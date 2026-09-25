Cât ar urma să coste rovinieta în România, față de Bulgaria și Ungaria. Noile tarife pregătite pentru 1 octombrie
Șoferii români vor avea parte de o schimbare importantă de la 1 octombrie 2026. Prețul rovinietei pentru autoturisme nu va mai depinde doar de categoria vehiculului și de perioada pentru care este cumpărată, ci și de norma de poluare a mașinii.
Principiul folosit de noul sistem este „poluatorul plătește”. Astfel, proprietarii mașinilor electrice și Euro 6 vor achita cel mai mic tarif, în timp ce șoferii care conduc mașini Euro 3, Euro 2, Euro 1 sau non-Euro vor plăti mai mult.
Schimbarea face interesantă și comparația cu Bulgaria și Ungaria, două țări tranzitate frecvent de români atunci când pleacă spre Grecia, Turcia sau vestul Europei.
Cât va costa rovinieta în România de la 1 octombrie
Pentru autoturisme, tarifele vor fi împărțite în trei grupe.
Mașinile electrice și cele Euro 6 vor beneficia de cel mai mic tarif. O rovinietă pentru o zi va costa aproximativ 22 de lei, cea pentru 10 zile – 30 de lei, iar cea pentru 30 de zile – 48 de lei.
Pentru 60 de zile, tariful va fi de aproximativ 76 de lei, iar pentru un an, de 254 de lei.
Șoferii cu mașini Euro 4 sau Euro 5 vor plăti mai mult: 26 de lei pentru o zi, 35 de lei pentru 10 zile, 55 de lei pentru 30 de zile, 87 de lei pentru 60 de zile și aproximativ 292 de lei pentru un an.
Cele mai mari tarife vor fi suportate de proprietarii autoturismelor Euro 3 sau mai vechi. Pentru acestea, o zi va costa aproximativ 29 de lei, 10 zile – 39 de lei, 30 de zile – 62 de lei, iar 60 de zile – 99 de lei.
Rovinieta anuală pentru o mașină Euro 3, Euro 2, Euro 1 sau non-Euro va ajunge la aproximativ 330 de lei.
Diferența dintre o mașină Euro 6 și una Euro 3
Noul sistem face ca doi șoferi care conduc autoturisme din aceeași categorie și parcurg exact aceleași drumuri să poată plăti sume diferite.
La rovinieta anuală, de exemplu, proprietarul unei mașini electrice sau Euro 6 va achita aproximativ 254 de lei.
Pentru un autoturism Euro 4 sau Euro 5, costul urcă la aproximativ 292 de lei, cu 38 de lei mai mult.
În cazul unei mașini Euro 3 sau mai vechi, rovinieta anuală va ajunge la aproximativ 330 de lei. Diferența față de un autoturism Euro 6 va fi astfel de aproximativ 76 de lei pe an.
Schimbarea vine după ce rovinieta anuală pentru autoturisme fusese deja majorată în septembrie 2025 de la 28 la 50 de euro.
Cât costă vinieta în Bulgaria
Pentru românii care pleacă cu mașina spre Grecia sau Turcia, Bulgaria reprezintă una dintre cele mai importante țări de tranzit.
Sistemul bulgar are alte perioade de valabilitate decât cel românesc.
Potrivit platformei oficiale BG Toll, pentru un autoturism de până la 3,5 tone, vinieta pentru o zi costă 5,30 euro, adică aproximativ 27 de lei.
Vinieta săptămânală costă 10 euro, cea lunară 19,90 euro, iar cea valabilă trei luni costă 35,90 euro.
Pentru un an, un șofer plătește 64,50 euro, echivalentul a aproximativ 330 de lei.
Bulgaria are și o vinietă specială de weekend, care costă 6,60 euro și este valabilă de vineri, de la ora 12:00, până duminică, la ora 23:59.
Prin urmare, la nivelul vinietei anuale, Bulgaria ajunge foarte aproape de suma pe care o va plăti în România proprietarul unei mașini Euro 3 sau mai vechi.
Pentru un autoturism Euro 6, rovinieta anuală din România rămâne însă mai ieftină.
Cât plătesc șoferii în Ungaria
Ungaria este o altă țară tranzitată frecvent de șoferii români care călătoresc spre Austria, Germania, Cehia sau alte state din vestul Europei.
Pentru categoria D1, în care intră majoritatea autoturismelor obișnuite, tarifele oficiale pentru 2026 sunt considerabil mai mari.
Vinieta pentru o zi costă 5.550 de forinți, iar cea pentru 10 zile costă 6.900 de forinți.
Pentru o lună, șoferul plătește 11.170 de forinți, iar vinieta națională anuală costă 61.760 de forinți.
În funcție de cursul de schimb, vinieta anuală ungară ajunge astfel la aproximativ 800 de lei, de peste trei ori mai mult decât rovinieta românească pentru un autoturism Euro 6.
Ungaria are însă și viniete anuale regionale, valabile doar pentru anumite zone, care costă 7.190 de forinți.
România, Bulgaria și Ungaria: cât costă taxele de drum
Comparația directă nu este perfectă, deoarece perioadele de valabilitate și regulile diferă de la o țară la alta.
Pentru un an, însă, diferențele sunt evidente.
În România, un autoturism electric sau Euro 6 va plăti aproximativ 254 de lei. O mașină Euro 4 sau Euro 5 va ajunge la 292 de lei, iar una Euro 3 sau mai veche la aproximativ 330 de lei.
În Bulgaria, vinieta anuală pentru un autoturism de până la 3,5 tone costă 64,50 euro, adică aproximativ 330 de lei.
În Ungaria, vinieta națională anuală D1 costă 61.760 de forinți, echivalentul a aproximativ 800 de lei, în funcție de cursul valutar.
Astfel, chiar și după introducerea diferențierii în funcție de norma de poluare, România rămâne sub Ungaria la costul anual al taxei de drum pentru autoturisme.
Ce trebuie să știe șoferii de la 1 octombrie
Noile reguli vor intra în vigoare la 1 octombrie 2026, dată de la care CNAIR va aplica noul sistem de tarifare rutieră.
Legea prevede că rovinieta va fi stabilită în funcție de categoria vehiculului, clasa de emisii poluante și perioada de utilizare a rețelei naționale de drumuri.
Pentru șoferi, una dintre cele mai importante schimbări va fi tocmai necesitatea identificării corecte a normei Euro a autoturismului.
Această informație se regăsește în documentele vehiculului și va determina categoria de tarif aplicabilă.
Prin urmare, de la 1 octombrie, nu va mai fi suficient să știi că ai un autoturism pentru a afla cât costă rovinieta. Două mașini din aceeași categorie, dar cu norme de poluare diferite, vor putea avea tarife diferite pentru exact aceeași perioadă.