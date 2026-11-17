Documentul nu prezintă o comparație cu anul școlar anterior și nu precizează dacă numărul incidentelor a crescut sau a scăzut. Nici raportul pentru 2024–2025 nu conține o raportare a cazurilor de violență care să permită această comparație.

„Aceste date evidențiază necesitatea intervențiilor diferențiate, cu accent pe învățământul gimnazial, prevenirea violenței fizice și psihologice și identificarea timpurie a comportamentelor de risc”, se arată în raport.

Inspectoratul indică astfel gimnaziul drept nivelul asupra căruia trebuie concentrată o parte a intervențiilor.

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Agresiuni fizice, bullying și violență asupra personalului școlar

Cele mai multe situații, 445, au fost încadrate drept cazuri de violență ușoară între copii sau elevi. Raportul nu oferă explicații suplimentare despre incidentele incluse în această categorie.

Alte 238 de cazuri au fost clasificate ca violență gravă între copii sau elevi. Dintre acestea, 142 au vizat vătămarea corporală, lovirea sau aruncarea cu obiecte, 49 au fost cazuri de bullying, 15 au implicat amenințarea, șantajul sau hărțuirea, iar 11 au fost încadrate drept cyberbullying.

Bilanțul consemnează și 45 de cazuri de violență gravă a elevilor asupra personalului, precum și 21 de cazuri de violență a personalului asupra copiilor sau elevilor. Pentru această ultimă categorie nu sunt prezentate detalii despre forma agresiunilor ori despre măsurile aplicate.