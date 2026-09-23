Google Photos pregătește o schimbare utilă pentru albumele distribuite prin cod QR
Google Photos ar putea face în curând mult mai simplă distribuirea albumelor prin coduri QR. Aplicația pregătește o interfață în care codul poate fi copiat sau descărcat direct pe telefon, în loc să fie nevoie să faci o captură de ecran pentru a-l trimite mai departe.
Funcția a fost observată în versiunea 7.93.0 a aplicației Google Photos și pare să fie încă în dezvoltare. Dacă va ajunge la toată lumea, schimbarea ar elimina un pas destul de ciudat din actualul sistem de partajare, în care Google recomandă practic să fotografiezi ecranul cu propriul telefon pentru a păstra codul QR, scrie Android Authority.
Google Photos schimbă modul în care distribui un album
Google Photos permite de ceva timp distribuirea albumelor prin intermediul unui link. Anul trecut, aplicația a primit și o metodă bazată pe coduri QR, gândită pentru situațiile în care vrei să dai rapid acces la un album unei alte persoane.
Problema este că sistemul actual nu oferă o opțiune pentru salvarea directă a codului QR. După generarea lui, Google Photos le recomandă utilizatorilor să facă o captură de ecran, pe care ulterior o pot trimite persoanelor cu care vor să împartă albumul.
Noua interfață descoperită în versiunea 7.93.0 ar urma să schimbe acest lucru. Sub codul QR apar două butoane în formă de pastilă, „Copy” și „Download”, fiecare având o funcție foarte clară.
Prin „Copy”, codul poate fi copiat și apoi lipit direct într-o aplicație de mesagerie sau într-un alt loc unde vrei să-l trimiți. „Download” salvează imaginea codului QR pe telefon, astfel încât să o poți folosi ulterior fără să mai recurgi la o captură de ecran.
O soluție mai simplă pentru partajarea albumelor
Schimbarea pare mică, dar poate fi utilă mai ales atunci când vrei să trimiți codul QR mai multor persoane sau să îl păstrezi pentru mai târziu. În forma actuală, captura de ecran este o soluție funcțională, dar nu tocmai elegantă, mai ales pentru o funcție creată special pentru distribuirea rapidă a albumelor.
Sistemul pare să fi fost conceput inițial mai degrabă pentru partajarea unui album cu persoane aflate în apropiere. În acest scenariu, afișezi codul pe ecran, iar cealaltă persoană îl scanează cu telefonul. Posibilitatea de a copia sau descărca acel cod îl face însă mai potrivit și pentru distribuirea online.
Deocamdată, Google nu a anunțat când va fi disponibilă noua interfață. Faptul că opțiunile au fost găsite într-o versiune recentă a aplicației arată că funcția este în lucru, dar nu reprezintă o confirmare că va ajunge neapărat în versiunea finală sau că lansarea este iminentă.
Și fila Collections primește o schimbare
Codurile QR nu sunt singura noutate pregătită pentru Google Photos. Aplicația se apropie și de lansarea unei interfețe revizuite pentru fila Collections, care va oferi mai mult control asupra modului în care sunt organizate elementele de acolo.
Printre schimbările pregătite se află posibilitatea de a fixa anumite elemente în partea de sus a paginii. Google a început separat să distribuie și o funcție de reordonare, prin care poți decide unde apare un anumit folder în fila Collections.
Noua interfață de prezentare include un bottom sheet prin care Google îi anunță pe utilizatori că Collections are un aspect nou și că elementele importante pot fi fixate sau reordonate. Mesajul le oferă două opțiuni: „View Collections” și „Start customizing”.
Practic, Google pare să pregătească o versiune a secțiunii Collections în care ai mai mult control asupra lucrurilor pe care le vezi și asupra ordinii lor. Poți fixa ceea ce folosești frecvent, poți schimba poziția folderelor și poți ascunde elementele care nu te interesează.
Când ar putea ajunge noile funcții în Google Photos
În cazul partajării prin cod QR, data lansării rămâne necunoscută. Funcția a fost identificată în versiunea 7.93.0, însă acest lucru nu înseamnă automat că va fi activată imediat pentru toți cei care folosesc Google Photos.
În schimb, actualizarea pentru Collections pare să fie mai aproape de lansare, având în vedere că Google lucrează deja la ecranul care prezintă noile posibilități de personalizare. Cele două schimbări fac parte dintr-o serie de ajustări prin care Google încearcă să simplifice organizarea și distribuirea fotografiilor în aplicație.
Pentru codurile QR, însă, cea mai interesantă modificare rămâne una foarte simplă: în loc să faci o captură de ecran și apoi să cauți imaginea prin galerie, vei putea, cel puțin dacă funcția ajunge în versiunea finală, să apeși „Download” și să ai codul salvat direct pe telefon.