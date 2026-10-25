Noul BMW i3 face istorie cu 1.213 kilometri dintr-o încărcare. Ce înseamnă performanța pentru viitoarele electrice din România
Autonomia automobilelor electrice continuă să reprezinte unul dintre cele mai importante argumente în discuțiile despre renunțarea la motoarele cu combustie internă, în special pentru șoferii care obișnuiesc să parcurgă distanțe mari și nu vor să își organizeze fiecare deplasare în funcție de stațiile de încărcare. BMW tocmai a prezentat un rezultat care arată cât de mult a evoluat tehnologia bateriilor: noul i3 50L a parcurs 1.213 kilometri fără să fie conectat la o stație de încărcare.
Performanța a fost obținută în China, în cadrul unei demonstrații organizate pentru a evidenția eficiența noii generații de sisteme de propulsie Gen6. Automobilul utilizat nu este vechiul BMW i3 cu design de monovolum urban, ci un sedan electric dezvoltat pe platforma Neue Klasse, în versiunea cu ampatament mărit destinată pieței chineze. Rezultatul reprezintă un record pentru automobilele electrice BMW, dar trebuie interpretat în contextul unui test de anduranță, nu ca o autonomie garantată în utilizarea zilnică.
Noul BMW i3 50L a parcurs 1.213 kilometri cu un consum de numai 8,8 kWh/100 km
În cadrul evenimentului din 15 octombrie 2026, BMW a demonstrat autonomia sedanului i3 50L pe un traseu care a inclus drumuri urbane, extraurbane și autostrăzi. Automobilul a reușit să încheie deplasarea fără încărcări intermediare, iar consumul mediu raportat a fost de numai 8,8 kWh pentru fiecare 100 de kilometri parcurși.
Cifra este impresionantă pentru un automobil electric de dimensiuni mari, deoarece numeroase modele de serie înregistrează consumuri sensibil mai ridicate în utilizarea obișnuită, mai ales pe autostradă sau în sezonul rece. BMW nu prezintă însă rezultatul drept o autonomie omologată universal, ci drept un test de eficiență realizat în condiții controlate. Viteza medie, temperatura ambientală și modul de conducere pot influența substanțial rezultatul final.
Versiunea i3 50L beneficiază de un acumulator de 113,4 kWh și de tehnologia Gen6, dezvoltată pentru noua generație de automobile electrice BMW. Celulele cilindrice oferă, potrivit constructorului, o densitate energetică mai mare cu peste 20% decât generația anterioară, în timp ce arhitectura de 800 de volți permite încărcări mai rapide și pierderi energetice reduse.
BMW susține că noua tehnologie poate îmbunătăți viteza de încărcare și autonomia cu până la 30%, în funcție de comparația realizată. În cazul versiunii chinezești i3 50L, autonomia declarată depășește 1.000 de kilometri conform ciclului CLTC, în timp ce modelul european are propriile caracteristici și valori de omologare.
Interesant este că rezultatul de 1.213 kilometri depășește numeric distanța de 1.202 kilometri parcursă în 2022 de prototipul Mercedes-Benz Vision EQXX într-o demonstrație de eficiență. Cele două performanțe nu sunt însă direct comparabile, deoarece vehiculele, traseele și condițiile de testare diferă, iar BMW nu revendică un record mondial absolut.
Ce înseamnă recordul pentru românii care vor să cumpere un BMW electric
Pentru cumpărătorii din România, vestea este relevantă deoarece tehnologiile Gen6 și Neue Klasse nu vor rămâne exclusiv în automobile destinate Chinei. BMW prezintă deja pe site-ul său românesc noul i3 Sedan, iar versiunea i3 50 xDrive are o autonomie anunțată de până la 900 de kilometri conform standardului european WLTP.
Diferența dintre cei 900 de kilometri omologați și recordul de 1.213 kilometri nu reprezintă o contradicție. Vorbim despre configurații diferite și metode diferite de evaluare, iar WLTP este conceput pentru a permite compararea oficială a automobilelor comercializate în Europa. În practică, autonomia obținută în România va depinde de viteza de deplasare, temperatura exterioară, utilizarea climatizării și condițiile de trafic.
Pe lângă autonomia propriu-zisă, BMW insistă asupra reducerii timpului petrecut la încărcare. Platforma de 800 de volți permite atingerea unor puteri de până la 400 kW, iar pentru i3 50L constructorul anunță posibilitatea recuperării unei autonomii de până la 400 de kilometri în aproximativ zece minute, în condițiile de referință ale versiunii chinezești.
Aceasta este o perspectivă importantă pentru șoferii români care circulă frecvent între București, Cluj-Napoca, Brașov sau Timișoara. În locul unei autonomii care trebuie gestionată cu grijă, generațiile viitoare de automobile electrice ar putea permite mai multă flexibilitate, cu opriri pentru încărcare suficient de scurte încât să se apropie de pauzele obișnuite dintr-o călătorie lungă. Rămâne însă esențial ca infrastructura disponibilă să poată furniza puterile cerute de automobil.
BMW a început producția de serie a bateriilor Gen6 la uzina sa din Shenyang, China, pe 15 octombrie, consolidând astfel infrastructura industrială necesară noilor modele. Versiunea i3 50L este destinată inițial pieței chineze, cu livrări programate pentru primul trimestru din 2027, în timp ce variantele europene urmează propriul calendar comercial.
Recordul reprezintă, înainte de toate, o demonstrație a potențialului tehnic. Nu înseamnă că orice șofer va putea parcurge 1.213 kilometri cu o singură încărcare, dar arată că dezvoltarea bateriilor și optimizarea consumului pot schimba semnificativ experiența de utilizare a automobilelor electrice în următorii ani.