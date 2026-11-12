Traseul începe la Capul Nord, în Norvegia, unul dintre cele mai nordice puncte ale Europei continentale accesibile cu mașina, și se încheie la Tarifa, în sudul Spaniei. Distanța parcursă de BMW i3 a ajuns la 5.886,7 kilometri, iar mașina a petrecut la stațiile publice de încărcare doar 2 ore și 46 de minute.

Timpul efectiv de condus a fost de 3 zile, 2 ore și 41 de minute. Viteza medie înregistrată pe întreaga călătorie a fost de 79,7 km/h, în condițiile în care traseul a inclus autostrăzi, drumuri naționale și porțiuni de drum local.

Rezultatul scoate în evidență importanța vitezei de încărcare în cazul mașinilor electrice folosite pentru distanțe foarte mari. O autonomie ridicată ajută la reducerea numărului de opriri, însă puterea cu care bateria poate primi energie influențează direct durata totală a călătoriei.

Consumul mediu al mașinii a fost de 12,5 kWh/100 km

Pe parcursul traversării Europei, computerul de bord al noului BMW i3 a indicat un consum mediu de 12,5 kWh/100 km. Valoarea este una redusă pentru o călătorie de aproape 5.900 de kilometri, desfășurată pe tipuri diferite de drumuri și în condiții de trafic variate.

Un alt detaliu important este puterea medie de încărcare, care a ajuns la 275 kW. BMW i3 poate accepta însă o putere maximă de până la 400 kW la stațiile rapide de curent continuu (DC), ceea ce îi permite să recupereze energie într-un interval scurt atunci când infrastructura este compatibilă.

Performanța obținută în cadrul Paneuropenei arată că viteza maximă de încărcare nu este singurul factor relevant. Puterea medie pe durata opririlor, consumul mașinii și capacitatea bateriei influențează împreună timpul necesar pentru a parcurge distanțe mari.

Într-o călătorie de asemenea amploare, diferențele dintre opririle de câteva minute și cele care se prelungesc pot deveni importante. De aceea, timpul total de încărcare este un indicator util pentru comparația dintre modelele electrice.