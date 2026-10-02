AI-ul face escrocheriile online mai greu de recunoscut: 9 din 10 persoane au întâlnit deja o tentativă de fraudă

AI-ul face fraudele mai ușor de personalizat

Una dintre schimbările importante aduse de AI este reducerea efortului necesar pentru personalizarea unei tentative de fraudă. În trecut, un escroc putea trimite rapid un număr mare de mesaje, însă adaptarea fiecăruia la persoana vizată necesita timp și muncă.

Acum, instrumentele AI pot analiza și combina rapid informații despre o persoană și pot genera mesaje adaptate. Date obținute în urma unei breșe de securitate, precum adresa fizică, pot fi folosite pentru ca un escroc să pretindă că reprezintă o instituție financiară și să ofere, de exemplu, o dobândă avantajoasă la un credit ipotecar.

Stacey Higginbotham, specialist în securitate cibernetică la Consumer Reports, explică faptul că AI-ul îi ajută pe escroci să folosească mai eficient datele personale pe care le au deja despre consumatori și să ajungă la mai multe persoane cu mesaje personalizate.

Potrivit acesteia, aproximativ una din cinci fraude include deja un anumit nivel de personalizare, iar proporția este așteptată să crească rapid.

Deepfake-urile pot face mesajele frauduloase mai greu de recunoscut

Fraudele nu mai arată întotdeauna precum mesajele clasice de phishing, cu greșeli evidente de ortografie, linkuri suspecte și formulări neobișnuite. Tehnologia poate fi folosită pentru a crea tentative mult mai sofisticate, inclusiv prin deepfake.

Un utilizator atent la mesajele primite de la expeditori necunoscuți poate fi mai greu de păcălit de o tentativă evidentă de phishing. În schimb, o fraudă care folosește informații reale despre persoana vizată și un mesaj construit cu ajutorul AI poate părea mult mai plauzibilă.

Colin Ferris, specialist în securitate cibernetică la Silverfort, a explicat pentru CBS News că, înainte de apariția AI, personalizarea unui număr mare de mesaje era prea costisitoare ca timp și efort. Crearea manuală a zeci de mesaje de phishing personalizate nu era eficientă pentru un atacator. Instrumentele AI reduc considerabil această barieră.