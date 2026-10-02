Criza memoriilor RAM se prelungește până în 2028: AI-ul pune presiune pe producție, iar prețurile cresc

AI-ul consumă tot mai multă capacitate de producție

Potrivit lui Mehrotra, raportul dintre cerere și ofertă devine tot mai dificil. Micron intenționează să deschidă noi spații de producție, însă compania nu se așteaptă ca acestea să rezolve rapid problema.

Noile camere curate pentru fabricarea memoriilor sunt planificate pentru 2028. Chiar și după finalizarea lor și obținerea primelor plăci de siliciu, producția nu va ajunge imediat la capacitate maximă. Creșterea este graduală, iar procesul de extindere poate dura.

O parte importantă a problemei este legată de memoria HBM, utilizată de acceleratoarele și infrastructura necesare pentru AI. Micron trece de la HBM 3E către o pondere mai mare de HBM 4 și 4E, iar această tranziție afectează ritmul în care poate crește oferta totală de memorie.

În plus, Mehrotra a explicat că viitoarele tranziții către noi noduri de fabricație vor aduce câștiguri mai mici de productivitate pentru fiecare placă de siliciu. Asta înseamnă că simpla trecere la tehnologii de producție mai noi nu va putea compensa rapid creșterea cererii.

O mare parte din memoria pentru 2027 este deja vândută

Presiunea de pe piață este vizibilă și în comenzile deja contractate. Aproximativ 75% din producția de memorie Micron pentru 2027 este deja alocată, iar compania discută deja în principal despre volumele care vor fi disponibile în 2028.

Situația este și mai accentuată în cazul HBM. Mehrotra a precizat că o mare parte din volumul pentru 2027 este deja vândut, iar prețurile pentru memoria care va fi livrată anul viitor sunt considerabil mai mari decât cele din 2026.

Cererea pentru HBM a ajuns, de asemenea, să depășească cererea pentru DRAM produsă de Micron. Creșterea accelerată a sistemelor AI determină astfel producătorii să aloce mai multe resurse către memoria cu lățime mare de bandă, în detrimentul altor tipuri de DRAM.