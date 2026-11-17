Patru companii intră în planul de vânzări al ANAF. Cât valorează acțiunile pe care statul vrea să le valorifice
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de CFR Marfă la alte patru companii, într-o încercare de a recupera o parte din datoria de 1,33 miliarde de lei pe care operatorul feroviar de stat o are către buget. Printre participațiile vizate se numără acțiuni la Compania Națională de Investiții (CNI) și Severnav, după ce Fiscul a scos deja la licitație aproape jumătate din capitalul Rolling Stock Company, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro.
Acțiuni de peste 100 de milioane de lei, pregătite pentru vânzare
Cea mai valoroasă participație dintre cele patru aflate în pregătire este pachetul de 25% din acțiunile Companiei Naționale de Investiții, societate implicată în realizarea unor proiecte publice, precum spitale, stadioane și alte obiective de infrastructură.
Practic, participația se află în procedură de evaluare, iar valoarea estimată este cuprinsă între 100 și 130 de milioane de lei. Vânzarea trebuie însă să țină cont de dreptul de preempțiune al celorlalți trei acționari, care sunt, la rândul lor, companii de stat.
Acest drept înseamnă că actualii acționari au prioritate la cumpărarea pachetului, în condițiile prevăzute de lege și de documentele societății, înainte ca acesta să poată fi achiziționat de un alt investitor.
Mai mult, ANAF pregătește și valorificarea unui pachet de 16,3% din Severnav, companie listată la bursă, pentru care este estimată o valoare de aproximativ 10 milioane de lei. Tranzacția ar putea fi realizată prin intermediul unui broker.
Alte două participații vizate sunt 22,2% din acțiunile Rocombi, evaluate preliminar la aproximativ un milion de lei, și un pachet de acțiuni la Rofer Speed, estimat la circa trei milioane de lei.
În total, cele patru participații ar putea valora între 114 și 144 de milioane de lei, potrivit estimărilor prezentate, însă sumele efectiv încasate vor depinde de evaluările finale și de interesul cumpărătorilor.
ANAF a scos deja la licitație acțiuni de 187 de milioane de lei
Operațiunea vine după ce, la sfârșitul lunii octombrie, Fiscul a scos la vânzare aproape 49% din acțiunile Rolling Stock Company, societate înființată în 2007 de CFR Marfă și Grup Feroviar Român (GFR).
Pachetul a fost evaluat la 187 de milioane de lei, iar GFR beneficiază de drept de preempțiune. Compania a notificat ANAF în legătură cu existența acestui drept, fără să comunice, până la momentul informațiilor publicate, dacă intenționează să îl exercite.
„CFR Marfă reprezintă unul dintre activele majore pe care ANAF le are în prezent în procedură de executare, printr-un proces transparent, pe platforma de licitații online”, a declarat secretarul general adjunct al ANAF, Mironel Panțuroiu.
„Pe lângă pachetul de 187 milioane de lei, aproape 49% din acțiunile companiei Rolling Stock, pe care l-am scos deja la vânzare pe platformă, tot în contul datoriilor CFR Marfă ANAF ar urma să vândă și acțiuni la CNI, Severnav și alte companii, aflate în diferite etape de pregătire”, a explicat oficialul.
Peste 13.000 de vagoane și 600 de locomotive, vizate de executarea silită
Recuperarea datoriilor CFR Marfă nu se limitează la participațiile în alte societăți. Potrivit Profit.ro, ANAF a început și o operațiune amplă de valorificare a bunurilor companiei, printre care se numără peste 13.000 de vagoane și 600 de locomotive.
Fiscul a recuperat până acum aproximativ 30 de milioane de lei prin popriri asupra unor sume datorate CFR Marfă de terți și prin vânzarea unor bunuri, inclusiv material rulant și autoturisme. Situația este complicată de faptul că CFR Marfă și-a cerut falimentul, iar multe dintre bunurile sechestrate se află într-o stare avansată de degradare, ceea ce poate reduce prețurile obținute.
Pentru ANAF, timpul este esențial, deoarece deschiderea unei proceduri de insolvență sau faliment ar schimba cadrul în care sunt valorificate activele, operațiunile urmând să se desfășoare potrivit regulilor aplicabile procedurii colective.
Miza este recuperarea unei părți cât mai mari din cele 1,33 miliarde de lei datorate statului, într-un context în care valoarea bunurilor disponibile și capacitatea de a găsi cumpărători vor influența direct rezultatul executării silite.