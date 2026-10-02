Se fac mii de angajări în spitalele de stat. Ce salariu poate avea în 2026 un asistent medical, infirmier sau brancardier

Numărul pare mare, însă necesarul din sistem este considerabil mai ridicat. Înaintea deblocării angajărilor, Federația SANITAS estima, pe baza datelor provenite de la 372 de unități sanitare, peste 55.000 de posturi normate neocupate, adică mai mult de 22% din total.

Situația este diferită de la un județ la altul. În timp ce spitalele din orașele universitare pot avea mai mulți candidați pentru un singur loc, unele unități din orașele mici întâmpină dificultăți în atragerea medicilor.

Cât câștigă un asistent medical în 2026

Salariul efectiv diferă considerabil în funcție de studii, vechime, gradație, secția în care lucrează angajatul, sporurile acordate și turele de noapte.

Datele salariale publicate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș pentru martie 2026 arată, de exemplu, că pe secțiile cu specialități chirurgicale un asistent medical cu studii superioare apare cu venituri nete cuprinse între aproximativ 5.100 și 5.800 de lei, iar pentru asistenții medicali principali veniturile pot urca mai mult, în funcție de situația concretă. Un asistent medical debutant cu studii superioare apare cu 4.583 de lei net.

Important este că aceste valori nu trebuie privite drept un „salariu unic” valabil în toate spitalele. Venitul lunar poate crește prin sporurile specifice secției, munca în ture, activitatea din timpul nopții, în weekend sau de sărbători și prin gradația corespunzătoare vechimii.

Ce salarii au infirmierele și brancardierii

Și în cazul personalului auxiliar diferențele pot fi importante. În aceeași situație salarială publicată pentru martie 2026, veniturile nete ale brancardierilor de pe secțiile chirurgicale se situau între aproximativ 2.450 și 4.200 de lei, iar cele ale infirmierilor între aproximativ 2.800 și 5.200 de lei. Pentru îngrijitoare erau indicate valori între aproximativ 3.270 și 4.700 de lei net.

Aceste exemple arată de ce doi angajați care au aparent aceeași ocupație pot primi sume diferite la finalul lunii. Secția, vechimea și sporurile pot modifica semnificativ venitul.