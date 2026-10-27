REVIEW Sonos Beam Ultra – probabil cel mai important upgrade pentru experiența ta cinematografică de acasă. Așa adaugi dimensiunea suplimentară filmelor și muzicii preferate
Experiența audio asociată unui film, în opinia mea, este cel mai important aspect al unei experiențe cinematografice. Impactul emoțional, vibrația energetică, amintirea care va rămâne cu tine mulți ani după o vizionare, toate sunt atât de profund interconectate cu ceea ce ai auzit, o melodie, o replică, poate și o explozie, încât, după 40 de ani, deși ar fi minunat să fie perfecte amândouă, mai degrabă aș face un compromis pe partea de vizual, decât pe zona de auditiv în cazul unei pelicule. Saving Private Ryan s-a lansat în 1998 și în continuare îmi aduc aminte de parcă l-am văzut ieri începutul în care gloanțele îți treceau pe lângă cap într-o manieră cât se poate de verosimilă. Același lucru îl pot spune despre prăbușirea elicopterului din Black Hawk Down lansat în 2001. Repet, partea audio trăită la acea vreme cu un sistem surround semnificativ mai rudimentar decât cele experimentate în ultimii câțiva ani, acelea mi s-au întipărit pe creier.
Acesta este și motivul pentru care, în contextul în care toate televizoarele moderne se strecoară într-o grosime de câțiva centimetri, uneori mai puțin, niciodată nu a fost mai important și relevant decât acum să faci o investiție într-un soundbar de încredere, preferabil unul certificat Dolby Atmos și, mai mult decât atât, unul care are întregul set de difuzoare pentru acea titulatură. Nu de alta, dar sunetul tridimensional specific acestei certificări implică și difuzoare orientate către tavan sau pereții laterali, pe lângă cele frontale. Deși Dolby Atmos mai poate fi și simulat cu o anumită rată de succes, difuzoarele orientatea în sus și în lateral, cele care se bazează pe reflexiile din pereți pentru a te plasa în centrul acțiunii, acelea fac o treabă grozavă în a-și justifica valoarea de achiziție, iar aici intră cu brio recent lansatul soundbar Sonos Beam Ultra.
Deși îl recomand cu inima deschisă, iar în rândurile de mai jos voi face tot posibilul să argumenteze de ce ți-ar putea spori semnificativ calitatea vieții în privința experiențelor cinematografice din confortul căminului, aș vrea să mai atrag atenția asupra unui aspect foarte important. Sonos Beam Ultra, deși fantastic de unul singur, marele său avantaj este că face parte dintr-un întreg ecosistem Sonos. Astăzi faci o investiție în Beam Ultra, anul viitor îți iei un Sub Mini sau Sub 4 tot de la Sonos pentru joase și mai impozante, iar peste doi ani faci un efort pentru a pune mâna pe doi sateliți pentru spate. Producătorul american a devenit atât de ușor de recomandat tocmai datorită acestui fapt pe care l-am detaliat în numeroase articole de-a lungul anilor începând cu acesta – EXPERIENȚĂ Cum îți construiești cel mai ieftin sistem audio Dolby Atmos cu Sonos, ca să simți filmele așa cum au fost create să se audă.
Un lucru este foarte important, Sonos a ajuns un brand atât de important în piață în doar 24 de ani de existență nu doar pentru că facilitează aceste upgrade-uri în timp, ci pentru că fiecare piesă componentă a acelui ecosistem spre care îți deschide ușa nu pare să vină cu compromisuri evidente. Întotdeauna există loc de upgrade când vorbim de experiențe audio, motiv pentru care poți achiziționa sateliți Era 100 SL la 1000 de lei în România sau Era 300 la aproximativ 3000 de lei de la Sonos, dar indiferent pentru ce variantă optezi, ai confortul psihologic atât acum, cât și peste cinci ani, că vor funcționa în tandem cu Sonos Beam Ultra. Nimeni nu te grăbește, dar îți promit că nicio componentă din viitorul tău cinematograf acasă nu este mai importantă decât soundbar-ul, iar Beam Ultra se descurcă de minune în a-și justifica prețul de pe etichetă, aproximativ 3700 de lei în România.
