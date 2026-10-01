BMW taie 20% din management cu ajutorul AI. Compania vrea să reducă masiv costurile
BMW pregătește una dintre cele mai importante restructurări ale echipei de management din ultimii ani, iar inteligența artificială va avea un rol direct în această schimbare. Constructorul german intenționează să reducă cu aproximativ 20% numărul pozițiilor de management până la jumătatea anului viitor, într-un plan mai amplu prin care încearcă să își reducă cheltuielile și să își îmbunătățească profitabilitatea.
Decizia vine într-un moment dificil pentru industria auto, în special pe fondul încetinirii pieței din China și al efectelor economice generate de conflictul din Orientul Mijlociu. BMW a anunțat în iulie un acord pentru reducerea cu aproximativ 8.000 a numărului de posturi administrative din Germania, echivalentul a circa 5% din forța de muncă la nivel global, anunță Financial Times.
BMW vrea un management mai suplu, susținut de AI
Planul prezentat de BMW la evenimentul dedicat investitorilor presupune reducerea unor divizii și a mai multor niveluri de management. Compania spune că restructurarea ar trebui să ducă la procese decizionale mai rapide, prin folosirea mai eficientă a inteligenței artificiale.
BMW urmărește în mod specific o reducere de 20% a numărului de vicepreședinți seniori, împreună cu o reorganizare corespunzătoare a structurilor de management. Potrivit unei persoane familiarizate cu structura companiei, există aproximativ 65 de vicepreședinți seniori care raportează direct consiliului de administrație, precum și aproximativ 400 de poziții de management la nivelul următor. Pe baza acestor cifre, restructurarea ar putea afecta în jur de 100 de poziții de conducere.
Majoritatea posturilor vizate se află în München, potrivit declarațiilor noului director general al BMW, Milan Nedeljkovic. Acesta a preluat funcția în luna mai, iar evenimentul pentru investitori a reprezentat una dintre primele sale apariții importante în noul rol.
BMW intenționează să se bazeze pe plecări voluntare pentru o parte dintre reducerile de personal. În paralel, compania spune că folosirea sistematică a aplicațiilor AI agentice în toate zonele activității ar putea contribui la structuri mai suple și la luarea mai rapidă a deciziilor.
Inteligența artificială intră direct în planul de reducere a costurilor
BMW este una dintre companiile care vorbesc tot mai explicit despre impactul AI asupra structurii organizaționale. Walter Mertl, directorul financiar al companiei, a descris utilizarea consecventă a aplicațiilor de AI agentic drept un factor care poate accelera dezvoltarea și permite o structură organizațională mai eficientă.
AI-ul este astfel inclus în planul de reorganizare nu doar ca instrument pentru automatizarea unor sarcini individuale, ci ca parte a unei schimbări mai ample a modului în care sunt organizate echipele și procesele de lucru.
BMW nu este singura companie mare care reduce numărul unor poziții de management în contextul investițiilor în AI. UPS a anunțat anterior eliminarea a 12.000 de poziții de manager, compania indicând că automatizarea va avea un rol în structura viitoare a organizației. Deutsche Lufthansa a prezentat, la rândul său, planuri pentru eliminarea a aproximativ 4.000 de posturi administrative, ca parte a măsurilor de reducere a costurilor.
Pentru BMW, restructurarea vine în paralel cu alte măsuri menite să limiteze cheltuielile. Compania și-a retras participarea la ediția următoare a Salonului Auto de la Paris, iar conducerea caută în continuare modalități de reducere a costurilor.
BMW își schimbă și strategia de modele
Problemele companiei nu se limitează la structura administrativă. BMW își ajustează și gama de produse pentru a răspunde unor schimbări diferite de la o piață la alta.
China reprezintă una dintre principalele provocări. O parte tot mai mare dintre cumpărătorii chinezi se orientează către producători locali, precum BYD, iar BMW încearcă să își adapteze oferta pentru a rămâne competitivă.
Constructorul pregătește inclusiv modele destinate clienților foarte bogați, poziționate între gama BMW și marca Rolls-Royce, care face parte din același grup. Segmentul ar putea concura cu modele precum sedanurile Maybach produse de Mercedes-Benz.
În Europa este pregătit un model electric poziționat mai accesibil, în timp ce piața din SUA va primi un SUV premium. În același timp, BMW intenționează să își simplifice gama, renunțând la 2-Series Active Tourer și la versiunea diesel a sedanului Seria 3.
Compania deține și mărcile Mini și Rolls-Royce, iar ajustările din portofoliu fac parte dintr-o strategie mai largă de adaptare la evoluțiile diferitelor piețe auto.
BMW vrea să își refacă marja de profit până la începutul următorului deceniu
BMW a avertizat în luna iunie că marja de profit ar putea coborî până la 1% în cel mai nefavorabil scenariu pentru acest an. Compania urmărește să revină la obiectivul pe termen lung pentru marja operațională din divizia auto, cuprinsă între 8% și 10%.
Pentru 2028, BMW și-a stabilit un obiectiv intermediar de 3% până la 5%, urmând ca revenirea către intervalul de 8%-10% să fie urmărită până la începutul următorului deceniu.
Reducerea numărului de poziții de management, folosirea AI pentru automatizarea și simplificarea unor procese și ajustarea gamei de modele reprezintă câteva dintre măsurile prin care BMW încearcă să își reducă baza de costuri și să își îmbunătățească rezultatele financiare.
Pentru companie, următoarea perioadă va arăta cât de rapid se vor reflecta restructurarea și investițiile în AI în cheltuieli și productivitate, dar și cum vor fi primite noile modele pe piețele pentru care sunt dezvoltate.