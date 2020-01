Experiență: de ce e complicat să te bucuri de sunet Dolby Atmos la tine acasă

Am avut o fascinație pentru Dolby Atmos de aproximativ doi ani, din momentul în care au apărut primele implementări casnice ale tehnologiei revoluționare din cinematografe. Am reușit să-mi achiziționez un soundbar compatibil în decembrie 2019, dar adopția acestui standard este mai complicată decât pare la prima vedere.

În teorie, Dolby Atmos este incredibil. E un pas revoluționar în față comparativ cu tot ce ai experimentat acasă în materie de experiențe audio. Comparativ cu un sistem surround tradițional, 5.1 sau 7.1, Dolby Atmos îți plasează obiecte audio într-un spațiu virtual în jurul tău cu o precizie absurdă. Dacă cineva lovește o minge într-un film de tavan la un metru în fața ta și doi metri înălțime, o auzi acolo.

O comparație rezonabilă ar fi că Dolby Atmos este precum 4K pentru urechi. Indiferent cum și unde ai ocazia să experimentezi astfel de senzații audio, îți vor rămâne în minte ca fiind adevăratul 3D pe care ți l-ai dorit în urmă cu un deceniu, dar imaginile percepute prin intermediul unor ochelari masivi și urâți nu au putut să o redea.

În teorie, la ora actuală, există soundbar-uri și sisteme audio certificate să redea conținut Dolby Atmos. În același timp, există TV-uri, console de gaming, tablete, laptopuri și căști certificate cu același standard.

Respectiva certificare face referire fie la faptul că echipamentele pot transmite Dolby Atmos către un sistem audio compatibil, vezi TV-uri, playere precum Apple TV sau console. În același timp, poate face referire la abilitatea de a simula într-o manieră decentă spațialitatea pe care vei ajunge să o asociezi cu Dolby Atmos. În această categorie intră smartphone-uri, tablete sau căști.

Ce este Dolby Atmos, de ce este un upgrade față de ce știi și cum îl poți experimenta?

Dolby Atmos este un format audio proprietar creat de laboratoarele Dolby care este menit să-ți aducă în confortul căminului aceeași experiență imersivă, la 360 de grade pe care o poți experimenta într-un cinema. Cu ajutorul unei coloane sonore mixate pentru Dolby Atmos, regizorii, creatorii de conținut sau cinematografii pot plasa sunete într-un spațiu audio sau soundscape cu precizie mult mai mare decât ar fi fost posibil până atunci. Pentru prima oară, auzi o scenă de acțiune așa cum a fost experimentată de cei care au fost acolo când a s-a înregistrat.

Totul pleacă de la acuratețe, similară cu rezoluția sau contrastul unui TV OLED 4K. Tehnologia Dolby Atmos poate reproduce într-o manieră realistă atât sunetul unei explozii de elicopter, cât și a unei albine care zboară din floare în floare într-un documentar BBC, cu aceeași precizie. Față de un sistem Dolby Digital, cu Atmos, sunetele pot veni din tavan sau pot fi plasate în spațiu aproape de tavan, dacă acolo le-a dorit artistul, realizatorul coloanei sonore.

Acest lucru este posibil datorită faptului că Atmos nu este doar despre sunete, nici când se înregistrează sau masterizează și nici când se redă. Realismul transpunerii unui scene audio din natură într-o cameră de bloc implică multă muncă. La bază, Dolby Atmos este definit printr-un sistem pe 9.1 canale format din sunete statice, muzică și zgomot de fundal, 128 de piste audio și până la 118 sunete individuale reproduse simultan pentru a te introduce în atmosfera unei scene.

Un inginer de sunet care lucrează la o coloană 5.1 sau surround, alege din ce boxă să se audă un sunet și cât de tare, atât. La 7.1, mai are două boxe pentru care poate opta ca surse de zgomot. În schimb, la Atmos, creatorii de conținut plasează sunetele în spațiu și definesc direcția acelor sunete. Abia acum poți auzi corect un om care fuge spre tine sau un elicopter care zboară pe deasupra capului tău. În trecut, ai fi fost impresionat de demonstrațiile surround Dolby Digital sau DTS, dar zgomotele complexe care se deplasau în jurul tău nu făceau decât să meargă de la o boxă la alta dintre cele 5 sau 7 pe care le aveai pe lângă tine.

Acum, auzi un zgomot deasupra capului și este pentru prima oară când se întâmplă asta. El poate fi ”plasat” acolo atât prin difuzoare instalate în tavan, cât și prin boxe orientate către tavan. Un lucru este însă sigur, Dolby Atmos este definit prin difuzoare care se bazează pe sistemul reflexiilor din tavan pentru a-ți reproduce sunete în spațiul din jurul tău pe toate axele. Până și un soundbar ca al meu, Philips TAPB603/10, are plasă metalică pe partea superioară pentru că există difuzoare orientate în sus. Chiar dacă, în teorie, vorbim de un 3.1 în materie de canale audio, sunetul vine în egală măsură direct spre tine, cât și spre tine prin învăluire, de sus în jos, pe lângă frecvențele joase generate de un subwoofer wireless.

Ce dispozitive suportă Dolby Atmos?

La bază, Dolby Atmos este compatibil cam cu orice. Cum am menționat și întroducere, există respectiva siglă pe smartphone-uri, tablete, laptopuri, TV-uri, soundbar-uri, receivere audio sau console ca Xbox One S. Lista va continua să se extindă în următoarea perioadă, dar asta nu înseamnă că ai nevoie doar de scule și de conținut, din păcate.

