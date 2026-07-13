ASUS transformă biroul de gaming într-un mini-cinema. ROG Gjallar vine cu Dolby Atmos și subwoofer wireless

Sunet pe verticală

ROG Gjallar folosește patru difuzoare full-range de 50 mm și două tweetere de 27 mm. Configurația include și canale orientate în sus, necesare pentru redarea efectelor Dolby Atmos. Sunetul poate părea astfel că vine nu doar din stânga și din dreapta, ci și de deasupra utilizatorului.

Tehnologia poate fi utilă în jocurile în care poziționarea sunetului oferă un avantaj. Pașii unui adversar, focurile de armă sau obiectele care trec prin aer pot fi localizate mai ușor într-o scenă audio tridimensională. Experiența depinde însă și de joc, de modul în care a fost realizat mixajul și de poziția barei în cameră.

Gjallar poate fi folosit și pentru filme sau seriale. Sistemul acoperă o plajă de frecvențe între 50 Hz și 20 kHz, iar profilurile audio pot fi schimbate în funcție de conținut. Modul în care Dolby Atmos creează impresia unui sunet tridimensional face ca tehnologia să fie potrivită atât pentru efectele spectaculoase din jocuri, cât și pentru producțiile cinematografice.

Frecvențele joase sunt redate de un subwoofer wireless de 6,5 inchi și 65 W. Acesta se conectează la soundbar printr-o legătură pe frecvența de 5 GHz, concepută pentru latență redusă. Subwooferul poate fi așezat sub birou sau lângă un corp de mobilier, fără un cablu audio întins prin cameră.

Microfoane fără ecou

ASUS a inclus o unitate de control separată, dotată cu ecran LCD. De aici pot fi schimbate sursa audio, volumul, egalizatorul și efectele de iluminare. Utilizatorul poate trece rapid între profiluri pentru gaming, muzică și filme, fără să deschidă de fiecare dată o aplicație.

În aceeași unitate sunt integrate microfoane cu tehnologie Acoustic Echo Cancellation. Sistemul încearcă să elimine din voce sunetele produse chiar de soundbar. Într-o conversație online, colegii de echipă nu ar trebui să audă din nou vocile lor, muzica sau efectele redate de difuzoare.

Microfoanele folosesc și un algoritm AI de beamforming. Acesta direcționează captarea către poziția utilizatorului și reduce zgomotele constante din apropiere, precum ventilatoarele PC-ului sau bâzâitul sistemului. Soluția poate elimina nevoia unui microfon separat, deși performanța reală va depinde de distanța față de unitatea de control și de acustica încăperii.