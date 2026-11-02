Fizicienii au reușit să păstreze lumina timp de un minut. Cum funcționează experimentul care ar putea ajuta calculatoarele cuantice

Precizare importantă: informația din materialul-sursă este prezentată ca o descoperire recentă, dar experimentul de stocare a luminii timp de un minut a fost realizat în 2013. Mai mult, în 2021, o echipă din China a raportat stocarea coerentă a luminii pentru mai bine de o oră. Așadar, subiectul merită tratat prin prisma evoluției memoriilor cuantice, nu ca o premieră din noiembrie 2026.

Experimentul care a permis stocarea luminii timp de un minut

Rezultatul de un minut a fost obținut de cercetători de la Universitatea Tehnică din Darmstadt, Germania. Studiul a demonstrat că un impuls luminos poate fi păstrat într-un cristal special și recuperat ulterior. Cercetătorii au folosit un material care conținea ioni de praseodim, un element din categoria pământurilor rare.

Experimentul a presupus folosirea unui laser de control pentru a modifica modul în care lumina interacționa cu materialul. Impulsul a fost încetinit, iar informația sa a fost transferată către atomii cristalului. După un minut, cercetătorii au putut recupera semnalul și au demonstrat că imaginea formată din trei benzi luminoase fusese păstrată.

Pentru a menține informația suficient de mult timp, echipa a folosit câmpuri magnetice și impulsuri de înaltă frecvență, care au redus efectele perturbărilor din mediul înconjurător. Cercetarea a fost prezentată public în 2014, deși rezultatele au fost obținute anterior.

Cum poate fi păstrată lumina într-un cristal

Expresia „oprirea luminii” este o simplificare a procesului fizic. Fotoni nu rămân blocați în interiorul cristalului ca niște particule imobilizate. În schimb, informația transportată de impulsul luminos este transferată către o excitație atomică, care poate fi păstrată și apoi transformată din nou în semnal luminos.

Una dintre tehnicile folosite în acest domeniu este transparența indusă electromagnetic, cunoscută sub abrevierea EIT. Un laser de control modifică proprietățile optice ale materialului și permite transferul informației din câmpul luminos către atomii mediului. Prin activarea ulterioară a câmpului de control, semnalul poate fi recuperat.

Cercetătorii de la Universitatea Tehnică din Darmstadt folosesc cristale dopate cu ioni de pământuri rare și metode de control al coerenței pentru a limita pierderea informației. Potrivit prezentării oficiale a laboratorului, echipa a obținut timpi de stocare de aproximativ un minut pentru impulsuri luminoase clasice, cu o eficiență de până la aproape 80%. Pentru lumina non-clasică, la nivelul unui singur foton, cercetătorii au raportat ulterior o durată de stocare de o secundă.