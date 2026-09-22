REVIEW iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max – cele mai bune telefoane Apple cochetează cu perfecțiunea, dar performanța vine cu un preț pe măsură
Apple transformă fiecare lansare de iPhone într-un eveniment cu consecințe globale, iar 2026 nu a fost o excepție de la regulă. În continuare, aceste telefoane fac obiectul unor dezbateri foarte aprinse atât online, cât și în lumea reală. Mulți se întreabă dacă gigantul din Cupertino a schimbat suficient de multe particularități tehnice și de design pentru a justifica upgrade-ul de la vechiul telefon. Alții le cumpără oricum pentru că trebuie să aibă cel mai nou iPhone.
În cazul iPhone 18 Pro, dilema este chiar mai mare decât de obicei în privința investiției deloc neglijabile pentru că a fost anunțat în cadrul aceleiași conferințe ca iPhone Duo. Acesta din urmă este pliabilul aparent revoluționar care va ajunge la primii norocoși la aproximativ o lună după terminalele pe care le voi detalia în rândurile de mai jos. Insist pe ,,dilemă“, pentru că smartphone-urile Apple nu au fost niciodată mai scumpe decât acum, iar în contextul în care mulți au ajuns să-și facă rate la telefon, până și compania americană a anunțat un astfel de program de upgrade, nu e deloc ciudat să te gândești dacă merită să dai câțiva bani în plus pentru Duo.
În opinia mea însă, la fel cum iPhone 18 Pro nu este un telefon pentru toată lumea, de aici și nevoia Apple de a ține modele mai vechi în portofoliu, iPhone Duo nici atât nu va deveni mainstream. Probabil prețul estimat de pornire de aproximativ 12.000 de lei pentru telefonul pliabil al americanilor va juca și el un rol în ecuația popularității, dar având în vedere că iPhone 18 Pro începe de la 7.799 de lei, iar iPhone 18 Pro Max de 8.599 de lei, în timp ce ambele pot depăși rapid la 15.000 de lei în funcție de capacitate, nu cred că prețul va muta potențialii clienți dintr-o tabără în alta.
Revenind la motivul pentru care ne-am adunat astăzi aici, iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max sunt smartphone-urile anului 2026 pe care le vei vedea la mulți dintre prietenii tăi pentru simplul fapt că fac poze mai bune decât anul trecut, au o autonomie mai generoasă, iar bateria niciodată nu s-a încărcat mai repede la un iPhone decât acum. Puterea de procesare aproape absurdă inclusă în aceste telefoane, sistemul de răcire foarte bine pus la punct și partea de AI (care la un moment dat ar trebui să ajungă și în Europa), sunt cu siguranță binevenite, dar numărul celor care vor profita cu adevărat de ele, comparativ, este foarte limitat procentual. Rata de adopție va fi facilitată și de faptul că unele dintre noile culori nu au mai fost oferite până acum doritorilor de iDevice-uri. Burgundy (Cireașă putredă) și negrul mat arată foarte bine și în realitate, nu doar în poze, chiar dacă frumusețea va fi întotdeauna în ochii privitorilor.
Apropo, cu excepția bateriei și a dimensiunilor fizice, cele două gadgeturi sunt identice, acesta e și motivul pentru care le includ în același articol. În mod previzibil, dimensiunile influențează performanța sistemului de răcire de la interior, detaliu tehnice ce se reflectă în diferențe de performanță, acesta fiind și motivul pentru care toate benchmark-urile pe care le voi detalia mai jos sunt efectuate pe fiecare dintre aparate.
REVIEW iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max – specificații tehnice și performanță brută
La baza întregii experiențe oferite de iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max se află noul Apple A20 Pro, un chipset fabricat în litografie de 2 nanometri care, cel puțin pe hârtie, marchează unul dintre cele mai importante salturi de performanță din ultimii ani pentru telefoanele companiei americane. Procesorul are șase nuclee, în timp ce partea grafică este construită în jurul unui GPU cu șapte nuclee, iar Apple vorbește despre o creștere de până la 40% a performanței grafice față de A19 Pro. Poate mai important pentru utilizarea de zi cu zi și pentru aplicațiile care mută cantități mari de informații între procesor, memorie și acceleratorii dedicați este faptul că lățimea de bandă a memoriei a crescut cu 50%. În același timp, arhitectura internă a cipului a fost regândită după modelul procesoarelor din familia M de pe Mac, cu memoria poziționată alături de die-ul de siliciu, nu peste acesta, o schimbare care nu sună spectaculos într-o reclamă, dar devine foarte relevantă în momentul în care începi să împingi telefonul spre limitele sale.
