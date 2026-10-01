Meta Muse și ChatGPT Dots par aproape identice. Diferențele importante apar când vezi ce pot face, de fapt

Meta Muse funcționează ca un agent personal

Muse este construit în jurul ideii că o persoană îi oferă un obiectiv, iar agentul se ocupă de pașii necesari pentru a-l îndeplini. În loc să funcționeze doar ca un chatbot care răspunde la întrebări, poate crea un plan, poate continua să lucreze după închiderea aplicației și poate reveni atunci când are nevoie de aprobarea persoanei.

Meta folosește pentru Muse o infrastructură numită Muse Secure VM, un computer virtual dedicat care include propriul browser. Agentul și datele asociate sunt păstrate în acest mediu separat. Un sistem numit Sentinel controlează accesul lui Muse la internet și la serviciile conectate. Meta spune că Sentinel poate solicita permisiunea înaintea unor acțiuni sensibile, iar persoana poate stabili ce servicii sunt conectate și ce nivel de acces primește agentul, scrie tomsguide.com.

Muse este disponibil pe iOS, Android și pe web, iar Meta a anunțat și extinderea sa către o serie de alte funcții. Agentul poate fi conectat la servicii precum Asana, Slack, Shopify, Stripe, Zoom, QuickBooks și Notion, precum și la conturi de business Facebook și Instagram.

Un alt element important este faptul că Muse a fost gândit pentru utilizarea de zi cu zi. Meta oferă acces gratuit pentru o mare parte dintre funcții, alături de abonamente pentru persoanele care au nevoie de mai multă capacitate. Compania îl prezintă ca pe un agent care poate face lucruri precum trimiterea unui e-mail, organizarea unei călătorii sau gestionarea unor sarcini mai complexe.

ChatGPT Dots este integrat direct în ecosistemul OpenAI

Dots pornește de la o idee asemănătoare, dar este construit în interiorul ChatGPT. Fiecare Dot are propriul computer și browser în cloud și poate continua să lucreze în fundal după ce persoana părăsește conversația.

OpenAI spune că Dots sunt alimentați de GPT-6 Astra și pot lucra permanent pentru atingerea unui obiectiv. Agentul poate urmări un proiect, pregăti o întâlnire sau continua o serie de sarcini fără ca persoana să fie nevoită să reia de fiecare dată instrucțiunile.

Un avantaj important este numărul de servicii la care Dots se pot conecta. OpenAI indică peste 4.000 de aplicații disponibile prin ecosistemul său de pluginuri. Dots pot fi accesate din ChatGPT pe web, desktop și dispozitive mobile, dar și prin Slack și Microsoft Teams. Compania lucrează inclusiv la suport pentru mesaje text.