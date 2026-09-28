Cât vei plăti pentru rovinietă de la 1 octombrie 2026. Tabel complet în funcție de norma Euro

În cazul rovinietei, prețul va depinde de trei lucruri: categoria vehiculului, norma de poluare și perioada pentru care este cumpărată.

Pentru autoturisme există patru niveluri: electrice, Euro VI, Euro IV-V și Euro 0-III. Cu cât mașina este încadrată într-o clasă de emisii mai slabă, cu atât rovinieta este mai scumpă.

Tabel rovinietă 2026 pentru autoturisme

Tip autoturism 1 zi 10 zile 30 zile 60 zile 12 luni Electric 20 lei 27 lei 43 lei 68 lei 228 lei Euro VI 22 lei 30 lei 48 lei 76 lei 254 lei Euro IV-V 26 lei 35 lei 55 lei 87 lei 292 lei Euro 0-III 29 lei 39 lei 62 lei 99 lei 330 lei

Sumele includ TVA și sunt cele stabilite oficial pentru rovinietele a căror perioadă de valabilitate începe de la 1 octombrie 2026.

Exemple: cât plătești în funcție de mașină

Să presupunem că doi șoferi vor rovinietă pentru un an. Primul conduce un autoturism Euro VI. Va plăti 254 de lei pentru 12 luni. Al doilea are o mașină Euro III. Pentru aceeași perioadă și aceeași categorie de vehicul va plăti 330 de lei. Diferența este de 76 de lei pe an, exclusiv din cauza clasei de emisii.

Pentru o mașină Euro V, rovinieta anuală va costa 292 de lei, cu 38 de lei mai mult decât pentru Euro VI și cu 38 de lei mai puțin decât pentru Euro III sau o normă inferioară.

Cea mai ieftină situație este cea a unui autoturism electric: 228 de lei pe an, adică 102 lei mai puțin decât pentru un autoturism Euro III-0.

Ce alegi dacă circuli doar ocazional

Diferențele există și pentru perioadele scurte. Dacă pleci într-o călătorie și ai nevoie de rovinietă pentru 10 zile, vei plăti 30 de lei pentru un autoturism Euro VI, 35 de lei pentru Euro IV-V și 39 de lei pentru Euro 0-III. Pentru o electrică, tariful este 27 de lei.