Meta Muse și ChatGPT Dots par aproape identice. Diferențele importante apar când vezi ce pot face, de fapt
Meta și OpenAI au lansat la doar câteva săptămâni distanță două produse care schimbă modul în care poate fi folosit un asistent AI. Meta Muse a apărut pe 8 septembrie 2026, iar OpenAI a prezentat Dots pe 29 septembrie, în cadrul conferinței DevDay din San Francisco. Ambele sunt concepute să continue să lucreze după ce aplicația este închisă și primesc propriul computer în cloud, dar asemănările se opresc destul de repede.
Cele două sisteme sunt construite pentru scopuri și categorii de clienți diferite. Muse este prezentat de Meta ca un agent personal, disponibil cu un nivel gratuit și destinat inclusiv persoanelor obișnuite și micilor afaceri. Dots este integrat în ChatGPT și este orientat mai puternic către profesioniști și echipe, accesul fiind legat de anumite abonamente.
Meta Muse funcționează ca un agent personal
Muse este construit în jurul ideii că o persoană îi oferă un obiectiv, iar agentul se ocupă de pașii necesari pentru a-l îndeplini. În loc să funcționeze doar ca un chatbot care răspunde la întrebări, poate crea un plan, poate continua să lucreze după închiderea aplicației și poate reveni atunci când are nevoie de aprobarea persoanei.
Meta folosește pentru Muse o infrastructură numită Muse Secure VM, un computer virtual dedicat care include propriul browser. Agentul și datele asociate sunt păstrate în acest mediu separat. Un sistem numit Sentinel controlează accesul lui Muse la internet și la serviciile conectate. Meta spune că Sentinel poate solicita permisiunea înaintea unor acțiuni sensibile, iar persoana poate stabili ce servicii sunt conectate și ce nivel de acces primește agentul, scrie tomsguide.com.
Muse este disponibil pe iOS, Android și pe web, iar Meta a anunțat și extinderea sa către o serie de alte funcții. Agentul poate fi conectat la servicii precum Asana, Slack, Shopify, Stripe, Zoom, QuickBooks și Notion, precum și la conturi de business Facebook și Instagram.
Un alt element important este faptul că Muse a fost gândit pentru utilizarea de zi cu zi. Meta oferă acces gratuit pentru o mare parte dintre funcții, alături de abonamente pentru persoanele care au nevoie de mai multă capacitate. Compania îl prezintă ca pe un agent care poate face lucruri precum trimiterea unui e-mail, organizarea unei călătorii sau gestionarea unor sarcini mai complexe.
ChatGPT Dots este integrat direct în ecosistemul OpenAI
Dots pornește de la o idee asemănătoare, dar este construit în interiorul ChatGPT. Fiecare Dot are propriul computer și browser în cloud și poate continua să lucreze în fundal după ce persoana părăsește conversația.
OpenAI spune că Dots sunt alimentați de GPT-6 Astra și pot lucra permanent pentru atingerea unui obiectiv. Agentul poate urmări un proiect, pregăti o întâlnire sau continua o serie de sarcini fără ca persoana să fie nevoită să reia de fiecare dată instrucțiunile.
Un avantaj important este numărul de servicii la care Dots se pot conecta. OpenAI indică peste 4.000 de aplicații disponibile prin ecosistemul său de pluginuri. Dots pot fi accesate din ChatGPT pe web, desktop și dispozitive mobile, dar și prin Slack și Microsoft Teams. Compania lucrează inclusiv la suport pentru mesaje text.
OpenAI a introdus și un sistem de reguli și aprobări prin care persoana poate decide ce acțiuni poate face agentul singur și pentru ce operațiuni trebuie să ceară permisiune. Astfel, modificarea unei parole, ștergerea permanentă a unor date sau instalarea unui software pot necesita confirmare înainte de executare.
Muse și Dots au o idee comună, dar accesul diferă
Una dintre cele mai importante diferențe dintre cele două produse este publicul căruia i se adresează. Muse are o abordare mai apropiată de un asistent personal pe care îl poate folosi o persoană fără experiență tehnică. Meta spune că produsul a fost construit astfel încât să nu necesite o curbă mare de învățare.
Dots este mai strâns legat de ecosistemul profesional al ChatGPT. Accesul inițial este rezervat anumitor abonamente și piețe, inclusiv utilizatorilor Pro și Business Premium eligibili, în timp ce clienții Enterprise, Edu și Healthcare pot primi acces printr-un program beta administrat de organizație.
Și modul în care cele două companii tratează permisiunile este important. Meta pune accent pe Muse Secure VM și pe Sentinel, în timp ce OpenAI permite configurarea unor reguli personalizate, aprobări și mecanisme de verificare automată. În ambele cazuri, ideea este ca agentul să poată lucra autonom, dar să nu ia singur decizii sensibile.
Pentru moment, Dots pornește cu un singur agent principal pentru fiecare utilizator, însă OpenAI a prezentat și perspectiva unor agenți specializați care ar putea lucra împreună. Meta, la rândul său, își extinde treptat Muse către mai multe dispozitive și servicii.
Ce le separă, de fapt, pe Muse și Dots
Cele două produse au aceeași idee de bază: un AI care nu se oprește atunci când persoana închide aplicația. Ambele au un computer în cloud, pot accesa servicii externe și revin pentru aprobare atunci când întâlnesc o acțiune importantă. Această abordare marchează trecerea de la chatbotul care așteaptă o întrebare la agentul care poate primi o sarcină și poate continua să lucreze asupra ei.
Diferența apare în ecosistem. Muse este legat de infrastructura Meta, de aplicațiile companiei și de propriul sistem de securitate, în timp ce Dots este construit ca o extensie a ChatGPT și a rețelei de aplicații conectate la OpenAI.
Și disponibilitatea geografică este o diferență importantă. La lansare, Muse a început în Statele Unite, iar OpenAI a limitat accesul la Dots în funcție de plan și de piață. Pentru utilizatorii din Europa Economică Europeană, Elveția și Marea Britanie, accesul la Dots pentru abonamentele Pro nu era disponibil la momentul lansării.