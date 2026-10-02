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Se fac mii de angajări în spitalele de stat. Ce salariu poate avea în 2026 un asistent medical, infirmier sau brancardier

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Se fac mii de angajări în spitalele de stat. Ce salariu poate avea în 2026 un asistent medical, infirmier sau brancardier
Cât se câștigă într-un spital de stat în 2026 (Foto: Profimedia)

Toamna anului 2026 aduce una dintre cele mai ample campanii de recrutare din sistemul sanitar public din ultimii ani. Guvernul a aprobat deblocarea a 6.850 de posturi în spitale și serviciile publice de ambulanță, iar concursurile au început deja în numeroase unități medicale. Cele mai multe locuri sunt pentru asistenți medicali și personal auxiliar, precum infirmiere, îngrijitoare și brancardieri.

Cuprins
  1. Aproape 2.600 de posturi pentru asistenți medicali
  2. Cât câștigă un asistent medical în 2026
  3. Ce salarii au infirmierele și brancardierii
  4. Aproape 200 de locuri la un singur spital din Iași
  5. Aproximativ 100 de angajări sunt pregătite la Slatina

Aproape 2.600 de posturi pentru asistenți medicali

Deblocarea posturilor a fost aprobată pe 28 iulie, după ce Ministerul Sănătății solicitase inițial 7.805 locuri. Din cele 6.850 aprobate, 2.593 sunt destinate asistenților medicali, iar alte 2.567 personalului medical auxiliar. Pentru medici sunt disponibile 1.433 de posturi, iar 257 sunt pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni. Aproximativ 400 de locuri sunt în serviciile județene de ambulanță.

Numărul pare mare, însă necesarul din sistem este considerabil mai ridicat. Înaintea deblocării angajărilor, Federația SANITAS estima, pe baza datelor provenite de la 372 de unități sanitare, peste 55.000 de posturi normate neocupate, adică mai mult de 22% din total.

Situația este diferită de la un județ la altul. În timp ce spitalele din orașele universitare pot avea mai mulți candidați pentru un singur loc, unele unități din orașele mici întâmpină dificultăți în atragerea medicilor.

Cât câștigă un asistent medical în 2026

Salariul efectiv diferă considerabil în funcție de studii, vechime, gradație, secția în care lucrează angajatul, sporurile acordate și turele de noapte.

Datele salariale publicate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș pentru martie 2026 arată, de exemplu, că pe secțiile cu specialități chirurgicale un asistent medical cu studii superioare apare cu venituri nete cuprinse între aproximativ 5.100 și 5.800 de lei, iar pentru asistenții medicali principali veniturile pot urca mai mult, în funcție de situația concretă. Un asistent medical debutant cu studii superioare apare cu 4.583 de lei net.

Important este că aceste valori nu trebuie privite drept un „salariu unic” valabil în toate spitalele. Venitul lunar poate crește prin sporurile specifice secției, munca în ture, activitatea din timpul nopții, în weekend sau de sărbători și prin gradația corespunzătoare vechimii.

Ce salarii au infirmierele și brancardierii

Și în cazul personalului auxiliar diferențele pot fi importante. În aceeași situație salarială publicată pentru martie 2026, veniturile nete ale brancardierilor de pe secțiile chirurgicale se situau între aproximativ 2.450 și 4.200 de lei, iar cele ale infirmierilor între aproximativ 2.800 și 5.200 de lei. Pentru îngrijitoare erau indicate valori între aproximativ 3.270 și 4.700 de lei net.

Aceste exemple arată de ce doi angajați care au aparent aceeași ocupație pot primi sume diferite la finalul lunii. Secția, vechimea și sporurile pot modifica semnificativ venitul.

Posturile sunt cât se poate de reale. De exemplu, Spitalul Clinic Colțea din București a scos în 2026 la concurs posturi pe perioadă nedeterminată pentru asistenți medicali, infirmiere și brancardieri, inclusiv în Hematologie, Oncologie, Radioterapie și ORL.

Aproape 200 de locuri la un singur spital din Iași

La Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” din Iași au fost scoase la concurs 94 de posturi de asistent medical și 105 pentru personal auxiliar. Interesul este ridicat.

„De exemplu, la brancardierii de la Urgență sunt patru locuri și sunt 35-37 de înscriși”, a explicat prof. univ. dr. Diana Cimpoeșu.

În cazul posturilor pentru asistenți debutanți sunt cel puțin doi candidați pentru un loc, iar în anumite situații numărul ajunge la patru sau cinci.

„Nu ne temem că nu vor fi ocupate, pentru că Iașiul este un oraș care formează asistenți medicali atât cu studii superioare, cât și cu studii postliceale și întotdeauna la noi concurența este foarte mare”, a explicat dr. Cimpoeșu, conform Adevărul.ro.

Aproximativ 100 de angajări sunt pregătite la Slatina

Și Spitalul Județean de Urgență Slatina pregătește aproximativ 100 de posturi, de la medici și asistenți medicali până la brancardieri, infirmiere și îngrijitoare.

„Cred că într-o săptămână începem să le publicăm, pe categorii, treptat, să nu ne aglomerăm, pentru că durează procedura”, a declarat managerul SJU Slatina, Cosmin Floreanu.

Acesta admite însă că deblocarea postului nu garantează și găsirea candidatului potrivit.

„Noi le scoatem, dar nu știu dacă o să le și ocupăm”, a spus managerul, în special în contextul dificultăților de recrutare pentru anumite specializări.

Cei interesați de un loc de muncă în sistemul public pot urmări secțiunea Carieră a Ministerului Sănătății, site-urile spitalelor și platforma oficială posturi.gov.ro. Concursurile sunt publicate treptat, astfel că o parte dintre cele 6.850 de posturi aprobate au fost deja scoase la concurs, în timp ce altele urmează să fie anunțate în perioada următoare.

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