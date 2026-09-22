REVIEW iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max – cele mai bune telefoane Apple cochetează cu perfecțiunea, dar performanța vine cu un preț pe măsură

În opinia mea însă, la fel cum iPhone 18 Pro nu este un telefon pentru toată lumea, de aici și nevoia Apple de a ține modele mai vechi în portofoliu, iPhone Duo nici atât nu va deveni mainstream. Probabil prețul estimat de pornire de aproximativ 12.000 de lei pentru telefonul pliabil al americanilor va juca și el un rol în ecuația popularității, dar având în vedere că iPhone 18 Pro începe de la 7.799 de lei, iar iPhone 18 Pro Max de 8.599 de lei, în timp ce ambele pot depăși rapid la 15.000 de lei în funcție de capacitate, nu cred că prețul va muta potențialii clienți dintr-o tabără în alta.

Revenind la motivul pentru care ne-am adunat astăzi aici, iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max sunt smartphone-urile anului 2026 pe care le vei vedea la mulți dintre prietenii tăi pentru simplul fapt că fac poze mai bune decât anul trecut, au o autonomie mai generoasă, iar bateria niciodată nu s-a încărcat mai repede la un iPhone decât acum. Puterea de procesare aproape absurdă inclusă în aceste telefoane, sistemul de răcire foarte bine pus la punct și partea de AI (care la un moment dat ar trebui să ajungă și în Europa), sunt cu siguranță binevenite, dar numărul celor care vor profita cu adevărat de ele, comparativ, este foarte limitat procentual. Rata de adopție va fi facilitată și de faptul că unele dintre noile culori nu au mai fost oferite până acum doritorilor de iDevice-uri. Burgundy (Cireașă putredă) și negrul mat arată foarte bine și în realitate, nu doar în poze, chiar dacă frumusețea va fi întotdeauna în ochii privitorilor.

Apropo, cu excepția bateriei și a dimensiunilor fizice, cele două gadgeturi sunt identice, acesta e și motivul pentru care le includ în același articol. În mod previzibil, dimensiunile influențează performanța sistemului de răcire de la interior, detaliu tehnice ce se reflectă în diferențe de performanță, acesta fiind și motivul pentru care toate benchmark-urile pe care le voi detalia mai jos sunt efectuate pe fiecare dintre aparate.

REVIEW iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max – specificații tehnice și performanță brută

La baza întregii experiențe oferite de iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max se află noul Apple A20 Pro, un chipset fabricat în litografie de 2 nanometri care, cel puțin pe hârtie, marchează unul dintre cele mai importante salturi de performanță din ultimii ani pentru telefoanele companiei americane. Procesorul are șase nuclee, în timp ce partea grafică este construită în jurul unui GPU cu șapte nuclee, iar Apple vorbește despre o creștere de până la 40% a performanței grafice față de A19 Pro. Poate mai important pentru utilizarea de zi cu zi și pentru aplicațiile care mută cantități mari de informații între procesor, memorie și acceleratorii dedicați este faptul că lățimea de bandă a memoriei a crescut cu 50%. În același timp, arhitectura internă a cipului a fost regândită după modelul procesoarelor din familia M de pe Mac, cu memoria poziționată alături de die-ul de siliciu, nu peste acesta, o schimbare care nu sună spectaculos într-o reclamă, dar devine foarte relevantă în momentul în care începi să împingi telefonul spre limitele sale.

O bună parte din această putere suplimentară este rezervată inteligenței artificiale, domeniu în care Apple a făcut niște modificări hardware semnificativ mai mari decât ar putea sugera schimbarea unei singure generații. Nucleele CPU includ acum Neural Accelerators, iar separat există un nou Dual 16-core Neural Engine, practic două motoare cu câte 16 nuclee, pentru un total de 32, despre care Apple spune că oferă de două ori mai multă putere de procesare pentru AI decât soluția inclusă în A19 Pro. Ideea este ca o parte tot mai mare dintre modelele de inteligență artificială să poată rula direct pe telefon, fără să depindă permanent de servere, cloud și viteză la internet, iar combinația dintre Neural Engine, acceleratoarele integrate în procesor și memoria mai rapidă ar trebui să permită inclusiv rularea unor modele mai complexe pentru perioade mai lungi de timp. Utilitatea imediată a acestei rezerve de performanță este însă discutabilă în Europa, unde Siri AI nu este disponibil inițial pe iPhone, dar hardware-ul există și, dacă Apple își respectă promisiunile software pe termen lung, ar trebui să devină din ce în ce mai important pe parcursul vieții telefonului.

Poate cea mai interesantă schimbare pentru mine nu este însă cât de repede poate A20 Pro să atingă un anumit scor pentru câteva secunde, ci ce a făcut Apple pentru ca performanța respectivă să poată fi menținută. iPhone 18 Pro și Pro Max folosesc o cameră de vapori de generație nouă, cu o suprafață de aproximativ trei ori mai mare decât la generația precedentă, realizată din materiale cu o conductivitate termică mai bună și conectată mai direct la cip datorită noii împachetări a procesorului și memoriei. Apple vorbește despre un spor de până la 40% în performanța susținută față de iPhone 17 Pro, un procent mult mai interesant decât un vârf de moment obținut într-un benchmark. Este și punctul în care diferența fizică dintre cele două telefoane începe să conteze, deoarece carcasa mai generoasă a lui Pro Max oferă inevitabil alte condiții pentru disiparea căldurii. Tocmai de aceea am testat separat ambele modele și voi reveni imediat asupra diferențelor dintre ele cu rezultate concrete în benchmark-uri, inclusiv în scenarii în care procesorul și GPU-ul sunt solicitate pentru perioade mai lungi.

Dincolo de forța brută de procesare, ambele telefoane primesc și o platformă de conectivitate actualizată aproape complet. Cipul Apple N1 aduce Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și Thread, în timp ce modemul celular C2 reprezintă următoarea generație a soluției dezvoltate intern de Apple și promite viteze de upload semnificativ mai mari decât C1X, concomitent cu un consum de energie redus cu 15%. Ca o notă de subsol, dacă tehnologia îți este străină, Thread este un protocol wireless pentru dispozitive smart home, conceput în special pentru senzori, becuri, termostate, yale și alte accesorii care trebuie să consume foarte puțină energie. În Statele Unite apare și suportul mmWave, pe lângă conectivitatea 5G obișnuită. iPhone 18 Pro și Pro Max pot fi comandate cu 256 GB, 512 GB, 1 TB sau 2 TB de stocare, iar în partea frontală diferența principală rămâne diagonala: 6,3 inci pentru Pro și 6,9 inci pentru Pro Max, în ambele cazuri fiind vorba despre panouri Super Retina XDR. Cu alte cuvinte, din perspectiva platformei de calcul, cele două sunt practic același telefon în două dimensiuni, dar tocmai acea diferență de volum interior poate deveni relevantă atunci când A20 Pro este ținut în sarcină. Specificațiile Apple promit mult, însă cifrele din testele sintetice și modul în care performanța se păstrează după ce telefoanele se încălzesc sunt cele care ne arată cât din această promisiune se materializează în realitate.