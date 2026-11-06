Musk promite o alternativă la cablurile submarine, vulnerabile la sabotaj. După cazul Starshield din Ucraina, vedem cine ar mai avea curaj să-și lase internetul pe mâna lui

Lasere mai puternice și o promisiune fără termen

La conferința Baron Capital, într-un fragment distribuit de Sawyer Merritt, Musk estimează că Starlink V4 va avea capacități de zece ori mai mari decât V3. Pentru legăturile laser, invocă un salt de la aproximativ 100 Gb/s la 10 Tb/s, adică de 100 de ori.

Cifrele necesită totuși câteva precizări. În clip vorbește despre zece sisteme laser, iar pe X despre aproximativ 100 pe satelit, fără să explice diferența. În plus, documentația oficială V3 indică șase lasere de 400 Gb/s fiecare, deci reperul de 100 Gb/s din discurs nu reprezintă specificația laserelor V3.

Musk susține că lumina se deplasează în spațiu cu aproximativ 40% mai repede decât prin fibra optică și că traseele pot fi mai directe. Un asemenea avantaj poate reduce întârzierile pe distanțe mari, însă performanța depinde și de infrastructura de la sol. Cei 10 Tb/s se referă la comunicațiile dintre sateliți, nu la viteza unui abonament.

SpaceX a trimis deja 26 de sateliți V3 pe orbită într-o misiune Starship prezentată anterior pe Playtech. Declarațiile despre V4 și rețeaua de peste 100.000 de sateliți nu includ un calendar de implementare.

Ucraina și întrebarea despre cine ține butoanele

În octombrie, Ucraina a raportat restricții care întrerupeau conexiunile unor terminale militare la viteze de deplasare de peste aproximativ 160 km/h, afectând inclusiv dronele de interceptare. Disputa privind Starlink, Starshield și explicațiile lui Musk a arătat cât de mult contează controlul asupra accesului.

Musk a spus că deciziile privind Starshield aparțin guvernului american. Separat, a justificat blocarea utilizărilor ofensive ale serviciului comercial Starlink prin încălcarea condițiilor contractuale. Reprezentanții ucraineni au contestat explicația, precizând că operațiunile respective foloseau serviciul militar Starshield.

Responsabilitatea pentru ordinul privind restricțiile Starshield rămâne disputată, potrivit unei analize CSIS. Pe 24 octombrie, Ministerul ucrainean al Apărării a confirmat restabilirea conexiunilor, inclusiv la deplasări de peste 400 km/h.