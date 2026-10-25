Noul BMW i3 face istorie cu 1.213 kilometri dintr-o încărcare. Ce înseamnă performanța pentru viitoarele electrice din România

Noul BMW i3 50L a parcurs 1.213 kilometri cu un consum de numai 8,8 kWh/100 km

În cadrul evenimentului din 15 octombrie 2026, BMW a demonstrat autonomia sedanului i3 50L pe un traseu care a inclus drumuri urbane, extraurbane și autostrăzi. Automobilul a reușit să încheie deplasarea fără încărcări intermediare, iar consumul mediu raportat a fost de numai 8,8 kWh pentru fiecare 100 de kilometri parcurși.

Cifra este impresionantă pentru un automobil electric de dimensiuni mari, deoarece numeroase modele de serie înregistrează consumuri sensibil mai ridicate în utilizarea obișnuită, mai ales pe autostradă sau în sezonul rece. BMW nu prezintă însă rezultatul drept o autonomie omologată universal, ci drept un test de eficiență realizat în condiții controlate. Viteza medie, temperatura ambientală și modul de conducere pot influența substanțial rezultatul final.

Versiunea i3 50L beneficiază de un acumulator de 113,4 kWh și de tehnologia Gen6, dezvoltată pentru noua generație de automobile electrice BMW. Celulele cilindrice oferă, potrivit constructorului, o densitate energetică mai mare cu peste 20% decât generația anterioară, în timp ce arhitectura de 800 de volți permite încărcări mai rapide și pierderi energetice reduse.

BMW susține că noua tehnologie poate îmbunătăți viteza de încărcare și autonomia cu până la 30%, în funcție de comparația realizată. În cazul versiunii chinezești i3 50L, autonomia declarată depășește 1.000 de kilometri conform ciclului CLTC, în timp ce modelul european are propriile caracteristici și valori de omologare.

Interesant este că rezultatul de 1.213 kilometri depășește numeric distanța de 1.202 kilometri parcursă în 2022 de prototipul Mercedes-Benz Vision EQXX într-o demonstrație de eficiență. Cele două performanțe nu sunt însă direct comparabile, deoarece vehiculele, traseele și condițiile de testare diferă, iar BMW nu revendică un record mondial absolut.

Ce înseamnă recordul pentru românii care vor să cumpere un BMW electric

Pentru cumpărătorii din România, vestea este relevantă deoarece tehnologiile Gen6 și Neue Klasse nu vor rămâne exclusiv în automobile destinate Chinei. BMW prezintă deja pe site-ul său românesc noul i3 Sedan, iar versiunea i3 50 xDrive are o autonomie anunțată de până la 900 de kilometri conform standardului european WLTP.

Diferența dintre cei 900 de kilometri omologați și recordul de 1.213 kilometri nu reprezintă o contradicție. Vorbim despre configurații diferite și metode diferite de evaluare, iar WLTP este conceput pentru a permite compararea oficială a automobilelor comercializate în Europa. În practică, autonomia obținută în România va depinde de viteza de deplasare, temperatura exterioară, utilizarea climatizării și condițiile de trafic.