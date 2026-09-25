EXPERIENȚĂ | Cum arată, cum se aude, dar mai ales cum se simte noul ecosistem Sonos. Beam Ultra, Ace Ultra și noua aplicație, testate la Praga | FOTO-VIDEO

Cum fără inteligența artificială nu se poate în zilele noastre, Sonos 27 își propune să aducă AI-ul mai aproape de sistemul audio, dar și de tine

Așadar, una dintre schimbările importante este modul în care Sonos privește controlul prin AI. Sonos 27 este construit astfel încât tu să poți alege asistentul pe care vrei să îl folosești, în loc să fii limitat la o singură alegere.

Sonos introduce Sonos 27voice, un asistent conceput, practic, pentru controlul muzicii și pentru alegerea conținutului în funcție de starea de spirit pe care o ai în acel moment. În același timp, Sonos 27mcp permite integrarea unor asistenți AI externi, inclusiv ChatGPT, dacă te-ai obișnuit cu el și nu te poți dezvăța. Concret, ideea este ca muzica să poată fi controlată printr-o conversație. Sonos și OpenAI au prezentat, de asemenea, posibilitatea ca tu să-i poți cere lui ChatGPT să redea muzică într-o anumită zonă a casei, direct de pe telefon sau calculator, fără să fie nevoie să întrerupi conversația.

Trebuie zis că există și Sonos Custom Agents, o funcție aflată în dezvoltare prin care îți poți crea propriii agenți AI. Aceștia ar putea avea modele, personalități și voci diferite, în funcție de modul în care vor fi configurați. Altfel spus, ai libertate totală să-i faci după chipul și asemănarea ta, atât timp cât îți scoți din minte cele mai teribile filme SF pe care le-ai văzut până acum pe subiect.

Ce altceva mi s-a mai părut interesant este faptul că poți controla volumul muzicii direct din aplicație, printr-o rotiță pe care o miști tu după bunul plac. Poți vedea practic cum funcționează în clipurile pe care le-am atașat la sfârșitul acestui material.

Ce mi-a plăcut: sunetul poate trece mai ușor între boxe și căști

Sonos a prezentat și Sonos Fabric, tehnologia prin care produsele companiei se pot detecta reciproc și își pot adapta rolul în funcție de situație. Vorbim despre o direcție care poate schimba modul în care sunt folosite produsele portabile într-un sistem audio de acasă, ele devenind mult mai maleabile.

Una dintre funcțiile noi este Headphone Linking, prin care căștile Sonos Ace Ultra se pot conecta direct la sistem și pot prelua sunetul de la boxele din apropiere.

O altă noutate cât se poate de interesantă este Sonos Positioning Technology. Sistemul folosește frecvențe sonore înalte pentru a determina poziția boxelor și pentru a le adapta rolul în funcție de locul în care sunt puse.