews nu reprezintă un consens al întregii comunități științifice. Au participat 103 persoane, iar 43,7% dintre acestea provin din Europa, 26,2% din Asia și 21,4% din America de Nord. De asemenea, specialiștii activează în domenii diferite, de la alinierea AI și metode de machine learning până la raționament, planificare și sisteme autonome.