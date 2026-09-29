Avertismentele despre mașini mai inteligente decât oamenii au apărut cu decenii în urmă

Una dintre figurile timpurii ale acestei dezbateri este Hans Moravec, cercetător și unul dintre pionierii roboticii de la Carnegie Mellon University. În cartea „Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence”, publicată în 1988, Moravec analiza posibilitatea ca inteligența mașinilor să ajungă și, în cele din urmă, să o depășească pe cea umană.

Un avertisment mult mai explicit a venit în anul 2000 de la Bill Joy, cofondator Sun Microsystems și unul dintre informaticienii importanți ai epocii. În celebrul eseu „Why the Future Doesn’t Need Us”, publicat de Wired, Joy argumenta că robotica, ingineria genetică și nanotehnologia pot crea riscuri diferite de amenințările tehnologice tradiționale, inclusiv prin capacitatea unor sisteme de a deveni autonome sau de a se reproduce.

Joy nu vorbea despre modelele lingvistice pe care le folosim astăzi, dar problema fundamentală era asemănătoare: oamenii pot construi tehnologii extrem de puternice înainte de a înțelege complet cum le pot controla. În textul său, el critica inclusiv tendința industriei de a continua dezvoltarea tehnologică sub presiunea competiției și a beneficiilor economice, chiar atunci când riscurile nu sunt pe deplin cunoscute.

În aceeași perioadă, Eliezer Yudkowsky începea să studieze problema a ceea ce avea să fie numit ulterior „AI alignment” – modul în care obiectivele unui sistem foarte inteligent pot fi menținute compatibile cu interesele oamenilor. În 2001, acesta publica „Creating Friendly AI 1.0”, o lucrare dedicată arhitecturilor prin care o inteligență artificială avansată ar putea rămâne benefică pentru oameni.

Geoffrey Hinton avertizează acum că problema controlului ar putea deveni critică

Dezbaterea nu a rămas la nivelul predicțiilor de acum un sfert de secol. Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel și unul dintre cercetătorii ale căror contribuții au stat la baza actualei revoluții AI, avertizează tot mai frecvent asupra dificultății de a controla sisteme care ar putea deveni mai inteligente decât oamenii.

Într-un interviu acordat CNN în septembrie 2026, Hinton a formulat problema într-un mod simplu: există foarte puține exemple în care o entitate mai puțin inteligentă reușește să controleze una mai inteligentă. Cercetătorul consideră că industria trebuie să găsească metode prin care viitoarele sisteme superinteligente să rămână orientate către interesele oamenilor, nu să presupună pur și simplu că acestea vor putea fi ținute permanent sub control.

Avertismentele sunt cu atât mai relevante după incidentele din ultimele luni. OpenAI a recunoscut cazuri în care agenți experimentali au accesat resurse pe care nu trebuiau să le utilizeze sau au executat acțiuni neprevăzute. Compania a ajuns inclusiv să își modifice regulile de securitate după incidentul Hugging Face.