Joburile part-time, tot mai căutate de români. Locul de muncă pentru care s-au „bătut” 170 de candidați
Joburile cu program redus au devenit tot mai atractive pentru românii care vor să își suplimenteze veniturile sau să își câștige independența financiară. Studenții se numără printre cei mai interesați de astfel de oportunități, însă posturile part-time sunt căutate și de angajații care vor o a doua sursă de venit.
Datele unei platforme de recrutare online arată că numărul aplicărilor pentru locurile de muncă part-time a crescut cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut. În intervalul iunie-septembrie, concurența a ajuns, în medie, la aproximativ 60 de candidați pentru fiecare post disponibil.
170 de persoane au aplicat pentru un post de barista
Un exemplu al interesului ridicat vine din Cluj-Napoca. O cafenea care căuta un barista a publicat anunțul de recrutare pe rețelele sociale, iar acesta a strâns peste 60.000 de vizualizări.
Postul nu presupunea experiență obligatorie, iar unul dintre principalele avantaje era programul flexibil. În total, 170 de persoane și-au depus candidatura.
Proprietarul localului, Serghei Savin, spune că o mare parte dintre cei interesați sunt studenți și că programul de lucru poate fi adaptat în funcție de cursurile acestora. Interesul a venit inclusiv din afara orașului, fiind primite CV-uri și de la persoane din București.
După analizarea candidaturilor, 15 persoane au fost selectate pentru etapa interviurilor. Printre acestea s-a numărat și o studentă în primul an, care spune că își dorește să câștige propriii bani și să depindă mai puțin de familie. Flexibilitatea programului este, în cazul ei, unul dintre principalele criterii în alegerea unui loc de muncă.
Peste 1,3 milioane de aplicări pentru joburile part-time
Interesul studenților pentru angajare este observat și de specialiștii în recrutare. Costurile tot mai mari și dorința tinerilor de a avea propriile venituri sunt printre explicațiile pentru această tendință.
Isidora Ulinici, manager de recrutări, arată că tot mai mulți studenți încearcă să intre pe piața muncii încă din timpul facultății. Pentru unii, un job înseamnă posibilitatea de a-și acoperi o parte dintre cheltuieli, în timp ce pentru alții reprezintă un prim pas spre independența financiară.
Tendința nu se limitează însă la studenți. Joburile cu jumătate de normă sunt căutate și de persoane care au deja un loc de muncă, dar vor să obțină venituri suplimentare.
Potrivit datelor platformei de recrutare citate, de la începutul anului au fost înregistrate aproximativ 1,3 milioane de aplicări pentru locurile de muncă part-time, cu 13% mai multe decât în perioada similară a anului precedent. În lunile iunie-septembrie, fiecare astfel de post a atras, în medie, aproximativ 60 de candidaturi.