Google Photos pregătește o schimbare utilă pentru albumele distribuite prin cod QR

Google Photos schimbă modul în care distribui un album

Google Photos permite de ceva timp distribuirea albumelor prin intermediul unui link. Anul trecut, aplicația a primit și o metodă bazată pe coduri QR, gândită pentru situațiile în care vrei să dai rapid acces la un album unei alte persoane.

Problema este că sistemul actual nu oferă o opțiune pentru salvarea directă a codului QR. După generarea lui, Google Photos le recomandă utilizatorilor să facă o captură de ecran, pe care ulterior o pot trimite persoanelor cu care vor să împartă albumul.

Noua interfață descoperită în versiunea 7.93.0 ar urma să schimbe acest lucru. Sub codul QR apar două butoane în formă de pastilă, „Copy” și „Download”, fiecare având o funcție foarte clară.

Prin „Copy”, codul poate fi copiat și apoi lipit direct într-o aplicație de mesagerie sau într-un alt loc unde vrei să-l trimiți. „Download” salvează imaginea codului QR pe telefon, astfel încât să o poți folosi ulterior fără să mai recurgi la o captură de ecran.

O soluție mai simplă pentru partajarea albumelor

Schimbarea pare mică, dar poate fi utilă mai ales atunci când vrei să trimiți codul QR mai multor persoane sau să îl păstrezi pentru mai târziu. În forma actuală, captura de ecran este o soluție funcțională, dar nu tocmai elegantă, mai ales pentru o funcție creată special pentru distribuirea rapidă a albumelor.

Sistemul pare să fi fost conceput inițial mai degrabă pentru partajarea unui album cu persoane aflate în apropiere. În acest scenariu, afișezi codul pe ecran, iar cealaltă persoană îl scanează cu telefonul. Posibilitatea de a copia sau descărca acel cod îl face însă mai potrivit și pentru distribuirea online.

Deocamdată, Google nu a anunțat când va fi disponibilă noua interfață. Faptul că opțiunile au fost găsite într-o versiune recentă a aplicației arată că funcția este în lucru, dar nu reprezintă o confirmare că va ajunge neapărat în versiunea finală sau că lansarea este iminentă.