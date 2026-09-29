Ultima ora
Noi scumpiri se văd la orizont pentru români. Unde se așteaptă cele mai mari creșteri de prețuri până în noiembrie
de Ana Ionescu
ACTUALITATE

Joburile part-time, tot mai căutate de români. Locul de muncă pentru care s-au „bătut” 170 de candidați

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Joburile part-time, tot mai căutate de români. Locul de muncă pentru care s-au „bătut” 170 de candidați
Joburile cu program redus au devenit tot mai atractive pentru români

Joburile cu program redus au devenit tot mai atractive pentru românii care vor să își suplimenteze veniturile sau să își câștige independența financiară. Studenții se numără printre cei mai interesați de astfel de oportunități, însă posturile part-time sunt căutate și de angajații care vor o a doua sursă de venit.

Datele unei platforme de recrutare online arată că numărul aplicărilor pentru locurile de muncă part-time a crescut cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut. În intervalul iunie-septembrie, concurența a ajuns, în medie, la aproximativ 60 de candidați pentru fiecare post disponibil.

170 de persoane au aplicat pentru un post de barista

Un exemplu al interesului ridicat vine din Cluj-Napoca. O cafenea care căuta un barista a publicat anunțul de recrutare pe rețelele sociale, iar acesta a strâns peste 60.000 de vizualizări.

Postul nu presupunea experiență obligatorie, iar unul dintre principalele avantaje era programul flexibil. În total, 170 de persoane și-au depus candidatura.

Proprietarul localului, Serghei Savin, spune că o mare parte dintre cei interesați sunt studenți și că programul de lucru poate fi adaptat în funcție de cursurile acestora. Interesul a venit inclusiv din afara orașului, fiind primite CV-uri și de la persoane din București.

După analizarea candidaturilor, 15 persoane au fost selectate pentru etapa interviurilor. Printre acestea s-a numărat și o studentă în primul an, care spune că își dorește să câștige propriii bani și să depindă mai puțin de familie. Flexibilitatea programului este, în cazul ei, unul dintre principalele criterii în alegerea unui loc de muncă.

Peste 1,3 milioane de aplicări pentru joburile part-time

Interesul studenților pentru angajare este observat și de specialiștii în recrutare. Costurile tot mai mari și dorința tinerilor de a avea propriile venituri sunt printre explicațiile pentru această tendință.

Isidora Ulinici, manager de recrutări, arată că tot mai mulți studenți încearcă să intre pe piața muncii încă din timpul facultății. Pentru unii, un job înseamnă posibilitatea de a-și acoperi o parte dintre cheltuieli, în timp ce pentru alții reprezintă un prim pas spre independența financiară.

Tendința nu se limitează însă la studenți. Joburile cu jumătate de normă sunt căutate și de persoane care au deja un loc de muncă, dar vor să obțină venituri suplimentare.

Potrivit datelor platformei de recrutare citate, de la începutul anului au fost înregistrate aproximativ 1,3 milioane de aplicări pentru locurile de muncă part-time, cu 13% mai multe decât în perioada similară a anului precedent. În lunile iunie-septembrie, fiecare astfel de post a atras, în medie, aproximativ 60 de candidaturi.

Noul Renault Megane E-Tech electric poate fi comandat în România de la 34.000 de euro
Revista presei
Digi24
Țara europeană care alimentează mașinăria de război a Rusiei. Una dintre cele mai mari uzine din Europa ar putea fi sancționată de UE
Hit.ro
Roboții și AI sunt testați pentru a-i ajuta pe pacienții cu Alzheimer fără să înlocuiască oamenii
Romania TV
Criminalul Valentinei A FOST PRINS! Unde se ascundea Vlad, ancheta sare în aer! A recunoscut TOTUL
Femeia.ro
Brigitte Macron, moment stânjenitor la Palatul Élysée. Gestul făcut de Papa Leon față de Prima Doamnă a Franței a atras tuturor atenția
Adevarul
Constatarea unei familii care a renunțat la viața din SUA pentru un sat din Spania: „Nu mai voiam să trăim ca niște hamsteri pe roată”
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Mișcarea, un aliat neașteptat împotriva durerii. Ce exerciții pot ajuta persoanele care suferă
Zooland.ro
De ce nu se mai tem urșii de oameni? Motivele reale pentru care comportamentul lor s-a schimbat în ultimii ani și cum pot fi prevenite tragediile: „Dacă singurul nostru răspuns este glonțul, nu gestionăm problema. Doar eliminăm, pe rând, victimele propriilor noastre greșeli” EXCLUSIV
Playtech Icon
Playtech
Descarcă gratuit aplicația Playtech.ro din Google Play
Descarca
×