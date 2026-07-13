ASUS transformă biroul de gaming într-un mini-cinema. ROG Gjallar vine cu Dolby Atmos și subwoofer wireless
ASUS Republic of Gamers a prezentat ROG Gjallar, o bară de sunet premium creată pentru gaming, filme și muzică. Noul sistem audio folosește o configurație 2.1.2 Dolby Atmos, include un subwoofer wireless și poate fi conectat la PC, televizoare și console, potrivit anunțului oficial publicat de ASUS.
Gjallar încearcă să rezolve una dintre problemele frecvente ale birourilor de gaming. Un sistem audio cu mai multe boxe poate ocupa mult spațiu și necesită numeroase cabluri, în timp ce difuzoarele integrate în monitoare oferă rareori o experiență convingătoare. ASUS propune o bară compactă, completată de un subwoofer subțire și o unitate separată de control.
Sunet pe verticală
ROG Gjallar folosește patru difuzoare full-range de 50 mm și două tweetere de 27 mm. Configurația include și canale orientate în sus, necesare pentru redarea efectelor Dolby Atmos. Sunetul poate părea astfel că vine nu doar din stânga și din dreapta, ci și de deasupra utilizatorului.
Tehnologia poate fi utilă în jocurile în care poziționarea sunetului oferă un avantaj. Pașii unui adversar, focurile de armă sau obiectele care trec prin aer pot fi localizate mai ușor într-o scenă audio tridimensională. Experiența depinde însă și de joc, de modul în care a fost realizat mixajul și de poziția barei în cameră.
Gjallar poate fi folosit și pentru filme sau seriale. Sistemul acoperă o plajă de frecvențe între 50 Hz și 20 kHz, iar profilurile audio pot fi schimbate în funcție de conținut. Modul în care Dolby Atmos creează impresia unui sunet tridimensional face ca tehnologia să fie potrivită atât pentru efectele spectaculoase din jocuri, cât și pentru producțiile cinematografice.
Frecvențele joase sunt redate de un subwoofer wireless de 6,5 inchi și 65 W. Acesta se conectează la soundbar printr-o legătură pe frecvența de 5 GHz, concepută pentru latență redusă. Subwooferul poate fi așezat sub birou sau lângă un corp de mobilier, fără un cablu audio întins prin cameră.
Microfoane fără ecou
ASUS a inclus o unitate de control separată, dotată cu ecran LCD. De aici pot fi schimbate sursa audio, volumul, egalizatorul și efectele de iluminare. Utilizatorul poate trece rapid între profiluri pentru gaming, muzică și filme, fără să deschidă de fiecare dată o aplicație.
În aceeași unitate sunt integrate microfoane cu tehnologie Acoustic Echo Cancellation. Sistemul încearcă să elimine din voce sunetele produse chiar de soundbar. Într-o conversație online, colegii de echipă nu ar trebui să audă din nou vocile lor, muzica sau efectele redate de difuzoare.
Microfoanele folosesc și un algoritm AI de beamforming. Acesta direcționează captarea către poziția utilizatorului și reduce zgomotele constante din apropiere, precum ventilatoarele PC-ului sau bâzâitul sistemului. Soluția poate elimina nevoia unui microfon separat, deși performanța reală va depinde de distanța față de unitatea de control și de acustica încăperii.
Setările pot fi ajustate prin Gear Link, disponibil din browser și prin aplicația mobilă. Sunt disponibile reglaje pentru egalizator, iluminare, sensibilitatea microfoanelor și alte funcții. Produsul completează gama extinsă prezentată de ASUS ROG la Computex 2026.
Conectare la orice ecran
ROG Gjallar poate fi conectat prin USB-C, HDMI 2.1 eARC, cablu optic, AUX sau Bluetooth 5.3. Lista dispozitivelor compatibile include calculatoare cu Windows, Mac-uri, televizoare, telefoane, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X și S, dar și Nintendo Switch.
Conexiunea HDMI 2.1 permite trecerea unui semnal video de până la 4K la 120 Hz. Astfel, consola poate fi conectată la soundbar, iar imaginea poate continua către televizor fără reducerea rezoluției sau a ratei de reîmprospătare. Funcția eARC permite și transmiterea sunetului la rezoluție ridicată, cu sincronizare între imagine și efectele audio.
Pe lateral se află două porturi USB-A. Acestea pot fi folosite pentru adaptoare wireless, dispozitive de stocare sau alte periferice. Iluminarea Aura RGB oferă 16,8 milioane de culori și patru efecte prestabilite, pentru sincronizarea cu restul componentelor dintr-un setup ROG.
Soundbarul are o lungime de 607 mm și cântărește 2,4 kg. Subwooferul cântărește 5,7 kg, iar unitatea de control aproximativ 191 de grame. Dimensiunile îl fac suficient de compact pentru un birou, dar bara trebuie așezată astfel încât canalele orientate în sus să nu fie acoperite de monitor sau de un raft.
ASUS nu a comunicat încă prețul și data disponibilității în România. Poziționarea premium, Dolby Atmos, conexiunea HDMI 2.1 și subwooferul wireless sugerează însă că Gjallar nu va concura cu soundbarurile de buget. Produsul s-ar putea adresa în primul rând utilizatorilor care au deja un ecosistem ROG, inclusiv celor înscriși în programul ROG Elite Rewards.
ROG Gjallar promite să combine avantajele unui sistem de cinema cu simplitatea unei singure bare de sunet. Verdictul va depinde de preț, calitatea microfoanelor și precizia efectelor Dolby Atmos într-o cameră obișnuită.