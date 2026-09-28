Am vrut să văd pe unde zbor fără internet și am găsit aplicația SkyDot: cum o folosești în avion | FOTO-VIDEO
Întorcându-mă de la Praga la București cu Wizz, deci fără monitoare, am avut o curiozitate foarte simplă: voiam să văd pe hartă pe unde trece avionul, unde mă aflu eu exact pe hartă. Nu mă interesa doar ruta dintre cele două aeroporturi, ci să pot deschide telefonul în timpul zborului și să aflu ce este sub mine, peste ce orașe trec și cât mai am până la destinație, iar asta fără internet.
Așa am ajuns la SkyDot, o aplicație disponibilă atât pe Android, cât și pe iPhone, care este construită exact pentru situația asta. Am pregătit-o înainte de decolare, apoi am pus telefonul în modul Avion și am lăsat aplicația să-și facă treaba. Partea interesantă este că nu are nevoie de date mobile sau Wi-Fi pentru a-ți arăta poziția.
Primul lucru pe care trebuie să-l faci înainte să urci în avion
Dacă vrei să folosești SkyDot în timpul zborului, pregătirea trebuie făcută cât încă ai internet. Asta este, de fapt, partea cea mai importantă a întregului proces.
După ce instalezi aplicația pe Android sau iPhone, poți introduce numărul zborului sau orice știi despre el. SkyDot folosește informațiile despre cursă pentru a configura traseul dintre aeroportul de plecare și cel de sosire. În cazul meu, pentru un zbor între Praga și București, aplicația a putut pregăti ruta înainte de decolare.
Apoi trebuie să te asiguri că ai hărțile necesare disponibile offline. SkyDot are o hartă de bază a lumii, iar pentru informații geografice mai detaliate există hărți regionale. Unele dintre acestea sunt disponibile în versiunea Premium, însă aplicația poate fi folosită și gratuit pentru urmărirea zborului și funcțiile de bază, ceea ce am făcut, de altfel, și eu.
Merită să faci toate aceste lucruri înainte de îmbarcare. Nu aș lăsa configurarea pentru momentul în care avionul se pregătește de decolare, mai ales dacă vrei să folosești aplicația fără internet.
Pe iPhone, SkyDot este disponibilă în App Store și necesită iOS 15.1 sau o versiune mai nouă. Există și versiune pentru Android, pe care, de altfel, am folosit-o eu, fiind utilizator de Samsung.
Ce se întâmplă după ce pornești modul Avion
După ce am pus telefonul în modul Avion, am lăsat serviciile de localizare active. GPS-ul nu este același lucru cu internetul. Telefonul poate primi semnale de la sateliți și își poate calcula poziția chiar dacă nu este conectat la rețeaua mobilă sau la Wi-Fi, dar am citit că pentru o bună funcționare, te ajută să ai loc la geam. Eu am avut.
După ce poziția a fost identificată, harta începe să fie mult mai interesantă. În loc să vezi doar o linie între Praga și București, poți urmări efectiv deplasarea avionului pe traseu.
Ce poți vedea pe hartă în timpul zborului
În timpul zborului, SkyDot îți poate arăta poziția avionului și o serie de informații despre călătorie. Printre acestea se numără altitudinea, viteza la sol, direcția, distanța parcursă și distanța rămasă până la destinație.
Aplicația are și o bază de date offline cu aproximativ 69.000 de localități și peste 4.000 de aeroporturi. Asta îi permite să-ți dea informații despre zona peste care zbori chiar și atunci când telefonul nu poate accesa internetul.
Pentru mine, asta a fost partea cea mai utilă. În loc să mă uit pur și simplu pe geam și să încerc să-mi dau seama unde suntem, lucru absolut imposibil, puteam verifica harta și vedea traseul avionului. E drept, a avut și câteva delay-uri, dar pentru ceva gratuit, nu m-am supărat chiar atât de tare.
SkyDot poate afișa inclusiv informații despre timpul rămas până la aterizare și are un cronometru pentru sosire. Aplicația oferă și date despre răsărit și apus, inclusiv informații despre partea avionului de pe care ai putea vedea soarele.
Cu alte cuvinte, poate transforma o parte destul de banală a zborului într-un mic joc: te uiți pe hartă, încerci să identifici locurile de sub avion și verifici cât mai este până ajungi.
Ce primești gratis și pentru ce trebuie să plătești
SkyDot nu este o aplicație care te obligă să plătești ca să vezi unde este avionul. Funcțiile de bază pentru urmărirea zborului sunt disponibile gratuit, inclusiv utilizarea în modul Avion.
Există însă și o versiune Premium. Aceasta elimină reclamele, permite păstrarea nelimitată a zborurilor în jurnal și oferă acces la hărți regionale mai detaliate. Aplicația poate păstra informații despre zborurile efectuate, precum durata, distanța, viteza maximă și altitudinea maximă, iar în timp îți poate construi un fel de jurnal al călătoriilor.
Versiunea gratuită are anumite limite pentru istoricul zborurilor, însă acestea pot fi extinse inclusiv prin vizionarea unor reclame.
Un alt lucru pe care l-am verificat înainte să folosesc aplicația este partea de confidențialitate. Potrivit dezvoltatorului, coordonatele folosite pentru afișarea poziției sunt procesate pe telefon și nu sunt trimise către serverele companiei. Istoricul zborurilor este păstrat local în mod implicit, iar sincronizarea în cloud este disponibilă dacă alegi să te conectezi la un cont.