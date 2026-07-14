Ce ar însemna pentru România intrarea în „junk”. Cum ar putea fi afectați direct românii, de la rate la taxe

România se află în prezent pe ultima treaptă recomandată investitorilor la cele trei mari agenții. Fitch acordă calificativul BBB-, cu perspectivă negativă, S&P menține tot BBB-, cu perspectivă negativă, iar Moody’s evaluează România la Baa3, de asemenea cu perspectivă negativă. Următoarea coborâre ar însemna ieșirea din categoria „investment grade”, adică recomandată investițiilor, și intrarea în categoria speculativă, cunoscută drept „junk”.

Pentru omul de rând, explicația este simplă: dacă investitorii consideră că riscul de a împrumuta România este mai mare, vor cere dobânzi mai mari pentru a da bani statului.

Cum poate ajunge retrogradarea să afecteze ratele românilor

O retrogradare nu înseamnă că, a doua zi, rata la bancă crește automat cu câteva sute de lei. Legătura este indirectă, dar poate deveni importantă. Practic, statul român se împrumută constant pentru a finanța deficitul și pentru a refinanța datorii ajunse la scadență. Dacă dobânzile cerute României cresc, randamentele titlurilor de stat pot urca, iar costul banilor în economie poate rămâne ridicat mai mult timp.

Băncile investesc inclusiv în titluri de stat și se finanțează într-un mediu influențat de riscul țării. Într-un scenariu negativ, dobânzile la creditele noi pot rămâne mari, iar scăderea costurilor pentru împrumuturile populației poate fi amânată.

Un român cu un credit legat de IRCC nu va vedea o majorare directă pentru simplul fapt că Fitch a redus ratingul. Totuși, dacă presiunile financiare mențin dobânzile din economie ridicate, IRCC poate coborî mai greu.

Euro ar putea deveni o problemă și mai mare

Cursul valutar este un alt canal prin care românii ar putea simți efectele. O pierdere a încrederii investitorilor poate pune presiune pe leu, mai ales dacă este însoțită de ieșiri de capital sau de dificultăți fiscale.

Un euro mai scump înseamnă costuri mai mari pentru produsele importate, de la electronice și mașini până la unele alimente și medicamente. România importă o cantitate importantă de bunuri, astfel că deprecierea leului se poate transmite în prețuri.