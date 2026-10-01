Scumpiri în lanț din octombrie. Cât vor costa în plus alimentele, serviciile, hainele și electrocasnicele

Analistul economic Adrian Negrescu consideră că toamna ar putea aduce un nou val inflaționist, alimentat de costurile mai mari suportate de companii.

„Inflaţia, din păcate, are toate şansele să crească din nou în această toamnă pe fondul majorării preţului energiei, a gazelor şi a scumpirii semnificative a carburanţilor”, a declarat Adrian Negrescu pentru News.ro.

Potrivit acestuia, alimentele ar putea înregistra o creștere ceva mai temperată, de aproximativ 4-5%, în timp ce la produsele nealimentare, precum hainele, încălțămintea, electronicele și electrocasnicele, scumpirile ar putea ajunge la 7-10%. În cazul serviciilor, estimările sale indică majorări chiar de 15-20%.

Cașcavalul, printre produsele cu cele mai mari scumpiri

Presiunea este deja vizibilă în industria alimentară. Dragoș Frumosu, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară, estimează că prețurile ar putea fi în octombrie cu 5-6% mai mari decât în septembrie. Comparativ cu începutul anului, creșterea medie ar ajunge, potrivit acestuia, la 10-15%.

Una dintre cele mai afectate categorii este cea a lactatelor. Reprezentanții Mirdatod Prod, producătorul Lactate de Ibănești, spun că majorarea prețurilor a devenit „inevitabilă”, pe fondul costurilor cu materia primă, combustibilii, energia și ambalajele.

Compania estimează o creștere de cel puțin 8%, urmând să solicite retailerilor modificarea prețurilor până la sfârșitul anului.

Semnale similare vin și din magazine. Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, spune că retailerii primesc în mod regulat notificări de scumpire.

„Într-o lună – două lactatele cresc cu şase, opt procente, caşcavalul cel mai mult, cu 8%”, a explicat acesta. În industria cărnii, majorările anunțate sunt ceva mai mici: aproximativ 3% la salamuri și 4% la pastramă.

De ce carburanții mai scumpi se văd și în prețul alimentelor

Legătura dintre prețul motorinei și cel al produselor de la raft este mai directă decât pare. Materia primă trebuie transportată la fabrică, produsul finit ajunge în depozite și apoi în magazine, iar o parte dintre ambalaje sunt fabricate din derivate ale petrolului.