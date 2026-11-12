BMW i3 stabilește un record pe traseul care traversează Europa: aproape 5.900 de kilometri și sub trei ore de încărcare
Noul BMW i3 50 xDrive a încheiat traseul Paneuropean, de la Capul Nord din Norvegia până la Tarifa, în Spania, după ce a parcurs 5.886,7 kilometri. Mașina electrică a avut nevoie de numai 2 ore și 46 de minute de încărcare pe parcursul întregii călătorii, stabilind un nou reper pentru eficiență și alimentarea rapidă a bateriei.
BMW i3 50 xDrive a traversat Europa cu un timp redus de încărcare
Performanța a fost înregistrată în cadrul Paneuropenei, o competiție inițiată de Rafael de Mestre, care urmărește să compare autonomia și viteza de încărcare a mașinilor electrice. Regulile sunt simple: participanții trebuie să traverseze Europa, respectând punctele de control stabilite, iar timpul petrecut la încărcare reprezintă unul dintre criteriile importante ale clasamentului, se arată în comunicatul BMW.
Traseul începe la Capul Nord, în Norvegia, unul dintre cele mai nordice puncte ale Europei continentale accesibile cu mașina, și se încheie la Tarifa, în sudul Spaniei. Distanța parcursă de BMW i3 a ajuns la 5.886,7 kilometri, iar mașina a petrecut la stațiile publice de încărcare doar 2 ore și 46 de minute.
Timpul efectiv de condus a fost de 3 zile, 2 ore și 41 de minute. Viteza medie înregistrată pe întreaga călătorie a fost de 79,7 km/h, în condițiile în care traseul a inclus autostrăzi, drumuri naționale și porțiuni de drum local.
Rezultatul scoate în evidență importanța vitezei de încărcare în cazul mașinilor electrice folosite pentru distanțe foarte mari. O autonomie ridicată ajută la reducerea numărului de opriri, însă puterea cu care bateria poate primi energie influențează direct durata totală a călătoriei.
Consumul mediu al mașinii a fost de 12,5 kWh/100 km
Pe parcursul traversării Europei, computerul de bord al noului BMW i3 a indicat un consum mediu de 12,5 kWh/100 km. Valoarea este una redusă pentru o călătorie de aproape 5.900 de kilometri, desfășurată pe tipuri diferite de drumuri și în condiții de trafic variate.
Un alt detaliu important este puterea medie de încărcare, care a ajuns la 275 kW. BMW i3 poate accepta însă o putere maximă de până la 400 kW la stațiile rapide de curent continuu (DC), ceea ce îi permite să recupereze energie într-un interval scurt atunci când infrastructura este compatibilă.
Performanța obținută în cadrul Paneuropenei arată că viteza maximă de încărcare nu este singurul factor relevant. Puterea medie pe durata opririlor, consumul mașinii și capacitatea bateriei influențează împreună timpul necesar pentru a parcurge distanțe mari.
Într-o călătorie de asemenea amploare, diferențele dintre opririle de câteva minute și cele care se prelungesc pot deveni importante. De aceea, timpul total de încărcare este un indicator util pentru comparația dintre modelele electrice.
Două motoare electrice și 469 CP pentru versiunea BMW i3 50 xDrive
Modelul care a stabilit recordul este BMW i3 50 xDrive, versiunea echipată cu două motoare electrice și tracțiune integrală. Sistemul de propulsie dezvoltă o putere totală de 469 CP și un cuplu maxim de 645 Nm.
Aceste valori îi permit mașinii să accelereze de la 0 la 100 km/h în 4,7 secunde. Prin urmare, modelul combină performanțele specifice unei mașini puternice cu un consum mediu redus, cel puțin în condițiile în care a fost parcurs traseul Paneuropean.
Bateria are o capacitate de 108,7 kWh, iar autonomia anunțată ajunge la 912 kilometri în ciclul de testare WLTP. Această valoare reprezintă autonomia maximă declarată în condiții standardizate și poate varia în funcție de temperatură, viteză, stilul de condus, relief și utilizarea sistemelor de climatizare.
Capacitatea mare a bateriei și posibilitatea de a încărca la puteri ridicate sunt două dintre elementele care au contribuit la rezultatul obținut în traversarea continentului.
Ce arată recordul despre viitorul mașinilor electrice
Traseul dintre Capul Nord și Tarifa este un test relevant pentru mașinile electrice, deoarece presupune parcurgerea unei distanțe foarte mari și folosirea unei infrastructuri publice de încărcare din mai multe țări. În astfel de condiții, autonomia declarată nu oferă singură o imagine completă asupra experienței de călătorie.
BMW i3 50 xDrive a reușit să combine un consum mediu de 12,5 kWh/100 km cu o putere medie de încărcare de 275 kW. Cele 2 ore și 46 de minute petrecute la stații reprezintă principalul rezultat al acestei încercări și un reper pentru comparațiile dintre modelele electrice.
Totuși, performanța trebuie privită în contextul traseului și al condițiilor concrete în care a fost realizată. Timpul de încărcare poate fi influențat de disponibilitatea stațiilor, temperatura bateriei și puterea efectiv furnizată de infrastructură.