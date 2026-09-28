Cât vei plăti pentru rovinietă de la 1 octombrie 2026. Tabel complet în funcție de norma Euro
Modul în care șoferii plătesc pentru utilizarea drumurilor naționale se schimbă de la 1 octombrie 2026. Pentru autoturisme, nu va mai conta doar perioada pentru care este cumpărată rovinieta, ci și cât de poluantă este mașina. Astfel, doi șoferi care cumpără o rovinietă anuală pentru autoturisme pot ajunge să plătească sume diferite dacă unul conduce o mașină Euro VI, iar celălalt un autoturism Euro III. Noile tarife au fost oficializate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 888/2026, publicat în Monitorul Oficial pe 25 septembrie.
Ce se schimbă concret de la 1 octombrie
Noul sistem separă taxarea vehiculelor ușoare de cea aplicată vehiculelor grele. Rovinieta se aplică autoturismelor, vehiculelor pentru transport de persoane și vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone. Pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA de peste 3,5 tone intră în discuție sistemul TollRo.
În cazul rovinietei, prețul va depinde de trei lucruri: categoria vehiculului, norma de poluare și perioada pentru care este cumpărată.
Pentru autoturisme există patru niveluri: electrice, Euro VI, Euro IV-V și Euro 0-III. Cu cât mașina este încadrată într-o clasă de emisii mai slabă, cu atât rovinieta este mai scumpă.
Tabel rovinietă 2026 pentru autoturisme
|Tip autoturism
|1 zi
|10 zile
|30 zile
|60 zile
|12 luni
|Electric
|20 lei
|27 lei
|43 lei
|68 lei
|228 lei
|Euro VI
|22 lei
|30 lei
|48 lei
|76 lei
|254 lei
|Euro IV-V
|26 lei
|35 lei
|55 lei
|87 lei
|292 lei
|Euro 0-III
|29 lei
|39 lei
|62 lei
|99 lei
|330 lei
Sumele includ TVA și sunt cele stabilite oficial pentru rovinietele a căror perioadă de valabilitate începe de la 1 octombrie 2026.
Exemple: cât plătești în funcție de mașină
Să presupunem că doi șoferi vor rovinietă pentru un an. Primul conduce un autoturism Euro VI. Va plăti 254 de lei pentru 12 luni. Al doilea are o mașină Euro III. Pentru aceeași perioadă și aceeași categorie de vehicul va plăti 330 de lei. Diferența este de 76 de lei pe an, exclusiv din cauza clasei de emisii.
Pentru o mașină Euro V, rovinieta anuală va costa 292 de lei, cu 38 de lei mai mult decât pentru Euro VI și cu 38 de lei mai puțin decât pentru Euro III sau o normă inferioară.
Cea mai ieftină situație este cea a unui autoturism electric: 228 de lei pe an, adică 102 lei mai puțin decât pentru un autoturism Euro III-0.
Ce alegi dacă circuli doar ocazional
Diferențele există și pentru perioadele scurte. Dacă pleci într-o călătorie și ai nevoie de rovinietă pentru 10 zile, vei plăti 30 de lei pentru un autoturism Euro VI, 35 de lei pentru Euro IV-V și 39 de lei pentru Euro 0-III. Pentru o electrică, tariful este 27 de lei.
Pentru 30 de zile, sumele sunt de 43 de lei pentru electrică, 48 de lei pentru Euro VI, 55 de lei pentru Euro IV-V și 62 de lei pentru Euro 0-III.
Așadar, șoferul nu va calcula rovinieta în funcție de kilometrii efectiv parcurși. Pentru autoturisme rămâne un sistem bazat pe perioada de utilizare, diferența fiind că de acum intervine și norma de poluare. Taxarea la distanță este caracteristică TollRo, sistemul destinat vehiculelor grele de marfă.
Și autoutilitarele de până la 3,5 tone au propria grilă
Pentru un vehicul de transport marfă cu MTMA de cel mult 3,5 tone, sumele sunt mai mari decât pentru autoturisme. Rovinieta anuală costă 521 de lei pentru un vehicul electric, 579 de lei pentru Euro VI, 665 de lei pentru Euro IV-V și 752 de lei pentru Euro 0-III.
Cea mai mare valoare din întreaga grilă este întâlnită la vehiculele pentru transportul a peste 23 de persoane: pentru categoria Euro 0-III, rovinieta anuală ajunge la 6.249 de lei.
Tarifele vor putea fi actualizate în fiecare an
Ordinul prevede și un mecanism de actualizare. Valorile stabilite în lei vor fi ajustate anual, până la 31 decembrie, în funcție de indicele prețurilor de consum comunicat de INS pentru anul anterior, iar noile valori vor fi aplicate de la 1 ianuarie al anului următor.
Pentru 2026 se aplică însă tarifele din noua grilă, pentru rovinietele a căror valabilitate începe la 1 octombrie sau ulterior.
Regulile sunt aceleași indiferent de țara din care vine șoferul: rovinieta se aplică nediscriminatoriu vehiculelor românești și străine. Pentru proprietarul unui autoturism, regula de reținut de la 1 octombrie este simplă: categoria mașinii, norma Euro și perioada aleasă vor determina împreună suma de plată.