REVIEW Sonos Beam Ultra – specificații tehnice. Ce ascunde monstrul la interior și la ce te ajută în mod real
La prima vedere, Sonos Beam Ultra nu este neapărat genul de soundbar care te intimidează prin dimensiuni, mai ales dacă ai văzut vreodată un Arc Ultra de la același producător. Vorbim despre un dispozitiv cu o lățime de numai 75 de centimetri, 6,5 centimetri înălțime și 10,5 centimetri adâncime, cu o greutate de 2,88 kilograme. Cu alte cuvinte, îl poți integra fără emoții în fața unui televizor de 55 sau 65 de inci, fără să domine vizual întreaga cameră. Adevărata surpriză vine însă din interior, unde inginerii americani au înghesuit nu mai puțin de nouă difuzoare individuale, fiecare cu propriul amplificator digital de clasă D. Patru dintre acestea sunt woofere cu profil redus, responsabile de frecvențele joase, în timp ce celelalte cinci sunt tweetere dedicate frecvențelor înalte și medii. Dintre acestea, unul central este orientat către ascultător pentru o reproducere cât mai clară și uniformă a vocilor, două sunt orientate lateral pentru separație stereo și extinderea scenei sonore, iar ultimele două sunt îndreptate în sus, spre tavan. Acestea din urmă reprezintă, în opinia mea, unul dintre cele mai importante argumente pentru upgrade de la un Beam de generația a doua, deoarece vechiul model simula canalele de înălțime folosind procesare psihoacustică, în timp ce Beam Ultra dispune de difuzoare dedicate care folosesc reflexiile din tavan pentru a crea efectul Dolby Atmos în mod autentic.
Toată această configurație se traduce într-un sistem audio 7.1.2 Dolby Atmos, o performanță remarcabilă pentru un soundbar atât de compact. Este important de înțeles că nu vorbim despre zece difuzoare fizice distribuite în jurul camerei, ci despre nouă transductoare care, prin procesare digitală și direcționarea inteligentă a sunetului, reconstruiesc o scenă sonoră tridimensională cu șapte canale principale, un canal de efecte joase și două canale de înălțime. În practică, asta înseamnă că un elicopter poate părea că trece pe deasupra ta, ploaia poate căpăta o dimensiune verticală, iar o mașină care traversează cadrul ar trebui să poată fi urmărită acustic dincolo de limitele fizice ale televizorului. Evident, rezultatul depinde atât de materialul audio original, cât și de particularitățile camerei în care este instalat soundbarul. Tocmai aici intervine Trueplay, tehnologia Sonos de calibrare acustică, disponibilă pe iOS și Android, care analizează modul în care sunetul interacționează cu încăperea și ajustează egalizarea pentru a compensa particularitățile spațiului. Pentru mine, această funcție este deosebit de importantă deoarece majoritatea dintre noi nu avem sufragerii proiectate de ingineri acusticieni, cu pereți perfect simetrici și mobilier așezat strategic pentru reflexii sonore ideale.
Dincolo de Dolby Atmos, Beam Ultra include câteva tehnologii care îmbunătățesc experiența de zi cu zi mai mult decât ai putea crede. AI Speech Enhancement este probabil cel mai bun exemplu, un sistem bazat pe inteligență artificială care identifică vocile umane și le evidențiază în raport cu restul coloanei sonore. Poți alege între patru niveluri de intensitate din aplicația Sonos, astfel încât să nu mai fii nevoit să crești volumul întregului film doar pentru a înțelege o replică șoptită, riscând să deranjezi vecinii când urmează o explozie. În același registru, funcția Night Sound reduce diferențele dramatice de volum dintre efectele sonore puternice și pasajele liniștite, fiind ideală pentru vizionările târzii. Din punct de vedere tehnic, soundbarul utilizează un procesor quad-core cu patru nuclee Cortex-A55 la 1,9 GHz, responsabil pentru funcțiile inteligente și procesarea audio. O matrice de microfoane cu rază lungă de acțiune, tehnologie beamforming și anularea ecoului facilitează controlul vocal, calibrarea acustică și integrarea anumitor boxe portabile în configurații surround. Dacă preferi mai multă intimitate, un comutator fizic de pe spate întrerupe alimentarea microfoanelor.
