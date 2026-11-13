Ce se întâmplă cu proiectele din comunele care ar putea fi comasate. Cine va administra investițiile și contractele în derulare
Reforma administrativă, care a readus în discuție comasarea comunelor mici și reducerea cheltuielilor publice, ridică o întrebare importantă pentru locuitorii din mediul rural: ce se va întâmpla cu investițiile deja începute dacă primăria lor dispare? De la rețelele de apă și canalizare până la asfaltarea drumurilor și modernizarea școlilor, numeroase proiecte sunt finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” sau din fonduri europene. O eventuală reorganizare administrativă nu ar trebui să însemne automat pierderea acestor investiții, însă transferul contractelor și al responsabilităților ar necesita reguli clare.
Cine preia proiectele dacă două comune se unesc
În prezent, fiecare comună are propria primărie, propriul buget și contracte încheiate pentru lucrările publice. Dacă două sau mai multe comune ar fi comasate, noua structură administrativă ar trebui să preia drepturile și obligațiile entităților reorganizate, în condițiile stabilite prin actele normative aplicabile.
De exemplu, dacă o comună are în derulare un contract pentru asfaltarea a zece kilometri de drum, iar aceasta este unită cu o localitate vecină, investiția nu ar trebui anulată doar pentru că se schimbă organizarea administrativă.
Contractul ar putea fi continuat de autoritatea care preia atribuțiile fostei primării, dar ar trebui clarificate situația juridică a beneficiarului, documentele de finanțare și responsabilitățile privind plățile.
Ce se întâmplă cu investițiile prin „Anghel Saligny”
Programul „Anghel Saligny” finanțează drumuri, rețele de apă, canalizare și distribuție a gazelor. Contractele sunt încheiate între Ministerul Dezvoltării și beneficiarii investițiilor, inclusiv comunele.
În cazul unei comasări, ar fi necesară actualizarea documentelor pentru stabilirea noului beneficiar și continuarea finanțării. Aceasta nu ar trebui pierdută automat, însă transferul ar depinde de cadrul legal al reorganizării și de condițiile contractuale.
Problema este cu atât mai importantă cu cât programul se confruntă deja cu întârzieri la plată. Pe 6 noiembrie, Ministerul Dezvoltării a anunțat decontarea a aproximativ 917 milioane de lei pentru 1.106 lucrări, dar și existența unor restanțe care urmează să fie achitate ulterior.
Fondurile europene ar putea necesita modificarea contractelor
Situația este mai complexă în cazul investițiilor finanțate din fonduri europene sau prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Dacă o primărie care beneficiază de finanțare europeană ar dispărea prin comasare, autoritatea care îi preia atribuțiile ar trebui să clarifice cu finanțatorul modificarea beneficiarului și continuarea proiectului.
De exemplu, dacă o comună construiește o școală din fonduri europene, noua administrație ar putea prelua investiția, dar ar trebui să respecte în continuare obiectivele, termenele și condițiile de finanțare.
Nerespectarea acestora poate duce la corecții financiare sau chiar la recuperarea unor fonduri. Totuși, simpla reorganizare administrativă nu presupune automat pierderea banilor europeni.
Cum ar putea fi afectați locuitorii comunelor
Pentru cetățeni, cea mai importantă problemă ar fi continuitatea lucrărilor. O eventuală comasare ar putea întârzia temporar unele investiții, dacă transferul contractelor, reorganizarea bugetelor sau desemnarea noilor responsabili necesită timp.
În același timp, unirea mai multor comune ar putea permite administrarea în comun a unor proiecte costisitoare, precum rețelele de canalizare sau drumurile care leagă localitățile.
Guvernul are în vedere stimularea comasării voluntare, în special pentru cele 429 de unități administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori. Programul de guvernare prevede inclusiv sprijin suplimentar pentru investițiile localităților care aleg această variantă.
Cine va răspunde pentru lucrările neterminate
În prezent, nu există un calendar definitiv al comasărilor și nici reguli speciale adoptate care să stabilească în detaliu transferul tuturor proiectelor în derulare. Ministerul Dezvoltării a constituit deja un grup de lucru pentru măsura „START Reforma Administrativă”, care vizează asocierea și comasarea voluntară.
Pentru locuitori, esențial va fi ca reorganizarea să nu lase investițiile fără finanțare sau fără o autoritate responsabilă. Primăriile vor trebui să inventarieze contractele, datoriile și lucrările nefinalizate, iar viitoarele structuri administrative să asigure continuitatea serviciilor publice.
Astfel, succesul reformei nu va depinde doar de numărul primăriilor desființate, ci și de capacitatea noilor administrații de a finaliza proiectele de care comunitățile au nevoie.