O bună parte din această putere suplimentară este rezervată inteligenței artificiale, domeniu în care Apple a făcut niște modificări hardware semnificativ mai mari decât ar putea sugera schimbarea unei singure generații. Nucleele CPU includ acum Neural Accelerators, iar separat există un nou Dual 16-core Neural Engine, practic două motoare cu câte 16 nuclee, pentru un total de 32, despre care Apple spune că oferă de două ori mai multă putere de procesare pentru AI decât soluția inclusă în A19 Pro. Ideea este ca o parte tot mai mare dintre modelele de inteligență artificială să poată rula direct pe telefon, fără să depindă permanent de servere, cloud și viteză la internet, iar combinația dintre Neural Engine, acceleratoarele integrate în procesor și memoria mai rapidă ar trebui să permită inclusiv rularea unor modele mai complexe pentru perioade mai lungi de timp. Utilitatea imediată a acestei rezerve de performanță este însă discutabilă în Europa, unde Siri AI nu este disponibil inițial pe iPhone, dar hardware-ul există și, dacă Apple își respectă promisiunile software pe termen lung, ar trebui să devină din ce în ce mai important pe parcursul vieții telefonului.
Poate cea mai interesantă schimbare pentru mine nu este însă cât de repede poate A20 Pro să atingă un anumit scor pentru câteva secunde, ci ce a făcut Apple pentru ca performanța respectivă să poată fi menținută. iPhone 18 Pro și Pro Max folosesc o cameră de vapori de generație nouă, cu o suprafață de aproximativ trei ori mai mare decât la generația precedentă, realizată din materiale cu o conductivitate termică mai bună și conectată mai direct la cip datorită noii împachetări a procesorului și memoriei. Apple vorbește despre un spor de până la 40% în performanța susținută față de iPhone 17 Pro, un procent mult mai interesant decât un vârf de moment obținut într-un benchmark. Este și punctul în care diferența fizică dintre cele două telefoane începe să conteze, deoarece carcasa mai generoasă a lui Pro Max oferă inevitabil alte condiții pentru disiparea căldurii. Tocmai de aceea am testat separat ambele modele și voi reveni imediat asupra diferențelor dintre ele cu rezultate concrete în benchmark-uri, inclusiv în scenarii în care procesorul și GPU-ul sunt solicitate pentru perioade mai lungi.
Dincolo de forța brută de procesare, ambele telefoane primesc și o platformă de conectivitate actualizată aproape complet. Cipul Apple N1 aduce Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și Thread, în timp ce modemul celular C2 reprezintă următoarea generație a soluției dezvoltate intern de Apple și promite viteze de upload semnificativ mai mari decât C1X, concomitent cu un consum de energie redus cu 15%. Ca o notă de subsol, dacă tehnologia îți este străină, Thread este un protocol wireless pentru dispozitive smart home, conceput în special pentru senzori, becuri, termostate, yale și alte accesorii care trebuie să consume foarte puțină energie. În Statele Unite apare și suportul mmWave, pe lângă conectivitatea 5G obișnuită. iPhone 18 Pro și Pro Max pot fi comandate cu 256 GB, 512 GB, 1 TB sau 2 TB de stocare, iar în partea frontală diferența principală rămâne diagonala: 6,3 inci pentru Pro și 6,9 inci pentru Pro Max, în ambele cazuri fiind vorba despre panouri Super Retina XDR. Cu alte cuvinte, din perspectiva platformei de calcul, cele două sunt practic același telefon în două dimensiuni, dar tocmai acea diferență de volum interior poate deveni relevantă atunci când A20 Pro este ținut în sarcină. Specificațiile Apple promit mult, însă cifrele din testele sintetice și modul în care performanța se păstrează după ce telefoanele se încălzesc sunt cele care ne arată cât din această promisiune se materializează în realitate.
