Samsung lansează One UI 9 pe telefoanele Galaxy. Ce modele primesc actualizarea și ce funcții AI noi îți vor schimba experiența de utilizare

My FanCam și Now Brief: telefonul devine mai inteligent și îți simplifică activitățile zilnice

Una dintre cele mai interesante funcții introduse de One UI 9 este My FanCam, care permite urmărirea automată a unei persoane într-un videoclip deja înregistrat. Utilizatorul selectează subiectul dorit, iar inteligența artificială ajustează permanent încadrarea, astfel încât persoana respectivă să rămână în centrul imaginii, chiar și atunci când se deplasează.

Funcția poate fi utilă atunci când filmezi un concert, un eveniment sportiv sau un spectacol și vrei să păstrezi în prim-plan un anumit participant. În loc să decupezi manual fiecare secvență, My FanCam poate realiza automat reîncadrarea, reducând timpul necesar editării unui videoclip pentru rețelele sociale. Funcționalitatea necesită autentificarea într-un cont Samsung, iar precizia urmăririi depinde de calitatea înregistrării și de vizibilitatea subiectului.

O altă noutate importantă este extinderea funcției Now Brief, care oferă rezumate personalizate ale informațiilor relevante pentru utilizator. În One UI 9, aceasta primește carduri generative și editabile, prin care poți alege ce informații să apară în rezumatul zilnic, inclusiv date despre sănătate, vreme sau videoclipuri.

În plus, noul meniu Warranty and Care integrează direct în Setări mai multe instrumente pentru întreținerea dispozitivelor. Utilizatorii pot verifica perioada de garanție a telefoanelor asociate contului Samsung, pot efectua teste de diagnosticare, pot consulta estimări ale costurilor de reparație și pot accesa serviciile Samsung Care+, acolo unde acestea sunt disponibile.

Actualizarea continuă direcția începută odată cu lansarea seriei Samsung Galaxy S26, când compania a pus accentul pe integrarea funcțiilor Galaxy AI în activitățile de zi cu zi.

Traduceri mai rapide, documente scanate mai bine și sugestii AI adaptate contextului

One UI 9 extinde și capacitățile funcției Now Nudge, care oferă sugestii în funcție de activitatea desfășurată pe telefon. De exemplu, dacă discuți cu cineva prin mesaje despre o întâlnire sau o călătorie, sistemul îți poate propune să accesezi informațiile unei rezervări sau să salvezi o locație, fără să întrerupi conversația.

Creative Studio devine, la rândul său, mai proactiv. Aplicația poate sugera idei de imagini generate cu inteligență artificială în funcție de evenimentele viitoare. Dacă se apropie ziua de naștere a unui prieten, de exemplu, telefonul îți poate propune realizarea unei felicitări personalizate. Această funcție completează instrumentele de creație disponibile deja pe dispozitivele Galaxy, inclusiv cele pentru generarea și modificarea fotografiilor cu inteligență artificială pe seria Galaxy S26.