Cred că am citit vreo 20 de articole, am schimbat vreo cinci cabluri și am redat 10 filme din șase surse ca să îmi dau seama ce îmi scapă. Când am văzut mesajul Dolby Atmos afișat pe ecranul de la soundbar am simțit că l-am prins pe Dumnezeu de un picior. Lucrurile nu sunt atât de simple pe cât ai crede și tot ce ai învățat despre conectică nu se aplică neapărat la Atmos, mai ales când vine vorba de un sistem audio pentru sufragerie sau un soundbar.

Conținut există, începând cu Brave al celor de la Disney lansat în 2012. De atunci, s-au lansat 500 de alte pelicule, de la Deadpool și până la Batman V Superman: Dawn of Justice. Dincolo de producțiile care ajung însă în cinematografe, Netflix, Amazon PrimeVideo sau Disney+ au librării stufoase de asemena conținut.

Există și jocuri precum Overwatch, Assassin`s Creed Origins, Battlefield 1 sau Gears of War 4 care sunt certificate Dolby Atmos, dar acea experiență audio, în mod suspect, o poți trăi doar în tandem cu un Xbox One S sau Xbox One X. Nu funcționează pe PS4 sau PS4 Pro. Un PC cu cea mai recentă versiune de Windows 10 conectat la un receiver și un sistem audio compatibil sau un soundbar reprezintă o altă soluție pe care să o ai în vedere.

Ce nu merge pentru Dolby Atmos și de ce?

Am menționat mai sus că este complicat să te bucuri de Dolby Atmos, dar nu am insistat pe particularitățile din spate. O experiență Dolby Atmos este precum o friptură de foarte bună calitate. Ca să te bucuri de ea, ai nevoie de o carne bună, de o tigaie bună sau un grătar de calitate, câteva condimente în cantitățile care trebuie și un pic de răbdare. O să obții o friptură și fără toate aceste aspecte, cum vei obține o experință audio decentă fără a avea toate ingredientele compatibile și certificate Dolby. Dacă ai făcut însă o investiție semnificativă într-un soundbar sau sistem audio Atmos, ar fi bine să faci un efort și pentru a ”trăi” ce a vrut creatorul.

În primul rând, Dolby Atmos este un semnal audio care necesită o lățime de bandă foarte mare. Din acest motiv, poate fi transmis în mod exclusiv printr-un cablu HDMI de viteză mare, de generație nouă. NU merge prin cablu optic, RCA-uri sau orice alte cabluri ai folosit de-a lungul anilor pentru semnal audio.

Un TV compatibil cu Dolby Atmos nu redă sunet Atmos din orice sursă, după cum am învățat pe propria piele. Netflix, de exemplu, care are o grămadă de conținut Dolby Vision, HDR10 sau Dolby Atmos, nu poate reda o coloană sonoră Atmos pe orice TV certificat de Dolby. Realist vorbind, nu o poate reda pe foarte multe TV-uri, nici măcar dacă au fost produse în 2020 și vorbim de un OLED 8K.

Cei de la Netflix se fofilează când vine vorba de acest subiect și promit că lista de dispozitive compatibile va fi actualizată în timp. Momentan însă, realist, doar un Apple TV 4K și un Xbox One, One S sau One îți poate reda un flux audio Atmos pe un sistem compatibil. Atât. În mod previzibil, trebuie să ai activat și abonamentul 4K Ultra HD pentru a beneficia de respectiva opțiune.

Chiar și dacă ai însă un Apple TV 4K, cum este cazul meu, semnalul video și audio prin HDMI, trebuie să-ți iasă direct în soundbar, receiver sau sistem audio compatibil cu Atmos. De acolo, prin ARC (Audio Return Channel), un alt cablu HDMI îți ajunge în TV ca să te bucuri și de semnalul video, nu doar audio, de foarte bună calitate. Prime Video este un pic mai flexibil în materie de Atmos, fiind compatibil și cu NVIDIA Shield sau Amazon Fire TV, pe lângă Apple TV 4K și Xbox One.

Am încercat să scot cablul HDMI din Apple TV 4K în TV-ul Philips OLED 55OLED803 și de acolo în soundbar-ul Philips TAPB603/10, dar nu a funcționat partea de Atmos. În schimb, aveam un semnal Dolby Digital. În manualul Apple TV-ului am găsit până la urmă explicația că semnalul Atmos nu funcționează prin metoda pass-through (trecut printr-un alt echipament ca un TV). În schimb, cablul HDMI trebuie să ajungă direct în receiver-ul compatibil pentru a-l putea decoda și reda.

Una peste alta, la ora actuală, mă bucur de o experiență spectaculoasă Dolby Atmos acasă, dar investiția nu a fost una mică și pentru o persoană care se uită în cea mai mare parte a timpului pe Pro TV, Antena 1 sau orice alt post TV, nu sunt sigur că se justifică. În cazul în care vizionarea unui film în condiții optime este însă o experiență sacră pentru tine, un TV OLED de minim 55 de inci, un Apple TV 4K și cel puțin un soundbar certificat Dolby Atmos te vor ajuta să fii liniștit în materie de streaming pentru următorii cinci ani. Nu de alta, dar nu știi ce mai apare în următorul deceniu.