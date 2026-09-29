Joburile part-time, tot mai căutate de români. Locul de muncă pentru care s-au „bătut” 170 de candidați

170 de persoane au aplicat pentru un post de barista

Un exemplu al interesului ridicat vine din Cluj-Napoca. O cafenea care căuta un barista a publicat anunțul de recrutare pe rețelele sociale, iar acesta a strâns peste 60.000 de vizualizări.

Postul nu presupunea experiență obligatorie, iar unul dintre principalele avantaje era programul flexibil. În total, 170 de persoane și-au depus candidatura.

Proprietarul localului, Serghei Savin, spune că o mare parte dintre cei interesați sunt studenți și că programul de lucru poate fi adaptat în funcție de cursurile acestora. Interesul a venit inclusiv din afara orașului, fiind primite CV-uri și de la persoane din București.

După analizarea candidaturilor, 15 persoane au fost selectate pentru etapa interviurilor. Printre acestea s-a numărat și o studentă în primul an, care spune că își dorește să câștige propriii bani și să depindă mai puțin de familie. Flexibilitatea programului este, în cazul ei, unul dintre principalele criterii în alegerea unui loc de muncă.

Peste 1,3 milioane de aplicări pentru joburile part-time

Interesul studenților pentru angajare este observat și de specialiștii în recrutare. Costurile tot mai mari și dorința tinerilor de a avea propriile venituri sunt printre explicațiile pentru această tendință.

Isidora Ulinici, manager de recrutări, arată că tot mai mulți studenți încearcă să intre pe piața muncii încă din timpul facultății. Pentru unii, un job înseamnă posibilitatea de a-și acoperi o parte dintre cheltuieli, în timp ce pentru alții reprezintă un prim pas spre independența financiară.

Tendința nu se limitează însă la studenți. Joburile cu jumătate de normă sunt căutate și de persoane care au deja un loc de muncă, dar vor să obțină venituri suplimentare.