Pe partea de performanță brută, iPhone 18 Pro confirmă fără prea multe dubii că A20 Pro este unul dintre cele mai puternice cipuri mobile ale momentului. În Geekbench 7 am obținut 4.001 puncte în Single-Core și 11.135 în Multi-Core, în timp ce testul GPU Metal s-a încheiat cu 61.881 de puncte. AnTuTu 11.0.2 a urcat până la 3.341.835 de puncte, împărțite între 850.697 pentru CPU, 1.385.181 pentru GPU, 396.678 pentru memorie și 709.279 pentru experiența de utilizare. La rândul său, PassMark PerformanceTest a raportat un scor general de 53.598 de puncte, cu 13.011 pentru CPU, 63.350 pentru stocare, 76.707 pentru grafica 2D, 19.613 pentru 3D și un impresionant 155.016 pentru memorie. Într-un alt test grafic rulat prin Metal, GravityMark, cu scena Asteroids la rezoluție 3840 x 2160 pixeli și 100.000 de obiecte, A20 Pro a obținut 7.092 de puncte și o medie de 42,4 cadre pe secundă. Nici partea de AI nu dezamăgește: Geekbench AI, rulat pe Neural Engine prin Core ML, a indicat 7.031 de puncte în Single Precision, 55.614 în Half Precision și 75.187 în Quantized, niște valori care ilustrează destul de bine cât de mult hardware dedicat a pus Apple în spatele noilor funcții de inteligență artificială.
Mai interesantă decât performanța de vârf mi s-a părut însă comportarea telefonului după mai multe minute de sarcină susținută, pentru că aici începe să conteze cu adevărat noul sistem de răcire. În Steel Nomad Light Stress Test din 3DMark am obținut, în 20 de rulări, o stabilitate de 94,7%, cu 2.661 de puncte în cea mai bună buclă și 2.521 în cea mai slabă. Solar Bay Extreme Stress Test a coborât la 78,6% stabilitate, de la 2.116 la 1.664 de puncte, iar Solar Bay Stress Test, mult mai solicitant pe termen lung, a indicat 65,4%, cu un maxim de 14.679 și un minim de 9.603 puncte. Cu alte cuvinte, throttling există în scenarii extreme și prelungite, ceea ce era inevitabil într-un telefon fără răcire activă, dar în anumite teste degradarea performanței este surprinzător de bine controlată. La fel de impresionantă a fost autonomia: în testul meu cu luminozitatea ecranului fixată la 50% și un clip 4K HDR de pe YouTube redat continuu la 1440p, iPhone 18 Pro a rezistat aproximativ 31,7 ore. Nu este un scenariu identic cu metodologia Apple pentru redare video și, implicit, cifrele nu pot fi comparate direct, dar rezultatul rămâne foarte bun pentru un test de streaming HDR continuu și confirmă că eficiența lui A20 Pro nu se vede doar în benchmark-uri, ci și în consumul de energie.
În cazul iPhone 18 Pro Max, rezultatele de performanță brută sunt apropiate de cele obținute pe modelul Pro, dar nu neapărat mai mari în fiecare test, lucru care arată încă o dată cât de mult pot varia benchmark-urile sintetice de la o rulare la alta. În AnTuTu 11.0.2 am obținut 3.385.155 de puncte, dintre care 897.318 pentru CPU, 1.355.042 pentru GPU, 391.714 pentru memorie și 741.081 pentru experiența de utilizare. Geekbench 7 a raportat 3.944 de puncte în Single-Core și 9.896 în Multi-Core, iar testul GPU Metal s-a încheiat cu 61.148 de puncte. Pentru sarcinile de inteligență artificială, Geekbench AI, rulat prin Core ML pe Neural Engine, a indicat 6.967 de puncte în Single Precision, 49.110 în Half Precision și 73.093 în Quantized. În PassMark PerformanceTest, scorul general s-a situat în jurul valorii de 54.600 de puncte, cu 16.506 pentru CPU, aproximativ 194.800 pentru memorie, 51.107 pentru stocare, 86.495 pentru grafica 2D și 19.632 pentru 3D. Mai spectaculos mi s-a părut GravityMark: la rezoluție 4K, cu 100.000 de asteroizi și API Metal, iPhone 18 Pro Max a obținut 8.241 de puncte și o medie de 49,3 cadre pe secundă, față de 7.092 de puncte și 42,4 FPS înregistrate pe iPhone 18 Pro. Este una dintre situațiile în care carcasa mai mare și, implicit, capacitatea mai generoasă de disipare a căldurii par să-și arate avantajele.
