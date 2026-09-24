Chrome nu poate face asta pe Android, dar Vivaldi da: extensiile de pe PC ajung pe telefon

Cum instalezi extensii Chrome pe Vivaldi pentru Android

Procesul este similar cu cel de pe PC. Din Vivaldi pentru Android, utilizatorul trebuie să apese pictograma Extensions, aflată în partea de sus, lângă bara de adrese. De acolo poate selecta Open Chrome Web Store, poate căuta extensia dorită și poate apăsa Add to Vivaldi.

Instalarea trebuie apoi confirmată prin apăsarea butonului Add extension. După instalare, extensia poate fi accesată din meniul Extensions și folosită direct pe telefon.

Pentru dezactivarea sau eliminarea unei extensii există opțiunea Manage Extensions. De acolo, utilizatorul poate opri temporar o extensie sau o poate șterge complet.

Vivaldi nu este primul browser pentru Android care oferă suport pentru extensii Chrome. Înaintea lui, această funcție era disponibilă și în Kiwi Browser. Diferența este că Vivaldi este deja o alternativă cunoscută pentru Chrome și include funcția într-un browser pe care utilizatorii îl pot folosi și ca înlocuitor de zi cu zi.

Totuși, nu toate extensiile funcționează perfect pe telefon. Multe au fost dezvoltate pentru utilizarea cu mouse și tastatură și pentru ecrane mari. Unele ferestre pop-up pot părea înghesuite pe ecranul unui smartphone, iar extensiile care depind de funcții disponibile exclusiv pe desktop pot să nu funcționeze deloc.

Cinci extensii care pot fi utile pe telefon

Suportul pentru Chrome Web Store deschide accesul la un număr mare de extensii, însă nu toate sunt la fel de utile pe un smartphone. În cazul Vivaldi, blocarea reclamelor și a trackerelor este deja integrată în browser, astfel că extensiile pentru aceste funcții nu sunt neapărat necesare.

Una dintre extensiile prezentate de autor este DoubleClicker, care permite deschiderea unui link într-un tab aflat în fundal printr-o simplă atingere dublă. În loc să ții apăsat pe link și să alegi manual opțiunea pentru deschiderea în fundal, poți continua să citești pagina curentă, iar noul tab rămâne pregătit pentru mai târziu.