Pe partea de conectivitate, Sonos Beam Ultra este surprinzător de generos, dar și foarte simplu de utilizat. Conexiunea principală cu televizorul se realizează prin HDMI eARC, cablul necesar fiind inclus în cutie (o rarirate fabuloasă în 2026), iar acest standard permite transmiterea inclusiv a formatelor Dolby Atmos prin Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus și Multichannel PCM, în funcție de compatibilitatea televizorului și a sursei. Pentru muzică, ai Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 și Apple AirPlay 2, astfel încât poți transmite conținut atât din ecosistemul Apple, cât și de pe telefoane Android sau alte dispozitive compatibile. Există inclusiv un port USB-C, dar acesta nu trebuie confundat cu unul pentru încărcare sau redare directă de pe stick-uri USB. Cu adaptoarele Sonos comercializate separat, îl poți transforma într-o intrare audio analogică de 3,5 mm sau într-o conexiune Ethernet. Controlul se face prin aplicația Sonos, comenzile tactile capacitive de pe carcasă, telecomanda televizorului sau Sonos Voice Control. În plus, funcția TV Audio Swap permite transferul sunetului din televizor către căștile Sonos compatibile, inclusiv cu experiența Dolby Atmos. O recenzie la o astfel de pereche de căști compatibilă găsești aici – REVIEW Sonos Ace Ultra – căștile over-ear ca o bucurie portabilă din ecosistemul tău audio Sonos. De ce sunt o investiție inteligentă acasă și în deplasare. Toate acestea sunt integrate într-o carcasă cu finisaj mat, disponibilă în alb sau negru, construită din 48% plastic reciclat. Este genul de produs la care apreciez faptul că specificațiile tehnice nu există doar pentru a umple o fișă de prezentare, ci se traduc în funcționalități pe care ajungi să le folosești constant, indiferent dacă te uiți la un blockbuster, asculți muzică sau urmărești un serial la două dimineața.
REVIEW Sonos Beam Ultra – experiență audio care te gâdilă exact așa cum trebuie
După configurarea inițială cu Trueplay, Sonos Beam Ultra și-a demonstrat imediat abilitățile de spectacol. Până să detaliez însă acel aspect, pe altceva vreau să insist. Deși se integrează instant într-un ansamblu cu televizorul tău prin intermediul cablului HDMI din pachet și este foarte simplu de personalizat volumul cu ajutorul telecomenzii de la TV, este foarte satisfăcător să interacționezi cu controalele fizice de pe boxă. Indiferent dacă vorbim de ajustarea volumului prin swipe-uri de la stânga la dreapta pe marginea evidențiată de pe suprafața soundbar-ului sau de împerecherea prin Bluetooth cu un telefon, totul este foarte clar și simplu cu acest soundbar. Nu trebuie să citești manualul.
Pe partea de ajustare a parametrilor de funcționare și pentru eventualul upgrade cu un subwoofer și sateliți suplimentari, aplicația Sonos de iPhone și Android îți face viața foarte ușoară. Doar câteva atingeri sunt suficiente pentru a profita la maxim de ce are să-ți ofere Beam Ultra, dar, mai ales, pentru a adapta experiența nevoilor tale. Nu contează dacă vorbim de amplificarea frecvențelor joase prin mărirea basului sau de facilitarea unei clarități sporite pentru dialog prin Speech Enhancement, la fel ca Night Sound (modul de noapte), toate sunt integrate in-app într-o manieră cât se poate de intuitivă. În plus, dacă te simți confortabil să redai rapid muzica preferată prin comenzi vocale, spre deosebire de orice altă boxă, telefon sau tabletă care îți trece prin minte, Sonos procesează comenzile vocale offline, doar pe dispozitiv, nu cu ajutorul internetului. Chiar dacă această componentă funcționează doar în engleză și franceză, întruchipează un avantaj important pentru confortul psihologic al utilizatorilor.
