ANAF și instituțiile statului nu vor mai putea cere anumite chitanțe și adeverințe. Ce se schimbă pentru români

Principiul din spatele modificării este simplu: dacă informația există deja într-un sistem al statului și instituția o poate verifica electronic, cetățeanul nu ar mai trebui trimis să obțină un document de la o autoritate pentru a-l prezenta unei alte autorități.

Măsura nu este însă în vigoare în această formă. Proiectul a fost adoptat de Senat pe 23 iunie 2026, iar Camera Deputaților este forul decizional. Potrivit fișei legislative consultate la 29 septembrie, inițiativa este trimisă pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaților.

Ce documente nu ar mai trebui să duci la ANAF sau la alte instituții

Proiectul vizează două categorii importante de informații. Prima este situația fiscală a persoanelor fizice și juridice, inclusiv existența sau inexistența unor obligații fiscale restante. Cea de-a doua privește efectuarea plăților datorate către autoritățile și instituțiile publice.

În această categorie pot intra obligații fiscale și bugetare, taxe, tarife, amenzi, contribuții și alte sume datorate statului. Dacă informațiile pot fi accesate prin sistemele disponibile instituțiilor, funcționarul ar urma să facă verificarea direct, fără să-i mai ceară persoanei documentul justificativ.

În practică, schimbarea urmărește reducerea solicitării unor documente precum certificatul de atestare fiscală, actele care demonstrează lipsa obligațiilor fiscale restante, dovezile de plată, chitanțele, ordinele de plată sau extrasele de cont, atunci când datele respective pot fi obținute direct de instituție.

Asta înseamnă, de exemplu, că dacă o instituție trebuie să afle dacă o persoană are sau nu datorii fiscale și poate obține informația electronic de la ANAF, cetățeanul nu ar mai trebui să solicite separat documentul de la Fisc doar pentru a-l duce la ghișeul celeilalte instituții.

Instituțiile vor trebui să verifice singure informațiile

Schimbarea propusă merge mai departe decât simpla acceptare a documentelor în format electronic. Autoritățile ar urma să aibă obligația să utilizeze sistemele și mecanismele disponibile pentru verificarea informațiilor.