Diferența devine și mai evidentă în testele de stres, unde Pro Max reușește să păstreze performanța la un nivel sensibil mai constant în sarcină prelungită. Steel Nomad Light Stress Test s-a încheiat cu o stabilitate de 84,3%, între un maxim de 3.111 și un minim de 2.621 de puncte, în timp ce Solar Bay Extreme Stress Test a ajuns la 89,6%, cu 2.006 puncte în cea mai bună buclă și 1.797 în cea mai slabă. În Solar Bay Stress Test am măsurat 84,2% stabilitate, cu un maxim de 13.844 și un minim de 11.652 de puncte, diferență importantă față de cele 65,4% obținute de iPhone 18 Pro în același test. Nu înseamnă că Pro Max este automat mai rapid în orice aplicație sau benchmark scurt, dar în scenarii grafice susținute pare să-și păstreze mai bine performanța, exact acolo unde volumul intern mai mare și sistemul de răcire au șansa să conteze. Și autonomia urmează aceeași logică: în testul meu cu luminozitatea fixată la 50% și același clip 4K HDR de pe YouTube redat continuu la 1440p, iPhone 18 Pro Max a rezistat 34,2 ore, comparativ cu 31,7 ore pentru iPhone 18 Pro. Asta înseamnă aproximativ două ore și jumătate în plus, sau aproape 8%, într-un scenariu identic de utilizare.
Pentru că nu puteam evita un test practic cu atâta putere de procesare grafică, pe ambele telefoane am instalat cea mai recentă versiune de Call of Duty Mobile și am descărcat texturile de înaltă definiție. Am activat detaliile maxime din setările jocului și numărul maxim de cadre pe secundă. Fără a fi vreo surpriză majoră, jocul pretențios nu a arătat niciodată mai bine pe mobil și s-a comportat impecabil. Într-o sesiune de gaming de aproximativ 45 de minute pe fiecare, în niciun moment nu s-a pus problema de fluctuații de performanță, de agățări sau sacadări. La fel de relevant este că temperatura telefoanelor, chiar și cu husă pe ele, nu a crescut până în punctul în care s-o simt la degete. Eu le-am simțit surprinzător de reci.
Comparat cu iPhone 17 Pro pe care l-am testat în urmă cu un an, progresul lui iPhone 18 Pro este mai convingător în sarcinile grafice susținute și în AI decât sugerează simpla schimbare de generație. În Geekbench GPU, scorul a crescut de la 45.836 la 61.881 de puncte, adică aproximativ 35%, foarte aproape de promisiunea Apple privind un GPU cu până la 40% mai rapid, deși trebuie spus că rezultatele CPU nu sunt perfect comparabile deoarece anul trecut am folosit Geekbench 6, iar acum Geekbench 7. În Geekbench AI, saltul este și mai evident: de la 5.064 la 7.031 de puncte în Single Precision, de la 36.193 la 55.614 în Half Precision și de la 49.318 la 75.187 în Quantized, adică avansuri de aproximativ 39%, 54% și 52%. Nu vorbim despre o dublare a performanței efective, așa cum ar putea sugera la prima vedere afirmația Apple privind „de două ori puterea de procesare AI”, dar aceea se referă la capacitatea teoretică a noului Dual 16-core Neural Engine, nu la o dublare garantată în orice benchmark.
Cele mai interesante rezultate apar însă în testele de stres: în Steel Nomad Light, scorul minim a urcat de la 1.381 la 2.521 de puncte, cu aproximativ 83%, iar stabilitatea de la circa 60% la 94,7%; în Solar Bay Extreme, minimul a crescut de la 1.042 la 1.664 de puncte, aproape 60%, iar stabilitatea de la aproximativ 54% la 78,6%. Chiar și în Solar Bay Stress, unde procentul de stabilitate nu este mai bun, scorul minim a crescut de la 6.520 la 9.603 puncte, cu aproximativ 47%. Cu alte cuvinte, promisiunea Apple privind până la 40% mai multă performanță susținută nu pare deloc exagerată în testele mele și, în anumite scenarii, câștigul efectiv trece chiar bine de acest prag. Ca bonus, autonomia a făcut un salt la fel de important: de la 21 de ore și 45 de minute pe iPhone 17 Pro la 31,7 ore pe iPhone 18 Pro în testul meu de redare YouTube, o creștere de aproximativ 46%.
