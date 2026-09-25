Cât ar urma să coste rovinieta în România, față de Bulgaria și Ungaria. Noile tarife pregătite pentru 1 octombrie

Schimbarea face interesantă și comparația cu Bulgaria și Ungaria, două țări tranzitate frecvent de români atunci când pleacă spre Grecia, Turcia sau vestul Europei.

Cât va costa rovinieta în România de la 1 octombrie

Pentru autoturisme, tarifele vor fi împărțite în trei grupe.

Mașinile electrice și cele Euro 6 vor beneficia de cel mai mic tarif. O rovinietă pentru o zi va costa aproximativ 22 de lei, cea pentru 10 zile – 30 de lei, iar cea pentru 30 de zile – 48 de lei.

Pentru 60 de zile, tariful va fi de aproximativ 76 de lei, iar pentru un an, de 254 de lei.

Șoferii cu mașini Euro 4 sau Euro 5 vor plăti mai mult: 26 de lei pentru o zi, 35 de lei pentru 10 zile, 55 de lei pentru 30 de zile, 87 de lei pentru 60 de zile și aproximativ 292 de lei pentru un an.

Cele mai mari tarife vor fi suportate de proprietarii autoturismelor Euro 3 sau mai vechi. Pentru acestea, o zi va costa aproximativ 29 de lei, 10 zile – 39 de lei, 30 de zile – 62 de lei, iar 60 de zile – 99 de lei.

Rovinieta anuală pentru o mașină Euro 3, Euro 2, Euro 1 sau non-Euro va ajunge la aproximativ 330 de lei.