EXPERIENȚĂ | Cum arată, cum se aude, dar mai ales cum se simte noul ecosistem Sonos. Beam Ultra, Ace Ultra și noua aplicație, testate la Praga | FOTO-VIDEO
Sonos a ales Praga pentru a arăta noua etapă în care intră sistemele audio din dotare, iar Playtech a fost acolo, evident, pentru prezentare și pentru un mic test al noilor produse. Compania a anunțat Sonos 27, o versiune importantă a platformei sale din nișa software, însă și două produse noi de top, anume soundbar-ul Beam Ultra și căștile Ace Ultra.
Prezentarea din Praga a pus accentul nu neapărat pe produsele în sine, ci pe felul în care acestea comunică între ele, iar asta consider că este de departe noutatea. Explicat în linii mari, Sonos vrea ca boxele, soundbar-urile și căștile să facă parte din același sistem, iar sunetul să poată trece mai ușor dintr-un loc în altul, în funcție de disponibilitatea device-urilor din apropiere. În paralel, se mizează destul de mult pe funcții bazate pe AI și pe o nouă versiune a aplicației, după cum am menționat, de altfel, anterior, însă voi dezvolta și în cele ce urmează pentru o mai bună înțelegere a situației tehnologice.
Cum fără inteligența artificială nu se poate în zilele noastre, Sonos 27 își propune să aducă AI-ul mai aproape de sistemul audio, dar și de tine
Așadar, una dintre schimbările importante este modul în care Sonos privește controlul prin AI. Sonos 27 este construit astfel încât tu să poți alege asistentul pe care vrei să îl folosești, în loc să fii limitat la o singură alegere.
Sonos introduce Sonos 27voice, un asistent conceput, practic, pentru controlul muzicii și pentru alegerea conținutului în funcție de starea de spirit pe care o ai în acel moment. În același timp, Sonos 27mcp permite integrarea unor asistenți AI externi, inclusiv ChatGPT, dacă te-ai obișnuit cu el și nu te poți dezvăța. Concret, ideea este ca muzica să poată fi controlată printr-o conversație. Sonos și OpenAI au prezentat, de asemenea, posibilitatea ca tu să-i poți cere lui ChatGPT să redea muzică într-o anumită zonă a casei, direct de pe telefon sau calculator, fără să fie nevoie să întrerupi conversația.
Trebuie zis că există și Sonos Custom Agents, o funcție aflată în dezvoltare prin care îți poți crea propriii agenți AI. Aceștia ar putea avea modele, personalități și voci diferite, în funcție de modul în care vor fi configurați. Altfel spus, ai libertate totală să-i faci după chipul și asemănarea ta, atât timp cât îți scoți din minte cele mai teribile filme SF pe care le-ai văzut până acum pe subiect.
Ce altceva mi s-a mai părut interesant este faptul că poți controla volumul muzicii direct din aplicație, printr-o rotiță pe care o miști tu după bunul plac. Poți vedea practic cum funcționează în clipurile pe care le-am atașat la sfârșitul acestui material.
Ce mi-a plăcut: sunetul poate trece mai ușor între boxe și căști
Sonos a prezentat și Sonos Fabric, tehnologia prin care produsele companiei se pot detecta reciproc și își pot adapta rolul în funcție de situație. Vorbim despre o direcție care poate schimba modul în care sunt folosite produsele portabile într-un sistem audio de acasă, ele devenind mult mai maleabile.
Una dintre funcțiile noi este Headphone Linking, prin care căștile Sonos Ace Ultra se pot conecta direct la sistem și pot prelua sunetul de la boxele din apropiere.
O altă noutate cât se poate de interesantă este Sonos Positioning Technology. Sistemul folosește frecvențe sonore înalte pentru a determina poziția boxelor și pentru a le adapta rolul în funcție de locul în care sunt puse.
De aici vine și funcția Portable Surrounds. Boxele portabile compatibile pot deveni boxe surround spate atunci când sunt puse în poziția potrivită, fără ca tu să fii nevoit să configurezi manual întregul sistem de fiecare dată. Mi-aș permite să fac și o glumă: bucuria leneșilor.
Beam Ultra și Ace Ultra sunt noile produse de top și sună, dar mai ales se simt, bine de tot
Pe lângă partea de software, am pus mâna și cele două produse noi care au fost concepute să profite de noile funcții ale platformei.
Beam Ultra este un soundbar simpatic, de dimensiuni medii, care îți încape lejer pe mobila apartamentului comunist în care probabil locuiești. Avem de-a face cu un sunet 7.1.2 cu Dolby Atmos, iar Playtech a avut ocazia să testeze produsul în cadrul evenimentului. Mai exact, am urmărit, spre marea mea bucurie, scena preferată din filmul Sinners, absolut grăitoare pentru ceea ce poate sistemul la nivel de audio.
Al doilea produs este Sonos Ace Ultra, noua generație de căști de top a companiei. În cadrul prezentării, am pus pe cap varianta pe negru, însă și cea pe alb. Trebuie să-ți recunosc că le prefer din start pe cele negre, de vreme ce sunt mai ușor de întreținut pe termen lung, oricât de plictisitoare ar putea fi considerată varianta din punct de vedere vizual.
Totuși, cei de la Sonos s-au gândit să rezolve în cazul celor albe măcar suportul în care sunt ținute. Acum, „gentuța” e și în cazul lor neagră, pentru a evita eventuala murdărire rapidă atunci când le ții în ghiozdan pe lângă cine-știe-ce. Mai mult, am înțeles că au reproiectat inclusiv fermoarul care, ce-i drept, se simte mai fluid la foieli excesive, fără risc major de blocare.
„Jucăriile” au fost dezvoltate cu integrarea în ecosistemul Sonos în minte, iar Headphone Linking este una dintre funcțiile care le scoate în față.
În loc de concluzie: noua aplicație Sonos simplifică accesul la sistem
Sonos a regândit și aplicația, cu obiectivul de a face navigarea mai simplă. Noua interfață a fost dezvoltată și testată împreună cu comunitatea Sonos, compania prezentând aplicația ca una dintre mai multe metode prin care poate fi controlat sistemul audio.
Pe lângă aplicație, utilizatorii vor putea folosi Sonos 27voice și Sonos 27web, în funcție de modul în care vor să interacționeze cu produsele.
Trebuie să știi că Sonos 27 va fi disponibil sub forma unei actualizări software gratuite pentru produsele din generația Sonos S2, însă anumite funcții vor necesita hardware compatibil.
Noua interfață a aplicației, Sonos 27mcp în versiunea Early Access și Portable Surrounds au început să fie lansate din 8 septembrie. Beam Ultra și Ace Ultra au intrat în deja precomandă, iar disponibilitatea este programată pentru 29 septembrie, moment în care va fi lansată și funcția Headphone Linking pentru Ace Ultra.
În cele ce urmează, te invit să urmărești două clipuri de la eveniment pentru a-ți face o idee mai bine conturată asupra produselor prezentate la Praga.