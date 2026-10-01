Scumpiri în lanț din octombrie. Cât vor costa în plus alimentele, serviciile, hainele și electrocasnicele
Românii ar putea găsi, începând din octombrie, prețuri mai mari la o serie de produse și servicii. Producătorii au început deja să anunțe comercianții despre noi majorări, iar printre primele produse vizate se numără lactatele, mezelurile și semipreparatele din carne. Presiunile vin în principal din creșterea costurilor cu carburanții, energia, gazele, transportul și ambalajele.
Alimentele s-ar putea scumpi cu 4-6%
Estimările din piață indică o creștere medie a prețurilor alimentelor de aproximativ 4-6% în perioada următoare, însă există categorii unde majorările ar putea ajunge la 8%.
Analistul economic Adrian Negrescu consideră că toamna ar putea aduce un nou val inflaționist, alimentat de costurile mai mari suportate de companii.
„Inflaţia, din păcate, are toate şansele să crească din nou în această toamnă pe fondul majorării preţului energiei, a gazelor şi a scumpirii semnificative a carburanţilor”, a declarat Adrian Negrescu pentru News.ro.
Potrivit acestuia, alimentele ar putea înregistra o creștere ceva mai temperată, de aproximativ 4-5%, în timp ce la produsele nealimentare, precum hainele, încălțămintea, electronicele și electrocasnicele, scumpirile ar putea ajunge la 7-10%. În cazul serviciilor, estimările sale indică majorări chiar de 15-20%.
Cașcavalul, printre produsele cu cele mai mari scumpiri
Presiunea este deja vizibilă în industria alimentară. Dragoș Frumosu, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară, estimează că prețurile ar putea fi în octombrie cu 5-6% mai mari decât în septembrie. Comparativ cu începutul anului, creșterea medie ar ajunge, potrivit acestuia, la 10-15%.
Una dintre cele mai afectate categorii este cea a lactatelor. Reprezentanții Mirdatod Prod, producătorul Lactate de Ibănești, spun că majorarea prețurilor a devenit „inevitabilă”, pe fondul costurilor cu materia primă, combustibilii, energia și ambalajele.
Compania estimează o creștere de cel puțin 8%, urmând să solicite retailerilor modificarea prețurilor până la sfârșitul anului.
Semnale similare vin și din magazine. Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, spune că retailerii primesc în mod regulat notificări de scumpire.
„Într-o lună – două lactatele cresc cu şase, opt procente, caşcavalul cel mai mult, cu 8%”, a explicat acesta. În industria cărnii, majorările anunțate sunt ceva mai mici: aproximativ 3% la salamuri și 4% la pastramă.
De ce carburanții mai scumpi se văd și în prețul alimentelor
Legătura dintre prețul motorinei și cel al produselor de la raft este mai directă decât pare. Materia primă trebuie transportată la fabrică, produsul finit ajunge în depozite și apoi în magazine, iar o parte dintre ambalaje sunt fabricate din derivate ale petrolului.
În plus, industria alimentară consumă cantități importante de electricitate și gaze pentru refrigerare, încălzire și procesele de producție. Potrivit lui Dragoș Frumosu, energia și carburanții pot reprezenta 10-12% din costurile aferente unui produs alimentar.
George Safir, director executiv Familia Safir, spune că prețurile gazelor suportate de companie au ajuns cu aproximativ 60% peste nivelul din 2025, iar apropierea sezonului rece pune o presiune suplimentară asupra costurilor.
Producătorii se confruntă însă cu o problemă: nu pot transfera automat toate aceste costuri în prețurile finale. Puterea de cumpărare a populației a scăzut, iar o scumpire prea mare poate determina consumatorii să cumpere mai puțin sau să aleagă produse mai ieftine.
Serviciile ar putea înregistra cele mai mari creșteri
Estimările indică majorări și mai importante în sectorul serviciilor, unde creșterile ar putea ajunge la 15-20%. Pentru produsele nealimentare, inclusiv haine, încălțăminte, electronice și electrocasnice, avansul estimat este de 7-10%.
Un risc suplimentar este cursul de schimb. O eventuală depreciere a leului față de euro face mai scumpe produsele importate, deoarece comercianții trebuie să plătească mai mulți lei pentru aceeași marfă cumpărată în euro.
Datele oficiale arată că presiunile asupra prețurilor erau deja importante înainte de octombrie. Potrivit INS, rata anuală a inflației a fost de 6,2% în august 2026. Serviciile erau cu 11,28% mai scumpe decât în august 2025, iar mărfurile nealimentare cu 6,36%.
La alimente, cafeaua se scumpise cu 15,2% într-un an, ouăle cu 10,8%, iar carnea de bovine cu 8,5%. O creștere deosebit de mare fusese înregistrată la carburanți: motorina costa cu 34,61% mai mult decât cu un an înainte, iar benzina cu 25,49%.
Tocmai aceste scumpiri se propagă acum în economie. Producătorii încearcă să absoarbă o parte din costuri, însă spațiul de manevră este tot mai redus. În același timp, scăderea consumului pune o limită naturală majorărilor: prețurile pot crește doar până în punctul în care clienții încep să renunțe la produse sau să caute alternative mai ieftine.