REVIEW iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max – abilități de captură
iPhone 18 Pro păstrează filosofia ultimelor generații Pro, dar ridică din nou miza printr-un sistem cu trei camere de 48 MP și, mai ales, prin introducerea, în premieră pe iPhone, a unei diafragme mecanice ajustabile pe camera principală Fusion. Aceasta acoperă echivalentul focal de 24 mm la 1x și 48 mm la 2x și poate lucra la F/1.48, F/1.8, F/2.8 sau F/4.0, folosind șase lamele decupate cu laser pentru tranziții între valori. Senzorul principal folosește pixeli quad de 2,44 µm, echivalentul a 1,22 µm individual, iar Apple susține o îmbunătățire de aproximativ 50% a performanței în lumină redusă la diafragma maximă. Ultra Wide-ul de 48 MP are echivalent de 13 mm, F/2.2 și pixeli quad de 1,4 µm, putând fi folosit și pentru macro, în timp ce teleobiectivul de 48 MP acoperă 100 și 200 mm, adică 4x și 8x „optical-quality”, cu F/2.8 și aceeași dimensiune de 1,4 µm pentru pixelul quad. În total, sistemul oferă o plajă optică echivalentă de 16x, iar noul Smart Focus Tracking poate menține subiectul focalizat chiar dacă acesta iese temporar din cadru și revine. La toate acestea se adaugă Pro Controls, prin care poți regla direct din aplicația Camera diafragma, timpul de expunere și balansul de alb, dar și afișa o histogramă pentru verificarea expunerii, plus Photographic Styles 3, care aduce control suplimentar asupra texturii și granulației imaginii. Practic, sunt incluse exact detaliile tehnice la care își doresc să aibă acces utilizatorii Pro.
Pe video, iPhone 18 Pro intră și mai serios în teritoriul creatorilor de conținut și al producțiilor profesionale. Telefonul poate înregistra 4K la 120 de cadre pe secundă în Dolby Vision, suportă ProRes RAW, Apple Log 2 și genlock pentru sincronizarea mai multor camere, iar efectele Cinematic pot fi aplicate inclusiv după filmare pentru clipuri capturate la până la 60 fps. Modul Time-lapse ajunge la 4K cu Dolby Vision HDR, în timp ce Audio Mix folosește algoritmi noi pentru a izola mai bine vocile sau muzica de zgomotul ambiental. Camera frontală Center Stage are 18 MP și poate adapta automat încadrarea, inclusiv trecerea între portret și peisaj fără să rotești telefonul, iar Dual Capture permite filmarea simultană cu camera frontală și cea principală. O noutate interesantă pentru jurnaliști și creatori este Apple Reference Image: noul senzor principal poate semna la nivel de pixel datele capturate, astfel încât o fotografie realizată în modul Reference să poată fi comparată ulterior cu o versiune editată, ca un fel de negativ digital verificabil. În Uniunea Europeană, capturarea imaginilor Reference nu este însă disponibilă la lansare, chiar dacă acestea pot fi dezvoltate și vizualizate pe dispozitive cu iOS, iPadOS și macOS 27.
Ce mi se pare cu adevărat interesant la diafragma variabilă de pe iPhone 18 Pro este că, pentru prima dată, poți controla într-o măsură mult mai mare profunzimea de câmp prin optică, nu doar prin procesare software. La F/1.48, așa cum se vede în exemplele de mai sus, planul pe care ai focalizat rămâne foarte bine separat de fundal, iar elementele aflate în spate se estompează natural, prin proprietățile obiectivului și ale senzorului, fără să fie nevoie ca telefonul să „deseneze” artificial un bokeh cu AI sau cu modul Portret. Este exact genul de efect pe care îl asociezi cu un DSLR sau mirrorless: apropii telefonul de subiect, alegi punctul de focalizare și obții o separare reală între planuri. La polul opus, dacă închizi diafragma spre F/2.8 sau F/4, crește profunzimea de câmp, iar mult mai multe elemente din scenă, de la frunzele din prim-plan până la clădirile sau vegetația din fundal, intră simultan în zona de claritate. Pentru fotografii de produs, flori, mâncare sau alte subiecte fotografiate de aproape, acest control devine surprinzător de util: poți decide dacă vrei să izolezi agresiv un detaliu sau, dimpotrivă, să păstrezi cât mai mult din scenă în focus, fără să te bazezi exclusiv pe artificii software.
