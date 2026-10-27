REVIEW Sonos Beam Ultra – probabil cel mai important upgrade pentru experiența ta cinematografică de acasă. Așa adaugi dimensiunea suplimentară filmelor și muzicii preferate

Deși îl recomand cu inima deschisă, iar în rândurile de mai jos voi face tot posibilul să argumenteze de ce ți-ar putea spori semnificativ calitatea vieții în privința experiențelor cinematografice din confortul căminului, aș vrea să mai atrag atenția asupra unui aspect foarte important. Sonos Beam Ultra, deși fantastic de unul singur, marele său avantaj este că face parte dintr-un întreg ecosistem Sonos. Astăzi faci o investiție în Beam Ultra, anul viitor îți iei un Sub Mini sau Sub 4 tot de la Sonos pentru joase și mai impozante, iar peste doi ani faci un efort pentru a pune mâna pe doi sateliți pentru spate. Producătorul american a devenit atât de ușor de recomandat tocmai datorită acestui fapt pe care l-am detaliat în numeroase articole de-a lungul anilor începând cu acesta – EXPERIENȚĂ Cum îți construiești cel mai ieftin sistem audio Dolby Atmos cu Sonos, ca să simți filmele așa cum au fost create să se audă.

Un lucru este foarte important, Sonos a ajuns un brand atât de important în piață în doar 24 de ani de existență nu doar pentru că facilitează aceste upgrade-uri în timp, ci pentru că fiecare piesă componentă a acelui ecosistem spre care îți deschide ușa nu pare să vină cu compromisuri evidente. Întotdeauna există loc de upgrade când vorbim de experiențe audio, motiv pentru care poți achiziționa sateliți Era 100 SL la 1000 de lei în România sau Era 300 la aproximativ 3000 de lei de la Sonos, dar indiferent pentru ce variantă optezi, ai confortul psihologic atât acum, cât și peste cinci ani, că vor funcționa în tandem cu Sonos Beam Ultra. Nimeni nu te grăbește, dar îți promit că nicio componentă din viitorul tău cinematograf acasă nu este mai importantă decât soundbar-ul, iar Beam Ultra se descurcă de minune în a-și justifica prețul de pe etichetă, aproximativ 3700 de lei în România.

REVIEW Sonos Beam Ultra – specificații tehnice. Ce ascunde monstrul la interior și la ce te ajută în mod real

La prima vedere, Sonos Beam Ultra nu este neapărat genul de soundbar care te intimidează prin dimensiuni, mai ales dacă ai văzut vreodată un Arc Ultra de la același producător. Vorbim despre un dispozitiv cu o lățime de numai 75 de centimetri, 6,5 centimetri înălțime și 10,5 centimetri adâncime, cu o greutate de 2,88 kilograme. Cu alte cuvinte, îl poți integra fără emoții în fața unui televizor de 55 sau 65 de inci, fără să domine vizual întreaga cameră. Adevărata surpriză vine însă din interior, unde inginerii americani au înghesuit nu mai puțin de nouă difuzoare individuale, fiecare cu propriul amplificator digital de clasă D. Patru dintre acestea sunt woofere cu profil redus, responsabile de frecvențele joase, în timp ce celelalte cinci sunt tweetere dedicate frecvențelor înalte și medii. Dintre acestea, unul central este orientat către ascultător pentru o reproducere cât mai clară și uniformă a vocilor, două sunt orientate lateral pentru separație stereo și extinderea scenei sonore, iar ultimele două sunt îndreptate în sus, spre tavan. Acestea din urmă reprezintă, în opinia mea, unul dintre cele mai importante argumente pentru upgrade de la un Beam de generația a doua, deoarece vechiul model simula canalele de înălțime folosind procesare psihoacustică, în timp ce Beam Ultra dispune de difuzoare dedicate care folosesc reflexiile din tavan pentru a crea efectul Dolby Atmos în mod autentic.

Toată această configurație se traduce într-un sistem audio 7.1.2 Dolby Atmos, o performanță remarcabilă pentru un soundbar atât de compact. Este important de înțeles că nu vorbim despre zece difuzoare fizice distribuite în jurul camerei, ci despre nouă transductoare care, prin procesare digitală și direcționarea inteligentă a sunetului, reconstruiesc o scenă sonoră tridimensională cu șapte canale principale, un canal de efecte joase și două canale de înălțime. În practică, asta înseamnă că un elicopter poate părea că trece pe deasupra ta, ploaia poate căpăta o dimensiune verticală, iar o mașină care traversează cadrul ar trebui să poată fi urmărită acustic dincolo de limitele fizice ale televizorului. Evident, rezultatul depinde atât de materialul audio original, cât și de particularitățile camerei în care este instalat soundbarul. Tocmai aici intervine Trueplay, tehnologia Sonos de calibrare acustică, disponibilă pe iOS și Android, care analizează modul în care sunetul interacționează cu încăperea și ajustează egalizarea pentru a compensa particularitățile spațiului. Pentru mine, această funcție este deosebit de importantă deoarece majoritatea dintre noi nu avem sufragerii proiectate de ingineri acusticieni, cu pereți perfect simetrici și mobilier așezat strategic pentru reflexii sonore ideale.

