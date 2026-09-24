Chrome nu poate face asta pe Android, dar Vivaldi da: extensiile de pe PC ajung pe telefon
Chrome rămâne unul dintre cele mai folosite browsere pe PC, iar unul dintre motivele pentru care a devenit atât de versatil este suportul pentru extensii. Pe Android, însă, situația este diferită. Chrome nu permite instalarea extensiilor din Chrome Web Store, chiar dacă acestea sunt disponibile pentru versiunea de desktop.
Un browser rival bazat pe Chromium vine însă cu o soluție pentru această limitare. Cea mai recentă actualizare a Vivaldi pentru Android permite instalarea extensiilor din Chrome Web Store direct pe telefon. Astfel, extensiile pe care utilizatorii le folosesc pe PC pot fi instalate și utilizate în versiunea mobilă a browserului, cu anumite limite legate de modul în care au fost concepute, scrie MakeUseOf.
Cum instalezi extensii Chrome pe Vivaldi pentru Android
Procesul este similar cu cel de pe PC. Din Vivaldi pentru Android, utilizatorul trebuie să apese pictograma Extensions, aflată în partea de sus, lângă bara de adrese. De acolo poate selecta Open Chrome Web Store, poate căuta extensia dorită și poate apăsa Add to Vivaldi.
Instalarea trebuie apoi confirmată prin apăsarea butonului Add extension. După instalare, extensia poate fi accesată din meniul Extensions și folosită direct pe telefon.
Pentru dezactivarea sau eliminarea unei extensii există opțiunea Manage Extensions. De acolo, utilizatorul poate opri temporar o extensie sau o poate șterge complet.
Vivaldi nu este primul browser pentru Android care oferă suport pentru extensii Chrome. Înaintea lui, această funcție era disponibilă și în Kiwi Browser. Diferența este că Vivaldi este deja o alternativă cunoscută pentru Chrome și include funcția într-un browser pe care utilizatorii îl pot folosi și ca înlocuitor de zi cu zi.
Totuși, nu toate extensiile funcționează perfect pe telefon. Multe au fost dezvoltate pentru utilizarea cu mouse și tastatură și pentru ecrane mari. Unele ferestre pop-up pot părea înghesuite pe ecranul unui smartphone, iar extensiile care depind de funcții disponibile exclusiv pe desktop pot să nu funcționeze deloc.
Cinci extensii care pot fi utile pe telefon
Suportul pentru Chrome Web Store deschide accesul la un număr mare de extensii, însă nu toate sunt la fel de utile pe un smartphone. În cazul Vivaldi, blocarea reclamelor și a trackerelor este deja integrată în browser, astfel că extensiile pentru aceste funcții nu sunt neapărat necesare.
Una dintre extensiile prezentate de autor este DoubleClicker, care permite deschiderea unui link într-un tab aflat în fundal printr-o simplă atingere dublă. În loc să ții apăsat pe link și să alegi manual opțiunea pentru deschiderea în fundal, poți continua să citești pagina curentă, iar noul tab rămâne pregătit pentru mai târziu.
O altă extensie este Auto Scroll Extension, care poate derula automat o pagină. Utilizatorul stabilește viteza, apasă pictograma extensiei, iar pagina începe să se deplaseze fără alte gesturi. Funcția poate fi utilă în special pentru articole lungi sau rețete.
Click to Remove Element permite ascunderea anumitor elemente de pe o pagină. Extensia poate fi folosită pentru a elimina, de exemplu, un player video care rămâne vizibil în timp ce derulezi sau un meniu care ocupă o parte mare din ecran. Există și o opțiune prin care elementul ascuns poate fi memorat pentru vizitele următoare pe aceeași pagină.
Keepa și Save Image as Type rezolvă alte două probleme
Pentru cumpărăturile online, autorul recomandă și Keepa, extensie care adaugă un grafic cu istoricul prețului pe paginile produselor Amazon. Graficul arată evoluția prețului, iar funcția Track product poate trimite o alertă atunci când prețul scade.
O altă extensie menționată este Save Image as Type, destinată salvării imaginilor într-un anumit format. După instalare, meniul care apare la apăsarea lungă pe o imagine include opțiunea Save image as, de unde pot fi selectate formatele JPG, PNG sau WebP.Astfel, imaginea poate fi salvată direct în formatul dorit, fără să fie nevoie de o conversie ulterioară.
Vivaldi vine cu mai multe funcții pentru Android
Suportul pentru extensii este doar una dintre funcțiile pe care Vivaldi le oferă pe Android. Browserul include și mai multe opțiuni pentru gestionarea taburilor, printre care posibilitatea de a le organiza pe două rânduri, schimbarea stilului de afișare și închiderea lor printr-un gest de glisare.
Vivaldi include și un mod de citire, un instrument integrat pentru notițe și posibilitatea de a bloca trackerele fără să blocheze reclamele de pe site-urile pe care utilizatorul dorește să le susțină.
Browserul poate fi folosit fără crearea unui cont. Conectarea este necesară doar pentru funcții precum sincronizarea marcajelor și parolelor între dispozitive. Pentru cei care trec de la Chrome, Vivaldi permite importarea marcajelor, istoricului și parolelor.