Deși la configurarea inițială a aplicației cameră îți poți alege și pe iPhone 18 Pro activarea unor mecanisme de netezire a pielii, ai în continuare opțiunea să rămâi cât mai mult în lumea reală cu conținutul foto pe care îl generezi cu telefonul. În orice caz, selfie-urile nu au arătat niciodată atât de bine pe iPhone. În trecut, camera frontală te invita la compromisuri sau te forța să devii expert la încadrare în momentul în care țineai telefonul invers, cu camerele principale spre tine. Acum, detaliile, cromatica, separarea de fundal și abilitatea deosebită de a ține ambele persoane în focus face o treabă superbă în aproape toate instanțele. De la unghiile de la mână și până la firele de păr răzlețe, toate sunt cât se poate de clare, în timp ce decorul este încețoșat suficient încât să-l deslușești fără să distragă de la subiect. Camerele principale oferă în continuare anumite avantaje față de cea frontală, însă diferențele sunt semnificativ mai mici decât în anii trecuți.
Când vine vorba de modul portret, unul dintre modurile favorite de fotografie printre posesorii de iPhone, Apple a făcut in nou o treabă foarte bună, cu o precizie deosebită la margini și detalii, chiar și atunci când culorile de la subiect și din fundal sunt foarte similare. În cazul cadrului de mai sus, când focusul este pe planul apropiat, detaliile din mustăți s-au păstrat foarte bine pe partea stângă, în timp ce partea dreaptă abia se deslușește, detaliu corect și natural, având în vedere perspectiva încadrării. Ochii strălucesc, urechile sunt ciulite, iar încețoșarea blănii și a pavajului se petrec organic, în etape ce nu par deloc forțate. Încerc să nu abuzez de formula ,,pare DSLR“, dar sunt șanse foarte mari să fii și mai mulțumit de imaginile tale cu portret.
Vă recomand să dați click pe acest link pentru a înțelege un pic mai bine performanța în materie de zoom a iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max. Ideea este următoarea, atât anul trecut cu iPhone 17 Pro, cât și acum cu noile smartphone-uri, este clar că Apple conștientizează fascinația utilizatorilor pentru imaginile clare cu zoom generos. În fotografia de mai sus, pe Turnul cu Ceas din Cetatea Sighișoara am mers până la 20x și deși a apărut un pic de zgomot de imagine, cauzat parțial și de venirea serii, țiglele colorate s-au văzut foarte clar, cum foarte puține telefoane de top ți-ar putea oferi. La polul opus, cu 0,5x, ce m-a încântat teribil este păstrarea expunerii și gama între camere până la 1X, 4X și așa mai departe. Ce vreau să spun este că nuanța cerului, o problemă majoră la 9 din 10 telefoane cu cameră ultrawide, rămâne constantă. Nu vorbim de aberații cromatice pe la margini, iar opturarea cadrului este atât de bine făcută încât nu reușește decât să te facă să te concentrezi mai tare pe centru, nu te distrage.
Când apune soarele, cred eu, abilitățile de captură de la iPhone 18 Pro parcă strălucesc și mai tare. Mixul de plajă dinamică extinsă (HDR), expunere prelungită, diafragmă ajustabilă și un senzor de dimensiuni generoase, toate conlucrează pentru ca fotografiile tale în condiții dificile de iluminare să te lase cu gura căscată și, de ce nu, să facă valuri pe rețelele de socializare. Ca idee, imaginea de mai sus imortalizată la 19:39 într-o seară de toamnă are F/1.48, timp de expunere 1/25 secunde și echivalentul în distanță focală de 6,93mm pentru o rezoluție nativă de 5712 x 4284 pixeli. Ideea este însă alta, nu se pierd detalii. Nu există zgomot de imagine evident nici măcar pe un monitor de mari dimensiuni. Nici becurile aprinse nu duc la o vagă supraexpunere în anumite zone de pe masă. Sursele de iluminare sunt potențate minunat, în timp ce semi-întunericul de afară pare să lipsească cu desăvârșire.
