Am vrut să văd pe unde zbor fără internet și am găsit aplicația SkyDot: cum o folosești în avion | FOTO-VIDEO

Primul lucru pe care trebuie să-l faci înainte să urci în avion

Dacă vrei să folosești SkyDot în timpul zborului, pregătirea trebuie făcută cât încă ai internet. Asta este, de fapt, partea cea mai importantă a întregului proces.

După ce instalezi aplicația pe Android sau iPhone, poți introduce numărul zborului sau orice știi despre el. SkyDot folosește informațiile despre cursă pentru a configura traseul dintre aeroportul de plecare și cel de sosire. În cazul meu, pentru un zbor între Praga și București, aplicația a putut pregăti ruta înainte de decolare.

Apoi trebuie să te asiguri că ai hărțile necesare disponibile offline. SkyDot are o hartă de bază a lumii, iar pentru informații geografice mai detaliate există hărți regionale. Unele dintre acestea sunt disponibile în versiunea Premium, însă aplicația poate fi folosită și gratuit pentru urmărirea zborului și funcțiile de bază, ceea ce am făcut, de altfel, și eu.

Merită să faci toate aceste lucruri înainte de îmbarcare. Nu aș lăsa configurarea pentru momentul în care avionul se pregătește de decolare, mai ales dacă vrei să folosești aplicația fără internet.

Pe iPhone, SkyDot este disponibilă în App Store și necesită iOS 15.1 sau o versiune mai nouă. Există și versiune pentru Android, pe care, de altfel, am folosit-o eu, fiind utilizator de Samsung.

Ce se întâmplă după ce pornești modul Avion

După ce am pus telefonul în modul Avion, am lăsat serviciile de localizare active. GPS-ul nu este același lucru cu internetul. Telefonul poate primi semnale de la sateliți și își poate calcula poziția chiar dacă nu este conectat la rețeaua mobilă sau la Wi-Fi, dar am citit că pentru o bună funcționare, te ajută să ai loc la geam. Eu am avut.

După ce poziția a fost identificată, harta începe să fie mult mai interesantă. În loc să vezi doar o linie între Praga și București, poți urmări efectiv deplasarea avionului pe traseu.