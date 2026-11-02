Noul BMW X5 se schimbă radical și devine electric. Versiunea iX5 promite aproape 700 km autonomie și încărcare spectaculoasă
BMW X5 este unul dintre cele mai cunoscute SUV-uri premium din lume, iar noua sa generație marchează una dintre cele mai importante transformări din istoria modelului. Constructorul german nu se limitează la schimbări de design și actualizări ale motorizărilor, ci introduce pentru prima dată și o variantă complet electrică, denumită iX5.
Primele imagini comparative dintre noul BMW iX5 și generația anterioară X5 arată cât de mult s-a schimbat filosofia de design a mărcii. Grila frontală tradițională a fost reinterpretată, blocurile optice au primit o semnătură luminoasă distinctivă, iar habitaclul introduce o nouă generație de interfețe digitale. Mai important, versiunea electrică promite performanțe care o plasează printre SUV-urile cu autonomie mare.
BMW iX5 aduce design Neue Klasse și o baterie de 144 kWh
Noul BMW iX5 adoptă limbajul stilistic Neue Klasse, construit în jurul unor suprafețe mai curate și al unei identități vizuale moderne. Grila frontală este mai îngustă și mai verticală decât la generația precedentă, iar farurile folosesc o semnătură luminoasă Double-X. Elementele de iluminare combină mai multe funcții într-un ansamblu compact, contribuind la aspectul distinctiv al automobilului.
Din punct de vedere tehnic, versiunea iX5 60 xDrive folosește două motoare electrice, tracțiune integrală și o baterie cu o capacitate anunțată de 144 kWh. Puterea combinată ajunge la 425 kW, echivalentul a aproximativ 578 CP, în timp ce accelerația de la 0 la 96,6 km/h este estimată la 4,4 secunde.
Autonomia comunicată pentru piața americană ajunge până la 435 de mile, echivalentul a aproximativ 700 km. Această valoare este o estimare anunțată pentru model și nu trebuie confundată automat cu o autonomie certificată WLTP pentru piața europeană.
Un alt element impresionant este puterea de încărcare. În cadrul unei demonstrații publice realizate în Statele Unite, BMW iX5 a atins un vârf de aproximativ 464 kW la o stație rapidă compatibilă. Constructorul susține că tehnologia poate permite recuperarea a până la aproximativ 274 km de autonomie în zece minute, în condiții favorabile.
Evident, aceste performanțe depind de temperatura bateriei, nivelul de încărcare și disponibilitatea unor stații ultrarapide adecvate. Pentru România, unde infrastructura de încărcare cu puteri atât de ridicate nu este răspândită, avantajul practic ar putea fi mai redus decât în cadrul demonstrațiilor tehnice.
Interiorul schimbă experiența BMW, iar prețul arată ambițiile modelului
Habitaclul noului iX5 adoptă o abordare digitală diferită de cea a SUV-ului anterior. Elementul central este un ecran tactil de 17,9 inci, completat de sistemul BMW Panoramic Vision, care proiectează informații într-o zonă extinsă la baza parbrizului.
Opțional, pasagerul din dreapta poate beneficia de un ecran suplimentar de 14,6 inci. Această configurație transformă partea frontală a interiorului într-un spațiu dominat de informații digitale, divertisment și funcții conectate, fără a elimina complet identitatea unui SUV premium.
Noul X5 este conceput pentru o gamă diversificată de sisteme de propulsie. În funcție de piață, sunt prevăzute variante pe benzină, diesel, plug-in hybrid, complet electrice și cu pile de combustie pe hidrogen. Această strategie permite BMW să se adapteze cererii diferite din Europa, America de Nord și alte regiuni.
În Statele Unite, BMW a anunțat un preț de pornire pentru iX5 60 xDrive de 79.800 de dolari, adică aproximativ 71.250 de euro la cursul din 2 noiembrie 2026. Valoarea este relevantă pentru poziționarea modelului, dar nu reprezintă prețul final pentru România, unde fiscalitatea, echipările și politica comercială pot conduce la alte sume.
Producția versiunii electrice este programată la uzina BMW din Spartanburg, Carolina de Sud, iar deschiderea comenzilor în Statele Unite este prevăzută pentru noiembrie 2026. Constructorul nu a confirmat prin aceste informații un calendar și un preț identice pentru cumpărătorii români.
Pentru clienții din România interesați de BMW X5, noua generație marchează o schimbare importantă: un model asociat multă vreme cu motorizările diesel puternice primește acum o alternativă electrică de performanță, cu autonomie declarată apropiată de cea a multor automobile convenționale.
Noul iX5 arată și direcția în care evoluează segmentul SUV-urilor premium. Autonomia mare, încărcarea ultrarapidă și habitaclurile digitale devin criterii centrale de diferențiere, alături de confort, performanță și statutul mărcii.