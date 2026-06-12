Care e faza cu ROG Elite Rewards? Află cum să câștigi recompense
ROG Elite Rewards este programul de loialitate ASUS dedicat fanilor Republic of Gamers, prin care utilizatorii pot acumula puncte, pot urca în niveluri și pot revendica recompense digitale sau fizice. Ideea este simplă: îți faci cont, participi la activități, înregistrezi produse ROG eligibile, strângi puncte și le folosești pentru premii disponibile în platformă.
Programul este disponibil și în România, iar utilizatorii locali sunt direcționați către versiunea regională ROG Elite Rewards. Asta contează pentru că activitățile, recompensele, limba, regulile de expediere și disponibilitatea premiilor pot varia în funcție de țară. În cazul României, suportul este oferit prin adresa dedicată elitesupportRO@asus.com, iar recompensele fizice pot fi expediate doar către membri cu adresă validă pe teritoriul României.
ROG Elite Rewards nu este doar un sistem de puncte pentru cei care cumpără produse ASUS ROG. Poți acumula puncte și prin activități lunare, sondaje, chestionare, autentificări zilnice sau participarea la campanii. În funcție de disponibilitate, recompensele pot include wallpapere animate ROG, articole în jocuri, coduri de jocuri, kituri Steam, carduri cadou, periferice ROG sau alte premii tematice.
Cum funcționează ROG Elite Rewards în trei pași
Procesul de bază este construit în jurul a trei etape. Mai întâi, te înregistrezi în ROG Elite Rewards. Pentru a participa, trebuie să ai cel puțin 14 ani și să accepți termenii de utilizare și politica de confidențialitate. Contul ROG Elite nu este identic cu un cont ASUS obișnuit, dar cele două pot fi integrate din pagina de profil, prin validarea contului ASUS și activarea integrării.
După înscriere, începi să acumulezi puncte ROG. Acestea pot fi obținute prin activități lunare, sondaje, răspunsuri la întrebări despre brandul ROG și campaniile sale, conectări zilnice sau prin înregistrarea unor produse ROG eligibile. În cazul produselor, trebuie trimise date precum serial number-ul, numărul de control, magazinul de achiziție și o copie a facturii, fie în format PDF, fie ca fotografie.
Al treilea pas este alegerea premiilor. Punctele Elite pot fi cheltuite pe recompensele disponibile în pagina dedicată. Exemplele oferite includ jocuri precum Warhammer 40K: Darktide, disponibil pentru 1.300 de puncte, Dragă, m-am alăturat unui cult pentru 500 de puncte, wallpapere animate ROG pentru 500 de puncte sau un card cadou GoGift de 10 dolari pentru 400 de puncte. Lista reală poate varia în timp și în funcție de regiune.
Este important de știut că punctele Elite nu pot fi transferate către alt utilizator și pot fi răscumpărate doar pe site-ul programului ROG Elite Rewards, nu într-un magazin ASUS sau ROG. În plus, perioada de valabilitate a punctelor rambursabile este de 12 luni de la data la care au fost primite. Platforma trimite notificări prin e-mail cu 30 de zile, 7 zile și 3 zile înainte de expirare.
Există și o limită lunară: se pot câștiga maximum 5.000 de puncte Elite pe lună. Dacă ai atins această limită, trebuie să aștepți luna următoare pentru a acumula din nou puncte. În cazul înregistrării produselor, verificarea poate dura 1-2 zile lucrătoare, iar punctele sunt adăugate abia după validare.
Niveluri, beneficii și reguli pe care trebuie să le știi
ROG Elite Rewards are patru niveluri: Explorer, Professional, Elite și Super Elite. Explorer este nivelul de pornire, pentru intervalul 0-599 puncte de experiență. Professional începe după acumularea a 600 de puncte de experiență și acoperă pragul până la 5.399. Elite începe de la 5.400 de puncte, iar Super Elite este disponibil doar pe bază de invitație din partea echipei ROG Elite Rewards.
Nivelurile nu sunt doar decorative. Ele pot aduce beneficii diferite, precum acces la înregistrarea produselor pentru puncte, jocuri, wallpapere ROG, acces exclusiv la coduri de jocuri, cutii de nivel și posibilitatea de a participa la tombole pentru premii limitate. Cu cât ești mai activ în program, cu atât ai șanse mai mari să urci în nivel și să accesezi recompense mai atractive.
Punctele de experiență sunt diferite de punctele Elite rambursabile. Ele sunt folosite pentru calcularea nivelului tău și pot determina dacă avansezi, rămâi la același nivel sau retrogradezi. Nivelul expiră la finalul următoarelor 12 luni de la data stabilită de echipa ASUS Elite Rewards. Pentru a-l menține, trebuie să rămâi activ, să te conectezi și să participi la activitățile promoționale.
Super Elite este un caz special, pentru că nu depinde pur și simplu de numărul de puncte. Acest nivel se obține doar prin invitație, iar după expirarea sa, statutul utilizatorului este recalculat în funcție de punctele de experiență existente. Programul include și așa-numitele tier boxes, cutii de nivel cu produse și accesorii ROG exclusive, trimise anual către un număr limitat de utilizatori foarte activi. Potrivit regulilor, cei 5 utilizatori cu cele mai multe puncte Elite pot avea șansa de a primi o astfel de cutie, iar selecția are loc în luna decembrie.
Există și reguli stricte. Fiecare client poate avea un singur cont ROG Elite, iar crearea mai multor conturi este interzisă. De asemenea, ASUS/ROG își rezervă dreptul de a verifica toate facturile trimise. Dacă este încărcată o factură falsă, modificată, invalidă sau pentru un produs care nu aparține utilizatorului, contul poate fi suspendat sau blocat permanent. Același risc apare dacă adresa de expediere nu corespunde contului sau dacă sunt încălcați termenii programului.
Recompensele fizice pot dura între 2 și 8 săptămâni pentru procesare, în funcție de regiune. Odată revendicate, recompensele nu pot fi returnate sau schimbate, iar unele premii pot avea limite de frecvență. În mod normal, un utilizator poate revendica o recompensă o singură dată, însă regulile pot varia de la o regiune la alta.
În concluzie, ROG Elite Rewards este un program util pentru fanii ASUS ROG care cumpără produse eligibile, urmăresc campanii, participă la activități și vor să transforme interacțiunea cu brandul în recompense concrete. Nu este un sistem complicat, dar trebuie folosit corect: alege regiunea potrivită, folosește un singur cont, înregistrează doar produse care îți aparțin, păstrează factura și urmărește expirarea punctelor. Dacă ești deja în ecosistemul ROG, programul poate deveni o metodă simplă de a primi jocuri, coduri, wallpapere, carduri cadou sau chiar accesorii exclusive.