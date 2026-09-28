Peste 60% dintre românii de peste 50 de ani au fost ținta unei fraude online. Ce greșeală îi pune în pericol

Fraudele sunt frecvente, dar experiențele din jur sunt mai puțin vizibile

Studiul realizat de EXACT Business Solutions pe un eșantion reprezentativ de 701 persoane bancarizate, cu vârsta de peste 50 de ani, arată o diferență interesantă între experiența personală și ceea ce oamenii observă în cercul apropiat. Deși fraudele online sunt întâlnite de un număr mare de respondenți, mulți spun că nu cunosc persoane apropiate care să fi trecut prin astfel de situații.

Diferența devine mai evidentă odată cu înaintarea în vârstă. 59% dintre persoanele cu vârste între 60 și 70 de ani și 70% dintre cele de peste 70 de ani spun că nimeni din cercul lor apropiat nu a trecut printr-o experiență de fraudă online.

Pentru cei de peste 70 de ani apare și o altă problemă. Studiul indică întâlniri mai rare cu familia și prietenii, acces mai redus la informații despre fraude și un nivel mai ridicat al sentimentului de singurătate. Aproape trei din zece respondenți din această categorie spun că se simt singuri uneori sau des.

În acest context, tentativele de fraudă care se bazează pe manipulare emoțională și pe construirea treptată a unei relații de încredere reprezintă un risc important. Fraudatorii pot încerca să exploateze tocmai nevoia de comunicare, încrederea sau dorința de a ajuta.

Doar 36% verifică informațiile înainte să reacționeze

Una dintre cele mai importante concluzii ale cercetării este legată de diferența dintre informare și comportamentul efectiv. Chiar dacă oamenii au auzit despre fraude și despre metode precum spoofing-ul, acest lucru nu înseamnă automat că verifică informațiile atunci când primesc un apel sau un mesaj suspect.

Doar 36% dintre respondenți spun că verifică informațiile înainte să acționeze. După un incident, 69% declară că au apelat la Poliție sau la alte autorități, în timp ce 47% spun că au blocat contactul respectiv.

Potrivit datelor prezentate în cadrul studiului, aproximativ 30% dintre incidente nu sunt raportate. Cercetarea urmărește astfel nu doar câte persoane au auzit despre fraude, ci și ce fac efectiv atunci când apare o situație suspectă.