BMW taie 20% din management cu ajutorul AI. Compania vrea să reducă masiv costurile

BMW vrea un management mai suplu, susținut de AI

Planul prezentat de BMW la evenimentul dedicat investitorilor presupune reducerea unor divizii și a mai multor niveluri de management. Compania spune că restructurarea ar trebui să ducă la procese decizionale mai rapide, prin folosirea mai eficientă a inteligenței artificiale.

BMW urmărește în mod specific o reducere de 20% a numărului de vicepreședinți seniori, împreună cu o reorganizare corespunzătoare a structurilor de management. Potrivit unei persoane familiarizate cu structura companiei, există aproximativ 65 de vicepreședinți seniori care raportează direct consiliului de administrație, precum și aproximativ 400 de poziții de management la nivelul următor. Pe baza acestor cifre, restructurarea ar putea afecta în jur de 100 de poziții de conducere.

Majoritatea posturilor vizate se află în München, potrivit declarațiilor noului director general al BMW, Milan Nedeljkovic. Acesta a preluat funcția în luna mai, iar evenimentul pentru investitori a reprezentat una dintre primele sale apariții importante în noul rol.

BMW intenționează să se bazeze pe plecări voluntare pentru o parte dintre reducerile de personal. În paralel, compania spune că folosirea sistematică a aplicațiilor AI agentice în toate zonele activității ar putea contribui la structuri mai suple și la luarea mai rapidă a deciziilor.

Inteligența artificială intră direct în planul de reducere a costurilor

BMW este una dintre companiile care vorbesc tot mai explicit despre impactul AI asupra structurii organizaționale. Walter Mertl, directorul financiar al companiei, a descris utilizarea consecventă a aplicațiilor de AI agentic drept un factor care poate accelera dezvoltarea și permite o structură organizațională mai eficientă.

AI-ul este astfel inclus în planul de reorganizare nu doar ca instrument pentru automatizarea unor sarcini individuale, ci ca parte a unei schimbări mai ample a modului în care sunt organizate echipele și procesele de lucru.

BMW nu este singura companie mare care reduce numărul unor poziții de management în contextul investițiilor în AI. UPS a anunțat anterior eliminarea a 12.000 de poziții de manager, compania indicând că automatizarea va avea un rol în structura viitoare a organizației. Deutsche Lufthansa a prezentat, la rândul său, planuri pentru eliminarea a aproximativ 4.000 de posturi administrative, ca parte a măsurilor de reducere a costurilor.