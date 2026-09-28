BYD atacă piața europeană cu un camion electric de 44 de tone: 600 km autonomie și aproape 400 km recuperați în 20 de minute

O baterie uriașă și suficientă putere pentru transport greu

ETT 44 utilizează o baterie Blade de 651 kWh și o arhitectură electrică de 851 V. Puterea nominală anunțată este echivalentă cu 743 CP, în timp ce valoarea maximă poate ajunge la aproximativ 1.000 CP. Mai important pentru operatorii de transport este faptul că BYD oferă pentru baterie o garanție de zece ani sau 1,2 milioane de kilometri.

Camionul poate fi încărcat și fără infrastructura specială de 1,5 MW. La un încărcător CCS2 DC convențional, puterea maximă ajunge la 420 kW, iar încărcarea de la 20% la 80% durează aproximativ o oră. Diferența ilustrează una dintre provocările majore ale transportului electric greu: camionul poate fi foarte performant, dar avantajul său depinde în mare măsură de stația disponibilă.

Pentru transportatorii români, problema infrastructurii este probabil mai importantă decât autonomia propriu-zisă. Un camion capabil să parcurgă 600 de kilometri ar putea acoperi fără dificultăți numeroase curse interne și ar putea lega România de țările vecine, însă încărcarea de ordinul megawaților necesită investiții complet diferite față de stațiile rapide destinate autoturismelor.

BYD încearcă să elimine această dependență de terți. Compania nu vrea să vândă doar vehiculul, ci și bateria, încărcătoarele de mare putere, stocarea staționară a energiei și sistemele de management necesare unei flote.

Camioanele electrice intră într-o etapă mult mai serioasă

ETT 44 nu vine singur. BYD a prezentat o gamă de vehicule comerciale electrice cu mase între 3,5 și 44 de tone, de la utilitare până la camioane rigide și vehicule pentru terminale logistice. Camionul greu primește și sisteme moderne de siguranță, printre care frânare automată de urgență, cruise control adaptiv, asistență pentru menținerea benzii și monitorizarea unghiului mort.

Concurența europeană este deja puternică. Mercedes-Benz Trucks are eActros 600, iar Volvo, Scania și MAN dezvoltă propriile soluții electrice pentru transportul greu. Diferența pe care BYD încearcă să o exploateze este controlul asupra unei părți mai mari din ecosistem, de la baterie până la încărcător.

În România, tranziția poate fi mai lentă decât în statele vest-europene tocmai din cauza infrastructurii și costurilor inițiale. Pentru operatorii de flote însă, calculele sunt diferite de cele ale unui proprietar de autoturism. Contează costul pe kilometru, disponibilitatea camionului, timpii de staționare și predictibilitatea cheltuielilor pe sute de mii de kilometri.