Revolut a intrat sub lupa justiției în Italia. Ce se întâmplă cu banii clienților

Ce au găsit autoritățile în verificările asupra Revolut

Hotărârea citată de Reuters indică 24 de persoane investigate sau condamnate care ar fi folosit conturile pentru a ascunde circulația a 41,9 milioane de euro între 2021 și 2026. Alte bănci au depus 265 de raportări privind tranzacțiile suspecte ale acestor persoane. Revolut nu a depus niciuna.

Procurorii din Milano, citați de ANSA, susțin că problemele s-au repetat și au permis accesul la sistemul financiar unor persoane implicate în dosare de spălare a banilor și alte infracțiuni grave, inclusiv cu legături mafiote. Verificările au pornit de la o inspecție asupra unui furnizor de servicii cu active virtuale din grup și de la un dosar de fraudă fiscală.

Autoritățile reproșează băncii felul în care sistemele sale identificau operațiunile neobișnuite. Într-o bancă digitală, verificările automate trebuie să producă alerte utile și să permită examinarea tranzacțiilor suspecte. Acesta este și motivul pentru care băncile pot cere explicații și documente despre proveniența banilor din cont.

Ce presupune supravegherea impusă pentru un an

Măsura urmărește corectarea controalelor interne. Administratorii numiți de instanță lucrează alături de conducerea băncii și urmăresc remedierea deficiențelor, explică Reuters într-o analiză a procedurii. Activitatea zilnică poate continua, în timp ce verificările se concentrează asupra problemelor identificate.

Planul de remediere are 15 puncte și include identificarea clienților, monitorizarea tranzacțiilor, examinarea conturilor suspecte și răspunsurile la solicitările autorităților. Administratorii trebuie să prezinte rapoarte periodice. Instanța poate încheia supravegherea mai devreme dacă problemele sunt corectate.

Ce înseamnă decizia pentru clienții din România

Supravegherea se limitează la activitatea din Italia. Ordinul vizează formal Revolut Bank UAB, entitatea lituaniană prin care banca operează pe această piață, însă nu extinde măsura asupra tuturor operațiunilor sale europene.

În România, documentele contractuale ale Revolut identifică sucursala din București a Revolut Bank UAB. Aceasta este structura locală asociată introducerii conturilor cu IBAN românesc. Sucursala românească și cea italiană aparțin aceleiași bănci, însă decizia de la Milano se aplică activității din Italia.