Ce se întâmplă cu proiectele din comunele care ar putea fi comasate. Cine va administra investițiile și contractele în derulare

De exemplu, dacă o comună are în derulare un contract pentru asfaltarea a zece kilometri de drum, iar aceasta este unită cu o localitate vecină, investiția nu ar trebui anulată doar pentru că se schimbă organizarea administrativă.

Contractul ar putea fi continuat de autoritatea care preia atribuțiile fostei primării, dar ar trebui clarificate situația juridică a beneficiarului, documentele de finanțare și responsabilitățile privind plățile.

Ce se întâmplă cu investițiile prin „Anghel Saligny”

Programul „Anghel Saligny” finanțează drumuri, rețele de apă, canalizare și distribuție a gazelor. Contractele sunt încheiate între Ministerul Dezvoltării și beneficiarii investițiilor, inclusiv comunele.

În cazul unei comasări, ar fi necesară actualizarea documentelor pentru stabilirea noului beneficiar și continuarea finanțării. Aceasta nu ar trebui pierdută automat, însă transferul ar depinde de cadrul legal al reorganizării și de condițiile contractuale.

Problema este cu atât mai importantă cu cât programul se confruntă deja cu întârzieri la plată. Pe 6 noiembrie, Ministerul Dezvoltării a anunțat decontarea a aproximativ 917 milioane de lei pentru 1.106 lucrări, dar și existența unor restanțe care urmează să fie achitate ulterior.

Fondurile europene ar putea necesita modificarea contractelor

Situația este mai complexă în cazul investițiilor finanțate din fonduri europene sau prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Dacă o primărie care beneficiază de finanțare europeană ar dispărea prin comasare, autoritatea care îi preia atribuțiile ar trebui să clarifice cu finanțatorul modificarea beneficiarului și continuarea proiectului.

De exemplu, dacă o comună construiește o școală din fonduri europene, noua administrație ar putea prelua investiția, dar ar trebui să respecte în continuare obiectivele, termenele și condițiile de finanțare.