REVIEW iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max – experiență de utilizare și concluzie
După cum am menționat și în introducere, puterea de calcul din iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max este atât de mare încât este improbabil să ajungi prea des să-l soliciți la maxim. Poate doar dacă îți faci un obicei din a filma în 4K la 120 de cadre pe secundă pentru perioade de timp îndelungate, să profiți cum se cuvine de ce a făcut Apple cu noul A20 Pro. Un alt avantaj este că, în opinia mea, acesta este genul de telefon care pentru următorii 5 ani va face o treabă grozavă în a rula toate sistemele de operare actualizate de gigantul din Cupertino. În aceeași idee, Apple chiar promite că iPhone 18 Pro și implicit Pro Max au garantate minimum 5 ani de actualizări de securitate, corecții și funcționalități iOS. În contextul în care iPhone 11 lansat în 2019 încă se bucură de noul iOS 27, dacă ai grijă de prețiosul tău smartphone, îl poți folosi chiar și 7 ani. Personal, cred că SoC-ul A20 Pro va străluci într-o iterație viitoare de MacBook Neo, dar asta e altă poveste.
Unul dintre upgrade-urile discrete, dar surprinzător de utile în utilizarea de zi cu zi ține de noua insulă dinamică (Dynamic Island), pe care Apple a reușit să o micșoreze fizic prin mutarea unei părți dintre componentele Face ID sub ecran, câștigând în același timp suficient spațiu pentru a o face mai informativă. Noutatea importantă este că iPhone 18 Pro poate afișa simultan până la trei Live Activities provenite din aplicații diferite, față de limita de două de până acum, lucru pe care îl poți vedea foarte bine în exemplele de mai sus: un temporizator, redarea unei melodii sau informațiile despre un zbor pot rămâne accesibile fără să deschizi aplicațiile respective. La fel de important, când ai doar două activități active, cea secundară poate afișa acum mai multe informații decât înainte, nu doar o pictogramă. De exemplu, dacă asculți muzică în timp ce rulează un cronometru, vezi și timpul rămas, iar dacă urmărești un zbor poți primi direct în insulă detalii despre plecare, destinație și timpul estimat până la sosire. Este genul de îmbunătățire care nu schimbă radical telefonul, dar face interacțiunea cu el mai eficientă și transformă insula dinamică dintr-un element de design într-un instrument de multitasking mult mai convingător.
În concluzie, iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max sunt genul de telefoane care șterg cu buretele aproape fiecare compromis tehnic pe care Apple l-a făcut în ultimii ani: A20 Pro este foarte rapid și, mai important, își păstrează performanța mult mai bine în sarcină susținută. Autonomia a crescut spectaculos în testele mele, camerele au devenit mai versatile prin diafragma mecanică ajustabilă, iar noua insulă dinamică este, în sfârșit, mai mult decât un artificiu vizual. Problema este că toate aceste progrese vin la un preț pe măsură: în România, iPhone 18 Pro pornește de la 7.799,99 lei pentru 256 GB, iar iPhone 18 Pro Max de la 8.599,99 lei, în timp ce versiunea Pro Max cu 2 TB ajunge la 16.699,98 lei.
La asemenea sume, devine greu să mai vorbești despre raportul preț/performanță în sens tradițional, iar decizia de cumpărare ține mai degrabă de cât de mult contează pentru tine să ai cea mai bună experiență Apple disponibilă într-un format convențional. Dacă vii de pe un iPhone 17 Pro, upgrade-ul nu este obligatoriu, chiar dacă salturile de autonomie, AI și performanță susținută sunt reale. Dacă ai însă un model mai vechi și vrei un telefon pe care să-l păstrezi mulți ani, 18 Pro și 18 Pro Max sunt foarte greu de criticat din punct de vedere tehnic. Prețul rămâne principalul obstacol, dar și singurul care umbrește serios impresia că Apple s-a apropiat periculos de mult de definiția unui iPhone aproape complet, ca să nu zic perfect pentru majoritatea utilizatorilor.