Dincolo de Dolby Atmos, Beam Ultra include câteva tehnologii care îmbunătățesc experiența de zi cu zi mai mult decât ai putea crede. AI Speech Enhancement este probabil cel mai bun exemplu, un sistem bazat pe inteligență artificială care identifică vocile umane și le evidențiază în raport cu restul coloanei sonore. Poți alege între patru niveluri de intensitate din aplicația Sonos, astfel încât să nu mai fii nevoit să crești volumul întregului film doar pentru a înțelege o replică șoptită, riscând să deranjezi vecinii când urmează o explozie. În același registru, funcția Night Sound reduce diferențele dramatice de volum dintre efectele sonore puternice și pasajele liniștite, fiind ideală pentru vizionările târzii. Din punct de vedere tehnic, soundbarul utilizează un procesor quad-core cu patru nuclee Cortex-A55 la 1,9 GHz, responsabil pentru funcțiile inteligente și procesarea audio. O matrice de microfoane cu rază lungă de acțiune, tehnologie beamforming și anularea ecoului facilitează controlul vocal, calibrarea acustică și integrarea anumitor boxe portabile în configurații surround. Dacă preferi mai multă intimitate, un comutator fizic de pe spate întrerupe alimentarea microfoanelor.

Pe partea de conectivitate, Sonos Beam Ultra este surprinzător de generos, dar și foarte simplu de utilizat. Conexiunea principală cu televizorul se realizează prin HDMI eARC, cablul necesar fiind inclus în cutie (o rarirate fabuloasă în 2026), iar acest standard permite transmiterea inclusiv a formatelor Dolby Atmos prin Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus și Multichannel PCM, în funcție de compatibilitatea televizorului și a sursei. Pentru muzică, ai Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 și Apple AirPlay 2, astfel încât poți transmite conținut atât din ecosistemul Apple, cât și de pe telefoane Android sau alte dispozitive compatibile. Există inclusiv un port USB-C, dar acesta nu trebuie confundat cu unul pentru încărcare sau redare directă de pe stick-uri USB. Cu adaptoarele Sonos comercializate separat, îl poți transforma într-o intrare audio analogică de 3,5 mm sau într-o conexiune Ethernet. Controlul se face prin aplicația Sonos, comenzile tactile capacitive de pe carcasă, telecomanda televizorului sau Sonos Voice Control. În plus, funcția TV Audio Swap permite transferul sunetului din televizor către căștile Sonos compatibile, inclusiv cu experiența Dolby Atmos. O recenzie la o astfel de pereche de căști compatibilă găsești aici – REVIEW Sonos Ace Ultra – căștile over-ear ca o bucurie portabilă din ecosistemul tău audio Sonos. De ce sunt o investiție inteligentă acasă și în deplasare. Toate acestea sunt integrate într-o carcasă cu finisaj mat, disponibilă în alb sau negru, construită din 48% plastic reciclat. Este genul de produs la care apreciez faptul că specificațiile tehnice nu există doar pentru a umple o fișă de prezentare, ci se traduc în funcționalități pe care ajungi să le folosești constant, indiferent dacă te uiți la un blockbuster, asculți muzică sau urmărești un serial la două dimineața.

REVIEW Sonos Beam Ultra – experiență audio care te gâdilă exact așa cum trebuie

După configurarea inițială cu Trueplay, Sonos Beam Ultra și-a demonstrat imediat abilitățile de spectacol. Până să detaliez însă acel aspect, pe altceva vreau să insist. Deși se integrează instant într-un ansamblu cu televizorul tău prin intermediul cablului HDMI din pachet și este foarte simplu de personalizat volumul cu ajutorul telecomenzii de la TV, este foarte satisfăcător să interacționezi cu controalele fizice de pe boxă. Indiferent dacă vorbim de ajustarea volumului prin swipe-uri de la stânga la dreapta pe marginea evidențiată de pe suprafața soundbar-ului sau de împerecherea prin Bluetooth cu un telefon, totul este foarte clar și simplu cu acest soundbar. Nu trebuie să citești manualul.