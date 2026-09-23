Samsung lansează One UI 9 pe telefoanele Galaxy. Ce modele primesc actualizarea și ce funcții AI noi îți vor schimba experiența de utilizare
Telefonul tău Samsung ar putea deveni mai inteligent, fără să fie nevoie să îl înlocuiești cu un model nou. Compania sud-coreeană a anunțat începerea distribuției oficiale a interfeței One UI 9, o actualizare software care aduce funcții noi de inteligență artificială, instrumente îmbunătățite pentru editarea videoclipurilor și opțiuni suplimentare pentru protejarea datelor personale. După debutul pe telefoanele pliabile Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Flip8, noua versiune ajunge acum și pe seria Galaxy S26.
Potrivit comunicatului transmis de Samsung România pe 22 septembrie 2026, actualizarea va fi disponibilă treptat pe mai multe dispozitive din ecosistemul Galaxy. Printre noutățile importante se numără o funcție care urmărește automat o persoană într-un videoclip, sugestii AI adaptate activităților utilizatorului, traduceri mai rapide și un sistem care poate identifica permisiunile suspecte solicitate de aplicații. Actualizarea include și instrumente pentru scanarea documentelor, organizarea informațiilor și verificarea garanției telefonului.
My FanCam și Now Brief: telefonul devine mai inteligent și îți simplifică activitățile zilnice
Una dintre cele mai interesante funcții introduse de One UI 9 este My FanCam, care permite urmărirea automată a unei persoane într-un videoclip deja înregistrat. Utilizatorul selectează subiectul dorit, iar inteligența artificială ajustează permanent încadrarea, astfel încât persoana respectivă să rămână în centrul imaginii, chiar și atunci când se deplasează.
Funcția poate fi utilă atunci când filmezi un concert, un eveniment sportiv sau un spectacol și vrei să păstrezi în prim-plan un anumit participant. În loc să decupezi manual fiecare secvență, My FanCam poate realiza automat reîncadrarea, reducând timpul necesar editării unui videoclip pentru rețelele sociale. Funcționalitatea necesită autentificarea într-un cont Samsung, iar precizia urmăririi depinde de calitatea înregistrării și de vizibilitatea subiectului.
O altă noutate importantă este extinderea funcției Now Brief, care oferă rezumate personalizate ale informațiilor relevante pentru utilizator. În One UI 9, aceasta primește carduri generative și editabile, prin care poți alege ce informații să apară în rezumatul zilnic, inclusiv date despre sănătate, vreme sau videoclipuri.
În plus, noul meniu Warranty and Care integrează direct în Setări mai multe instrumente pentru întreținerea dispozitivelor. Utilizatorii pot verifica perioada de garanție a telefoanelor asociate contului Samsung, pot efectua teste de diagnosticare, pot consulta estimări ale costurilor de reparație și pot accesa serviciile Samsung Care+, acolo unde acestea sunt disponibile.
Actualizarea continuă direcția începută odată cu lansarea seriei Samsung Galaxy S26, când compania a pus accentul pe integrarea funcțiilor Galaxy AI în activitățile de zi cu zi.
Traduceri mai rapide, documente scanate mai bine și sugestii AI adaptate contextului
One UI 9 extinde și capacitățile funcției Now Nudge, care oferă sugestii în funcție de activitatea desfășurată pe telefon. De exemplu, dacă discuți cu cineva prin mesaje despre o întâlnire sau o călătorie, sistemul îți poate propune să accesezi informațiile unei rezervări sau să salvezi o locație, fără să întrerupi conversația.
Creative Studio devine, la rândul său, mai proactiv. Aplicația poate sugera idei de imagini generate cu inteligență artificială în funcție de evenimentele viitoare. Dacă se apropie ziua de naștere a unui prieten, de exemplu, telefonul îți poate propune realizarea unei felicitări personalizate. Această funcție completează instrumentele de creație disponibile deja pe dispozitivele Galaxy, inclusiv cele pentru generarea și modificarea fotografiilor cu inteligență artificială pe seria Galaxy S26.
Și funcția Interpreter primește modificări. Noua vizualizare a conversațiilor permite consultarea mai ușoară a schimburilor de mesaje traduse anterior, în timp ce modul Conversation promite traduceri mai rapide. Samsung anunță și o reducere a întârzierilor de redare prin căștile Galaxy Buds compatibile, pentru ca discuțiile purtate în limbi diferite să se desfășoare mai natural.
Document Scan poate digitaliza mai eficient paginile curbate ale cărților sau documentele cu colțuri îndoite, reducând intervențiile manuale necesare pentru corectarea imaginilor. Funcția Finger Eraser este, de asemenea, îmbunătățită, iar interfața de scanare este optimizată pentru ecranele mari ale dispozitivelor Galaxy compatibile.
În același timp, Voice Recorder primește o prezentare mai clară a rezumatelor generate automat, cu titluri și tabele care facilitează identificarea informațiilor importante din înregistrări. Această modificare poate fi utilă pentru organizarea notițelor, a interviurilor sau a informațiilor obținute în timpul întâlnirilor.
One UI 9 introduce alerte inteligente de securitate. Ce telefoane primesc actualizarea
Samsung aduce modificări și în zona de securitate și confidențialitate. Noua funcție Security Brief integrează în rezumatul zilnic Now Brief informații despre posibile probleme de securitate, inclusiv aplicații suspecte, programe malware sau permisiuni care nu mai sunt necesare. Scopul este ca utilizatorii să poată identifica mai rapid situațiile care necesită intervenția lor.
Enhanced Privacy Alerts utilizează inteligența artificială care rulează direct pe dispozitiv pentru a identifica potențiale riscuri privind confidențialitatea. Sistemul poate semnala, de exemplu, încercările unor aplicații de a accesa în fundal permisiuni care nu par necesare funcționării lor. Totuși, Samsung precizează că aceste alerte nu pot identifica toate riscurile posibile și nu înlocuiesc verificarea manuală a permisiunilor.
Compania extinde și funcția Scam Detection, destinată identificării potențialelor apeluri frauduloase. Noua etapă de disponibilitate vizează Japonia, Canada și India. Samsung nu a anunțat, prin acest comunicat, o dată de lansare a funcției în România.
În ceea ce privește compatibilitatea, Samsung a confirmat oficial începerea distribuirii One UI 9 pe 16 septembrie 2026 , inițial pentru Galaxy S26, Galaxy S26+ și Galaxy S26 Ultra. Noua versiune a debutat anterior pe Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 și Galaxy Z Flip8.
Actualizarea urmează să ajungă treptat și pe alte dispozitive compatibile. Potrivit informațiilor privind calendarul de distribuire, seria Galaxy S25, Galaxy Z Fold7 și Galaxy Z Flip7 sunt programate să primească actualizarea începând cu 28 septembrie, în funcție de piață. Samsung nu a comunicat însă o dată exactă pentru toate modelele eligibile din România.
Dacă ai un telefon Samsung Galaxy și vrei să verifici disponibilitatea noii versiuni, poți intra în Setări – Actualizare software – Descărcare și instalare. Dacă One UI 9 este disponibil pentru modelul tău, telefonul îți va afișa opțiunea de actualizare.
Pentru mai multe detalii despre întreținerea dispozitivului, poți consulta și ghidul Playtech despre setările care pot îmbunătăți funcționarea unui telefon Samsung fără resetare .
Important: disponibilitatea funcțiilor Galaxy AI poate varia în funcție de modelul telefonului, țară, limbă și versiunea software. Instalarea One UI 9 nu garantează că toate funcțiile prezentate vor fi disponibile pe fiecare dispozitiv compatibil.