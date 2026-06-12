Care e faza cu ROG Elite Rewards? Află cum să câștigi recompense

ROG Elite Rewards nu este doar un sistem de puncte pentru cei care cumpără produse ASUS ROG. Poți acumula puncte și prin activități lunare, sondaje, chestionare, autentificări zilnice sau participarea la campanii. În funcție de disponibilitate, recompensele pot include wallpapere animate ROG, articole în jocuri, coduri de jocuri, kituri Steam, carduri cadou, periferice ROG sau alte premii tematice.

Cum funcționează ROG Elite Rewards în trei pași

Procesul de bază este construit în jurul a trei etape. Mai întâi, te înregistrezi în ROG Elite Rewards. Pentru a participa, trebuie să ai cel puțin 14 ani și să accepți termenii de utilizare și politica de confidențialitate. Contul ROG Elite nu este identic cu un cont ASUS obișnuit, dar cele două pot fi integrate din pagina de profil, prin validarea contului ASUS și activarea integrării.

După înscriere, începi să acumulezi puncte ROG. Acestea pot fi obținute prin activități lunare, sondaje, răspunsuri la întrebări despre brandul ROG și campaniile sale, conectări zilnice sau prin înregistrarea unor produse ROG eligibile. În cazul produselor, trebuie trimise date precum serial number-ul, numărul de control, magazinul de achiziție și o copie a facturii, fie în format PDF, fie ca fotografie.

Al treilea pas este alegerea premiilor. Punctele Elite pot fi cheltuite pe recompensele disponibile în pagina dedicată. Exemplele oferite includ jocuri precum Warhammer 40K: Darktide, disponibil pentru 1.300 de puncte, Dragă, m-am alăturat unui cult pentru 500 de puncte, wallpapere animate ROG pentru 500 de puncte sau un card cadou GoGift de 10 dolari pentru 400 de puncte. Lista reală poate varia în timp și în funcție de regiune.

Este important de știut că punctele Elite nu pot fi transferate către alt utilizator și pot fi răscumpărate doar pe site-ul programului ROG Elite Rewards, nu într-un magazin ASUS sau ROG. În plus, perioada de valabilitate a punctelor rambursabile este de 12 luni de la data la care au fost primite. Platforma trimite notificări prin e-mail cu 30 de zile, 7 zile și 3 zile înainte de expirare.

Există și o limită lunară: se pot câștiga maximum 5.000 de puncte Elite pe lună. Dacă ai atins această limită, trebuie să aștepți luna următoare pentru a acumula din nou puncte. În cazul înregistrării produselor, verificarea poate dura 1-2 zile lucrătoare, iar punctele sunt adăugate abia după validare.

Niveluri, beneficii și reguli pe care trebuie să le știi

ROG Elite Rewards are patru niveluri: Explorer, Professional, Elite și Super Elite. Explorer este nivelul de pornire, pentru intervalul 0-599 puncte de experiență. Professional începe după acumularea a 600 de puncte de experiență și acoperă pragul până la 5.399. Elite începe de la 5.400 de puncte, iar Super Elite este disponibil doar pe bază de invitație din partea echipei ROG Elite Rewards.