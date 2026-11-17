Practic, participația se află în procedură de evaluare, iar valoarea estimată este cuprinsă între 100 și 130 de milioane de lei. Vânzarea trebuie însă să țină cont de dreptul de preempțiune al celorlalți trei acționari, care sunt, la rândul lor, companii de stat.

Acest drept înseamnă că actualii acționari au prioritate la cumpărarea pachetului, în condițiile prevăzute de lege și de documentele societății, înainte ca acesta să poată fi achiziționat de un alt investitor.

Mai mult, ANAF pregătește și valorificarea unui pachet de 16,3% din Severnav, companie listată la bursă, pentru care este estimată o valoare de aproximativ 10 milioane de lei. Tranzacția ar putea fi realizată prin intermediul unui broker.

Alte două participații vizate sunt 22,2% din acțiunile Rocombi, evaluate preliminar la aproximativ un milion de lei, și un pachet de acțiuni la Rofer Speed, estimat la circa trei milioane de lei.

În total, cele patru participații ar putea valora între 114 și 144 de milioane de lei, potrivit estimărilor prezentate, însă sumele efectiv încasate vor depinde de evaluările finale și de interesul cumpărătorilor.

ANAF a scos deja la licitație acțiuni de 187 de milioane de lei

Operațiunea vine după ce, la sfârșitul lunii octombrie, Fiscul a scos la vânzare aproape 49% din acțiunile Rolling Stock Company, societate înființată în 2007 de CFR Marfă și Grup Feroviar Român (GFR).

Pachetul a fost evaluat la 187 de milioane de lei, iar GFR beneficiază de drept de preempțiune. Compania a notificat ANAF în legătură cu existența acestui drept, fără să comunice, până la momentul informațiilor publicate, dacă intenționează să îl exercite.