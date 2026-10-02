AI-ul face escrocheriile online mai greu de recunoscut: 9 din 10 persoane au întâlnit deja o tentativă de fraudă
Fraudele online au ajuns la un nivel la care aproape nimeni nu mai poate considera că este în afara riscului. Un nou studiu realizat de Consumer Reports, Aspen Digital și Global Cyber Alliance arată că 90% dintre adulții americani au întâlnit o tentativă de fraudă digitală sau un atac cibernetic. În același timp, 17% dintre cei chestionați au spus că au pierdut bani în urma unei breșe de securitate digitală.
Cercetarea a fost realizată de Consumer Reports în martie și aprilie, pe aproape 5.000 de adulți din Statele Unite. Datele apar într-un moment în care instrumentele AI fac mai ușoară crearea unor fraude personalizate, iar escrocii pot folosi cantități mari de informații personale pentru a construi mesaje care par mult mai credibile decât tentativele clasice de phishing, scrie CBS News.
AI-ul face fraudele mai ușor de personalizat
Una dintre schimbările importante aduse de AI este reducerea efortului necesar pentru personalizarea unei tentative de fraudă. În trecut, un escroc putea trimite rapid un număr mare de mesaje, însă adaptarea fiecăruia la persoana vizată necesita timp și muncă.
Acum, instrumentele AI pot analiza și combina rapid informații despre o persoană și pot genera mesaje adaptate. Date obținute în urma unei breșe de securitate, precum adresa fizică, pot fi folosite pentru ca un escroc să pretindă că reprezintă o instituție financiară și să ofere, de exemplu, o dobândă avantajoasă la un credit ipotecar.
Stacey Higginbotham, specialist în securitate cibernetică la Consumer Reports, explică faptul că AI-ul îi ajută pe escroci să folosească mai eficient datele personale pe care le au deja despre consumatori și să ajungă la mai multe persoane cu mesaje personalizate.
Potrivit acesteia, aproximativ una din cinci fraude include deja un anumit nivel de personalizare, iar proporția este așteptată să crească rapid.
Deepfake-urile pot face mesajele frauduloase mai greu de recunoscut
Fraudele nu mai arată întotdeauna precum mesajele clasice de phishing, cu greșeli evidente de ortografie, linkuri suspecte și formulări neobișnuite. Tehnologia poate fi folosită pentru a crea tentative mult mai sofisticate, inclusiv prin deepfake.
Un utilizator atent la mesajele primite de la expeditori necunoscuți poate fi mai greu de păcălit de o tentativă evidentă de phishing. În schimb, o fraudă care folosește informații reale despre persoana vizată și un mesaj construit cu ajutorul AI poate părea mult mai plauzibilă.
Colin Ferris, specialist în securitate cibernetică la Silverfort, a explicat pentru CBS News că, înainte de apariția AI, personalizarea unui număr mare de mesaje era prea costisitoare ca timp și efort. Crearea manuală a zeci de mesaje de phishing personalizate nu era eficientă pentru un atacator. Instrumentele AI reduc considerabil această barieră.
Problema este amplificată de numărul tot mai mare de breșe de securitate. Cu cât ajung mai multe informații personale în posesia unor persoane rău intenționate, cu atât crește cantitatea de date care poate fi folosită pentru construirea unor fraude credibile.
Autentificarea în doi pași devine tot mai importantă
Specialiștii citați în raport recomandă folosirea unor măsuri de securitate care, în trecut, puteau părea inutile pentru unele conturi. Autentificarea multifactor, inclusiv cea în doi pași, poate adăuga un nivel important de protecție în cazul în care o parolă ajunge în mâinile unui atacator.
Totuși, măsurile individuale nu pot elimina singure toate riscurile. Brian Cute, președintele și CEO-ul Global Cyber Alliance, susține că problemele de securitate existente în infrastructura internetului, inclusiv rutarea nesigură și domeniile înregistrate cu intenții malițioase, pot permite abuzuri care nu pot fi oprite doar prin parole sau actualizări de securitate.
Potrivit acestuia, reducerea acestor vulnerabilități presupune colaborarea dintre industrie, autorități și organizații care lucrează în zona de securitate digitală.
Datele Consumer Reports arată, în paralel, că oamenii sunt tot mai preocupați de siguranța informațiilor personale și de posibilitatea ca persoane rău intenționate să ajungă la datele lor, inclusiv la informațiile asociate conturilor financiare.
Regula de 9 secunde poate preveni unele fraude
Pe lângă instrumentele tehnice de protecție, una dintre metodele propuse pentru reducerea riscului este foarte simplă: o pauză înainte de reacția la un mesaj suspect.
Inițiativa Take9 recomandă ca oamenii să aștepte nouă secunde înainte de a apăsa pe un link, de a descărca un fișier sau de a distribui un mesaj primit. Ideea este de a introduce un moment de verificare între primirea mesajului și acțiunea propriu-zisă.
Cele câteva secunde pot fi folosite pentru a verifica expeditorul, adresa site-ului sau natura cererii. În cazul unui mesaj care solicită schimbarea unei parole bancare, de exemplu, verificarea directă prin aplicația sau site-ul oficial al instituției poate evita accesarea unui link fraudulos.
Studiul Consumer Reports conturează astfel o situație în care fraudele digitale nu mai vizează doar anumite categorii de persoane. Din aproape 5.000 de adulți americani chestionați, 90% au spus că au întâlnit o fraudă digitală sau un atac cibernetic, iar 17% au raportat pierderi financiare în urma unei breșe de securitate.