În ceea ce privește experiența oferită efectivă, deși am toată deschiderea să accept că referința noastră de performanță audio bună sau foarte bună variază teribil de la o persoană la alta, ce a reușit să facă Sonos în această zonă de preț are mari șansă să fie fără concurență. Nu pot insista suficient pe faptul că nu ai niciun motiv să te lași păcălit de dimensiunile relativ compacte. În 90% din camerele de apartament din România, ceea ce simți după ce ai conectat Sonos Beam Ultra la TV va fi cu siguranță revoluționar. Singura ta responsabilitate pentru a facilita procesul este să te asiguri că fie îl montezi fix pe perete, fie pe o comodă cât se poate de stabilă în fața TV-ului. Este important ca nimic să nu vibreze aiurea, să nu aibă joc, altfel îți periclitezi calitatea senzațiilor pe care le vei trăi.
Am testat soundbar-ul pe o masă din lemn masiv, după cum se poate vedea și în imaginile din articol, iar atât pe partea de muzică, cât și pe filme, spațialitatea pe care am avut-o a fost de foarte mare impact emoțional. După doar câteva teste cu Dune 2, TENET sau The Man from Toronto, nu durează mult până îți dai seama că ai pierdut mult din ceea ce înseamnă, probabil, unele dintre filmele tale preferate. Spațialitatea este reală, nu vorbim doar de o separație stânga/dreapta impecabilă, ci de un sunet care îți umple camera și spune o poveste impresionantă și cât se poate de precisă. E ceva wow la mijloc și mă entuziasmează mult exact ce ziceam în introducere, tridimensionalitatea senzațiilor audio. Deși nu vorbim de un subwoofer separat pe care cu siguranță îl poți achiziționa la un moment dat pentru a completa ecosistemul, abilitatea de redare a frecvențelor joase reușește în mod autentic să fie fizică, să te „lovească” precum un pumn în piept în cel mai pozitiv mod posibil.
Muzica ta va beneficia de asemenea de un upgrade major din aceleași motive iterate mai sus. One Time de la Marian Hill este o melodie atât de vie cu acordurile de trompetă la început, cu vocea în centrul camerei și joase profunde, încât închizi ochii și simți că te afli în fața scenei, iar artista cântă doar pentru tine la câțiva metri. E o emoție palpabilă la mijloc și, deși încerc să evit astfel de cuvinte în articole, cochetează cu o perfecțiune deloc sublimă pe întregul spectru de frecvențe. Flume de la Bon Iver vine la pachet cu o prestație semnificativ mai intimă, dar, din nou, crearea spațiului audio în jurul tău de către Beam Ultra te va mângâia pe suflet într-o manieră remarcabilă. Acompaniamentul pare să vină din colțurile camerei, în timp ce vocea este atât de clară și de aproape de tine, încât emoția artistului pare să se simtă în palme.
E ceva foarte frumos în spatele a ceea ce a reușit Sonos cu Beam Ultra, iar cel mai mult mă încântă că nu cred că este nevoie să fi inginer audio sau mare audiofil pentru a aprecia că își face banii. Dacă nu ai un soundbar la televizor, acesta este cel mai important și relevant upgrade de care te poți bucura pentru mulți ani de acum înainte. Dacă ai deja un soundbar mai vechi, dar obișnuiești să te uiți la filme de pe Netflix, Disney+, Apple TV, Prime Video și nu numai, unde multe dintre filmele noi vin cu o coloană sonoră Dolby Atmos, pierzi foarte mult dacă nu faci saltul la Beam Ultra. Iar problema nici măcar nu este că pierzi ceva din intenția regizorului sau din cheltuiala fabuloasă din spatele unor megaproducții de la Hollywood. Cred cu tărie că această investiție îți va crește calitatea vieții, te va ajuta să simți că acele rare momente de relaxare în fața TV-ului sunt subit mai eficiente în a transpune într-un univers fantastic și a te rupe de grijile, stresul și oboseala pe care le asociem uzual cu realitea cotidiană. Ai fi tentat să crezi că nu poți pune un preț pe asta, dar tocmai din acest motiv a fost inventat Sonos Beam Ultra, un soundbar 7.1.2 certificat Dolby Atmos.