Revolut a intrat sub lupa justiției în Italia. Ce se întâmplă cu banii clienților
Revolut a intrat sub supraveghere judiciară în Italia pentru un an, după ce instanța din Milano a constatat probleme grave în controalele împotriva spălării banilor, relatează Reuters. Banca nu este cercetată penal, iar măsura privește doar activitatea sa din Italia.
Revolut îi asigură pe clienți că serviciile continuă să funcționeze normal, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii. Banca a anunțat că va coopera cu autoritățile italiene pentru remedierea problemelor.
Ce au găsit autoritățile în verificările asupra Revolut
Hotărârea citată de Reuters indică 24 de persoane investigate sau condamnate care ar fi folosit conturile pentru a ascunde circulația a 41,9 milioane de euro între 2021 și 2026. Alte bănci au depus 265 de raportări privind tranzacțiile suspecte ale acestor persoane. Revolut nu a depus niciuna.
Procurorii din Milano, citați de ANSA, susțin că problemele s-au repetat și au permis accesul la sistemul financiar unor persoane implicate în dosare de spălare a banilor și alte infracțiuni grave, inclusiv cu legături mafiote. Verificările au pornit de la o inspecție asupra unui furnizor de servicii cu active virtuale din grup și de la un dosar de fraudă fiscală.
Autoritățile reproșează băncii felul în care sistemele sale identificau operațiunile neobișnuite. Într-o bancă digitală, verificările automate trebuie să producă alerte utile și să permită examinarea tranzacțiilor suspecte. Acesta este și motivul pentru care băncile pot cere explicații și documente despre proveniența banilor din cont.
Ce presupune supravegherea impusă pentru un an
Măsura urmărește corectarea controalelor interne. Administratorii numiți de instanță lucrează alături de conducerea băncii și urmăresc remedierea deficiențelor, explică Reuters într-o analiză a procedurii. Activitatea zilnică poate continua, în timp ce verificările se concentrează asupra problemelor identificate.
Planul de remediere are 15 puncte și include identificarea clienților, monitorizarea tranzacțiilor, examinarea conturilor suspecte și răspunsurile la solicitările autorităților. Administratorii trebuie să prezinte rapoarte periodice. Instanța poate încheia supravegherea mai devreme dacă problemele sunt corectate.
Ce înseamnă decizia pentru clienții din România
Supravegherea se limitează la activitatea din Italia. Ordinul vizează formal Revolut Bank UAB, entitatea lituaniană prin care banca operează pe această piață, însă nu extinde măsura asupra tuturor operațiunilor sale europene.
În România, documentele contractuale ale Revolut identifică sucursala din București a Revolut Bank UAB. Aceasta este structura locală asociată introducerii conturilor cu IBAN românesc. Sucursala românească și cea italiană aparțin aceleiași bănci, însă decizia de la Milano se aplică activității din Italia.
Deocamdată, compania confirmă că serviciile sale din Italia sunt disponibile fără întreruperi și spune că nu poate comenta situația unor conturi individuale sau procedurile în desfășurare. Supravegherea anunțată privește controalele băncii, fără să presupună blocarea generală a banilor clienților.