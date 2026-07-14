Ce ar însemna pentru România intrarea în „junk”. Cum ar putea fi afectați direct românii, de la rate la taxe
România intră într-o perioadă decisivă pentru finanțele sale, odată cu noile evaluări ale marilor agenții de rating, iar miza nu este doar o notă acordată Guvernului într-un raport financiar. Dacă țara ar pierde ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor și ar coborî în zona numită popular „junk”, efectele s-ar putea transmite treptat către populație prin costuri mai mari de împrumut pentru stat, presiune asupra cursului valutar și mai puțini bani disponibili pentru investiții sau cheltuieli publice.
- De ce nota dată României contează pentru fiecare cetățean
- Cum poate ajunge retrogradarea să afecteze ratele românilor
- Euro ar putea deveni o problemă și mai mare
- De ce pot apărea noi taxe sau reduceri de cheltuieli
- Deficitul României rămâne principalul test
- Cele 4,5 miliarde de euro din PNRR pot conta enorm
De ce nota dată României contează pentru fiecare cetățean
Ratingul de țară arată, simplificat, câtă încredere au investitorii că un stat își poate plăti datoriile la timp. Agenții precum Fitch, Moody’s și S&P analizează deficitul bugetar, datoria publică, economia, stabilitatea politică și capacitatea Guvernului de a respecta măsurile fiscale promise.
România se află în prezent pe ultima treaptă recomandată investitorilor la cele trei mari agenții. Fitch acordă calificativul BBB-, cu perspectivă negativă, S&P menține tot BBB-, cu perspectivă negativă, iar Moody’s evaluează România la Baa3, de asemenea cu perspectivă negativă. Următoarea coborâre ar însemna ieșirea din categoria „investment grade”, adică recomandată investițiilor, și intrarea în categoria speculativă, cunoscută drept „junk”.
Pentru omul de rând, explicația este simplă: dacă investitorii consideră că riscul de a împrumuta România este mai mare, vor cere dobânzi mai mari pentru a da bani statului.
Cum poate ajunge retrogradarea să afecteze ratele românilor
O retrogradare nu înseamnă că, a doua zi, rata la bancă crește automat cu câteva sute de lei. Legătura este indirectă, dar poate deveni importantă. Practic, statul român se împrumută constant pentru a finanța deficitul și pentru a refinanța datorii ajunse la scadență. Dacă dobânzile cerute României cresc, randamentele titlurilor de stat pot urca, iar costul banilor în economie poate rămâne ridicat mai mult timp.
Băncile investesc inclusiv în titluri de stat și se finanțează într-un mediu influențat de riscul țării. Într-un scenariu negativ, dobânzile la creditele noi pot rămâne mari, iar scăderea costurilor pentru împrumuturile populației poate fi amânată.
Un român cu un credit legat de IRCC nu va vedea o majorare directă pentru simplul fapt că Fitch a redus ratingul. Totuși, dacă presiunile financiare mențin dobânzile din economie ridicate, IRCC poate coborî mai greu.
Euro ar putea deveni o problemă și mai mare
Cursul valutar este un alt canal prin care românii ar putea simți efectele. O pierdere a încrederii investitorilor poate pune presiune pe leu, mai ales dacă este însoțită de ieșiri de capital sau de dificultăți fiscale.
Un euro mai scump înseamnă costuri mai mari pentru produsele importate, de la electronice și mașini până la unele alimente și medicamente. România importă o cantitate importantă de bunuri, astfel că deprecierea leului se poate transmite în prețuri.
Pentru cei care au chirii, rate sau alte plăți calculate în euro, efectul este și mai ușor de observat. La o obligație de 500 de euro pe lună, fiecare 10 bani adăugați la curs înseamnă încă 50 de lei plătiți lunar.
De ce pot apărea noi taxe sau reduceri de cheltuieli
Problema cea mai mare apare în bugetul statului. Dacă România plătește dobânzi mai mari pentru datoria publică, o parte mai mare din veniturile colectate din TVA, impozite și contribuții trebuie direcționată către plata dobânzilor. Banii respectivi nu mai pot fi folosiți în același timp pentru autostrăzi, spitale, școli sau alte cheltuieli.
Guvernul are atunci câteva variante nepopulare: să crească veniturile, inclusiv prin taxe, să reducă cheltuielile sau să combine cele două soluții. Tocmai de aceea, calificativul de țară nu este o problemă abstractă rezervată economiștilor.
„Este obligatoriu să menținem calificativul de rating, pentru ca finanțarea României să rămână în linie dreaptă”, a declarat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.
Potrivit acestuia, la jumătatea anului, planul de finanțare al statului pentru 2026 era realizat în proporție de 49%.
Deficitul României rămâne principalul test
România încearcă în 2026 să reducă puternic deficitul bugetar, după dezechilibrele foarte mari din ultimii ani. Bugetul pentru acest an are ca țintă un deficit de 6,2% din PIB în termeni cash, în timp ce angajamentele europene urmăresc continuarea corecției fiscale. Comisia Europeană estimează un deficit general de aproximativ 6,2% din PIB în 2026, după 7,9% în 2025.
În 2025, deficitul cash a coborât la 7,65% din PIB, respectiv aproximativ 146 de miliarde de lei, de la 8,67% în anul precedent. România se află în procedură de deficit excesiv și are un plan fiscal pe șapte ani pentru reducerea dezechilibrului.
Agențiile de rating urmăresc dacă Guvernul respectă această traiectorie, dar și modul în care va fi construit bugetul pentru 2027. Un raport Erste estimează că ratingul ar putea fi menținut în 2026, agențiile așteptând să vadă următorul buget și continuarea consolidării fiscale.
Cele 4,5 miliarde de euro din PNRR pot conta enorm
Un alt punct sensibil este absorbția banilor europeni. Aproximativ 4,5 miliarde de euro sunt prezentate ca fiind în risc dacă proiectele legislative restante legate de PNRR nu ajung la timp în Parlament și nu sunt adoptate.
Importanța acestor bani este uriașă. Fondurile europene permit României să finanțeze investiții fără să împrumute întreaga sumă de pe piețele financiare. Dacă banii nu intră în țară, Guvernul trebuie fie să renunțe la unele proiecte, fie să găsească alte surse de finanțare.
Fitch a reafirmat în februarie 2026 ratingul BBB- al României, cu perspectivă negativă, atrăgând atenția asupra riscurilor fiscale și politice. Moody’s menține Baa3 cu perspectivă negativă, iar toate cele trei mari agenții plasează în prezent România foarte aproape de limita categoriei speculative.
Intrarea în „junk” nu ar însemna că România intră imediat în faliment și nici că băncile se închid. Ar însemna însă că statul este perceput drept mai riscant, iar riscul costă. În final, nota mai slabă poate ajunge la cetățeni prin dobânzi care scad mai greu, presiune pe curs, investiții amânate și noi măsuri de echilibrare a bugetului. De aceea, evaluările Fitch, Moody’s și S&P sunt, în realitate, un test ale cărui consecințe pot depăși cu mult birourile Ministerului Finanțelor.