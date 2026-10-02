Criza memoriilor RAM se prelungește până în 2028: AI-ul pune presiune pe producție, iar prețurile cresc
Piața memoriilor RAM se confruntă cu o perioadă dificilă, iar problemele de aprovizionare ar putea continua cel puțin până în 2028. Directorii de la Micron și Samsung au avertizat în această săptămână că cererea pentru memorii depășește oferta disponibilă, în condițiile în care centrele de date și sistemele AI absorb tot mai multă capacitate de producție.
Sanjay Mehrotra, CEO-ul Micron, a declarat în fața investitorilor că cererea pentru memoria companiei va continua să fie mai mare decât oferta disponibilă în următorii ani. Deși Micron nu mai vinde RAM direct consumatorilor, compania produce memorii de tip HBM pentru sisteme AI și DRAM pentru servere, iar prioritizarea acestor produse influențează indirect și cantitatea de memorie disponibilă pentru PC-uri, telefoane și alte dispozitive, scrie Ars Technica.
AI-ul consumă tot mai multă capacitate de producție
Potrivit lui Mehrotra, raportul dintre cerere și ofertă devine tot mai dificil. Micron intenționează să deschidă noi spații de producție, însă compania nu se așteaptă ca acestea să rezolve rapid problema.
Noile camere curate pentru fabricarea memoriilor sunt planificate pentru 2028. Chiar și după finalizarea lor și obținerea primelor plăci de siliciu, producția nu va ajunge imediat la capacitate maximă. Creșterea este graduală, iar procesul de extindere poate dura.
O parte importantă a problemei este legată de memoria HBM, utilizată de acceleratoarele și infrastructura necesare pentru AI. Micron trece de la HBM 3E către o pondere mai mare de HBM 4 și 4E, iar această tranziție afectează ritmul în care poate crește oferta totală de memorie.
În plus, Mehrotra a explicat că viitoarele tranziții către noi noduri de fabricație vor aduce câștiguri mai mici de productivitate pentru fiecare placă de siliciu. Asta înseamnă că simpla trecere la tehnologii de producție mai noi nu va putea compensa rapid creșterea cererii.
O mare parte din memoria pentru 2027 este deja vândută
Presiunea de pe piață este vizibilă și în comenzile deja contractate. Aproximativ 75% din producția de memorie Micron pentru 2027 este deja alocată, iar compania discută deja în principal despre volumele care vor fi disponibile în 2028.
Situația este și mai accentuată în cazul HBM. Mehrotra a precizat că o mare parte din volumul pentru 2027 este deja vândut, iar prețurile pentru memoria care va fi livrată anul viitor sunt considerabil mai mari decât cele din 2026.
Cererea pentru HBM a ajuns, de asemenea, să depășească cererea pentru DRAM produsă de Micron. Creșterea accelerată a sistemelor AI determină astfel producătorii să aloce mai multe resurse către memoria cu lățime mare de bandă, în detrimentul altor tipuri de DRAM.
Samsung oferă o imagine similară asupra pieței. Kim Taewoo, vicepreședinte executiv al companiei, a declarat că HBM ar putea reprezenta aproape 30% din capacitatea de producție a plăcilor de siliciu destinată DRAM în 2027. În 2026, proporția este estimată la aproximativ 20%.
De ce ajunge criza RAM și la PC-uri și telefoane
Deși problema este alimentată în principal de cererea din centrele de date și infrastructura AI, efectele nu rămân limitate la servere. Capacitatea de producție este o resursă comună, iar orientarea unei părți tot mai mari către HBM și memoria pentru servere reduce disponibilitatea pentru alte produse.
Micron a renunțat deja la vânzarea memoriilor RAM către consumatori sub marca Crucial. Decizia a fost anunțată în decembrie 2025, iar compania a indicat atunci creșterea cererii generate de AI și necesitatea de a îmbunătăți aprovizionarea și suportul pentru clienții strategici din segmentele cu ritm mai rapid de creștere.
Consumatorii au început deja să simtă efectele. Prețurile sistemelor PC preasamblate au crescut, iar unii producători oferă configurații cu mai puțină memorie RAM la prețuri mai mari. Presiunea se resimte și în cazul altor dispozitive, inclusiv smartphone-uri, stick-uri de streaming și console de jocuri.
Cât ar putea dura deficitul de memorie
Micron nu poate indica momentan un moment precis în care oferta va ajunge din nou la nivelul cererii. Mehrotra a explicat că tendințele din dezvoltarea AI continuă să genereze nevoi tot mai mari de memorie.
Modelele AI devin mai mari, ferestrele de context se extind, iar numărul de sarcini executate simultan crește. În același timp, utilizarea agenților AI în companii și aplicațiile destinate consumatorilor contribuie la creșterea cantității de memorie necesare.
Toate aceste evoluții pun presiune nu doar pe capacitatea totală de producție, ci și pe necesarul de memorie per sistem. Pentru producători, asta înseamnă că simpla creștere a numărului de dispozitive nu mai este singurul factor care influențează cererea.