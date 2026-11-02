Noul BMW X5 se schimbă radical și devine electric. Versiunea iX5 promite aproape 700 km autonomie și încărcare spectaculoasă

BMW iX5 aduce design Neue Klasse și o baterie de 144 kWh

Noul BMW iX5 adoptă limbajul stilistic Neue Klasse, construit în jurul unor suprafețe mai curate și al unei identități vizuale moderne. Grila frontală este mai îngustă și mai verticală decât la generația precedentă, iar farurile folosesc o semnătură luminoasă Double-X. Elementele de iluminare combină mai multe funcții într-un ansamblu compact, contribuind la aspectul distinctiv al automobilului.

Din punct de vedere tehnic, versiunea iX5 60 xDrive folosește două motoare electrice, tracțiune integrală și o baterie cu o capacitate anunțată de 144 kWh. Puterea combinată ajunge la 425 kW, echivalentul a aproximativ 578 CP, în timp ce accelerația de la 0 la 96,6 km/h este estimată la 4,4 secunde.

Autonomia comunicată pentru piața americană ajunge până la 435 de mile, echivalentul a aproximativ 700 km. Această valoare este o estimare anunțată pentru model și nu trebuie confundată automat cu o autonomie certificată WLTP pentru piața europeană.

Un alt element impresionant este puterea de încărcare. În cadrul unei demonstrații publice realizate în Statele Unite, BMW iX5 a atins un vârf de aproximativ 464 kW la o stație rapidă compatibilă. Constructorul susține că tehnologia poate permite recuperarea a până la aproximativ 274 km de autonomie în zece minute, în condiții favorabile.

Evident, aceste performanțe depind de temperatura bateriei, nivelul de încărcare și disponibilitatea unor stații ultrarapide adecvate. Pentru România, unde infrastructura de încărcare cu puteri atât de ridicate nu este răspândită, avantajul practic ar putea fi mai redus decât în cadrul demonstrațiilor tehnice.